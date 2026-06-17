Bagi SGE, langkah ini menjadi sinyal penting akan kelangsungan di tengah fase yang penuh gejolak dalam dunia olahraga. Dengan demikian, klub asal Hessen ini dapat membuat rencana jangka panjang sesuai rencana bersama Krösche—yang kontrak kerjanya masih berlaku hingga 2028—serta Direktur Olahraga Timmo Hardung.
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Isu transfer dengan AC Milan: Markus Krösche dari Eintracht Frankfurt tampaknya telah mengambil keputusan setelah tawaran senilai 40 juta euro dari Milan
Krösche telah memimpin tim Frankfurt selama lima tahun. Selama periode tersebut, berkat sejumlah keputusan transfer yang sangat tepat, ia berhasil membangun reputasi sebagai salah satu manajer paling menonjol dan sukses di kasta tertinggi sepak bola Jerman.
Rasa lega atas keputusannya untuk tetap bertahan pasti sangat besar di kalangan Eintracht, karena setelah musim yang rumit, banyak pekerjaan menanti direktur olahraga tersebut. Pada musim yang baru saja berakhir, Eintracht Frankfurt gagal lolos ke kompetisi internasional. Sebagian besar tanggung jawab atas kegagalan ini terletak pada kesalahpahaman terkait personel di pinggir lapangan: Albert Riera dari Spanyol, yang pada bulan Februari ditunjuk sebagai kandidat pilihan utama Krösche, ternyata merupakan kesalahan besar.
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Krösche harus memperbaiki kekacauan yang disebabkan oleh Riera
Setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa, jajaran pimpinan klub mengambil langkah drastis dan memecat pelatih yang kurang beruntung tersebut. Untuk memperbaiki kekacauan yang ditimbulkan Riera dan mengembalikan Eintracht ke jalur kesuksesan, Krösche baru-baru ini mengambil langkah mundur. Adi Hütter, pelatih sukses yang pernah membawa klub ini ke semifinal Liga Europa, kembali menduduki kursi pelatih di Frankfurt.
Sebelumnya, ada spekulasi yang berkepanjangan mengenai Krösche. Berbagai laporan terus beredar mengenai dugaan kesepakatan atau bahkan janji yang telah diberikan manajer tersebut kepada klub tradisional Italia tersebut. Direktur olahraga Hardung juga dikabarkan akan ikut pindah ke Milan.
Markus Krösche ditawari gaji yang sangat tinggi di Milan
Seperti dilaporkan oleh kicker, Krösche dikabarkan telah menerima tawaran yang sangat menggiurkan secara finansial. Menurut laporan tersebut, ia bisa memperoleh total 40 juta euro selama empat tahun jika bergabung dengan Milan.
Namun, pihak manajemen Eintracht telah menyatakan pada awal pekan ini bahwa mereka tidak mengetahui adanya rencana semacam itu. "Tidak ada seorang pun dari pihak AC Milan yang menghubungi kami terkait Markus Krösche," kata Presiden dan Ketua Dewan Pengawas Eintracht Frankfurt, Mathias Beck, kepada Bild.