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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Istri Robert Lewandowski mengaku 'sangat ketakutan' dan membagikan kisah tentang sisi gelap pernikahannya dengan atlet bintang tersebut, saat sang striker pindah dari Barcelona ke Chicago Fire

R. Lewandowski
Chicago
Major League Soccer
Barcelona
LaLiga

Robert Lewandowski telah resmi bergabung dengan Chicago Fire setelah hengkang dari Barcelona, namun transfer ini menimbulkan perasaan campur aduk bagi keluarganya. Istrinya, Anna Lewandowska, mengaku merasa "sangat takut" menghadapi kepindahan ke Amerika Serikat, sekaligus menceritakan pengorbanan yang harus dilakukannya demi mendukung salah satu bintang sepak bola terbesar.

  • Chicago Fire resmi merekrut Lewandowski

    Chicago Fire telah mengonfirmasi perekrutan Lewandowski melalui transfer bebas, dengan pemain internasional Polandia tersebut menandatangani kontrak hingga musim 2027-28. Klub MLS tersebut menggambarkan kedatangan striker veteran ini sebagai "Momen Penentu dalam Sejarah Olahraga Chicago". Lewandowski meninggalkan Barcelona setelah mencetak 120 gol dalam 193 penampilan selama empat musim. Selama berkarier di Camp Nou, ia meraih tiga gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan tiga Supercopa de España sebelum akhirnya pindah ke Amerika Serikat.

    Meskipun transfer ini menandai momen penting bagi Chicago Fire, hal ini juga memicu reaksi emosional dari keluarga Lewandowski saat mereka bersiap untuk memulai babak baru.

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  • Lewandowska mengungkapkan perasaannya yang tulus terkait kepindahannya

    Istri sang penyerang, Lewandowska, menyinggung soal kepindahan keluarga mereka dalam sebuah postingan panjang di Instagram, menjelaskan bahwa proses pindah tersebut jauh dari kata mudah meskipun diwarnai antusiasme. Ia mengakui sempat bimbang bagaimana cara mengungkapkan perasaannya sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara secara terbuka.

    Ia menulis: "Aku menghabiskan waktu lama memikirkan apa yang harus kutulis di sini. Aku bisa saja mengunggah foto sambil tersenyum, menulis bahwa 'kami terus melangkah maju', dan berpura-pura semuanya sempurna. Tapi kenyataannya tidak. Dan aku ingin sepenuhnya jujur kepada kalian. Perubahan besar menanti kami: pindah ke Chicago. Dan meskipun seharusnya aku menulis tentang kegembiraan, hari ini aku ingin mengatakan satu hal: aku sangat takut.

    "Beberapa minggu terakhir ini bagaikan rollercoaster emosi yang ekstrem bagi saya. Barcelona telah menjadi rumah saya. Tempat aman saya, yang saya cintai sepenuh hati. Pikiran bahwa saya harus berkemas lagi, meninggalkan apa yang telah saya bangun, dan memulai sedikit dari awal lagi benar-benar membuat saya kewalahan."



  • Pengorbanan di balik karier sepak bola

    Lewandowska merefleksikan realitas hidup bersama seorang atlet elit, sambil menekankan bahwa kesuksesan di lapangan sering kali harus diimbangi dengan pengorbanan yang signifikan di luar lapangan. Ia juga berbicara mengenai kekhawatirannya terhadap kedua putri pasangan tersebut saat mereka meninggalkan Spanyol.

    "Hidup bersama seorang atlet bukan hanya tentang momen-momen indah; ini juga tentang pengorbanan keluarga yang sulit," tambahnya. "Jalur karier Robert menghadirkan tantangan baru bagi kami. Saya berada di belakangnya dan mendukungnya dengan segenap kekuatan saya, karena kami adalah sebuah tim. Namun sebagai seorang wanita, saya berhak merasa takut. Saya berhak merasa kewalahan, dan hari ini saya tidak akan berpura-pura sebaliknya.

    "Sebagai seorang ibu, saya merasa sangat tertekan. Saya khawatir tentang anak-anak perempuan kami dan perasaan mereka, tentang sekolah baru mereka, serta bagaimana mereka akan beradaptasi dengan dunia yang sama sekali baru. Siapa pun yang pernah mengalami perpindahan besar seperti ini bersama anak-anak pasti tahu betapa beratnya beban mental yang harus ditanggung orang tua."

  • SPORT BILD Awards In HamburgGetty Images Entertainment

    Lewandowski memulai babak baru di MLS

    Lewandowski kini memulai babak baru dalam kariernya bersama Chicago Fire, membawa rekor mencetak gol yang luar biasa yang diraihnya selama membela Borussia Dortmund, Bayern Munich, dan Barcelona. Klub MLS tersebut berharap pengalaman dan kemampuan penyelesaian akhir yang dimilikinya dapat memperkuat upaya mereka untuk naik peringkat di klasemen Wilayah Timur, sementara keluarganya beradaptasi dengan kehidupan di Chicago setelah pindah dari Spanyol.

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