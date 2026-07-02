Istri Robert Lewandowski mengaku 'sangat ketakutan' dan membagikan kisah tentang sisi gelap pernikahannya dengan atlet bintang tersebut, saat sang striker pindah dari Barcelona ke Chicago Fire

Istri sang penyerang, Lewandowska, menyinggung soal kepindahan keluarga mereka dalam sebuah postingan panjang di Instagram, menjelaskan bahwa proses pindah tersebut jauh dari kata mudah meskipun diwarnai antusiasme. Ia mengakui sempat bimbang bagaimana cara mengungkapkan perasaannya sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara secara terbuka.

Ia menulis: "Aku menghabiskan waktu lama memikirkan apa yang harus kutulis di sini. Aku bisa saja mengunggah foto sambil tersenyum, menulis bahwa 'kami terus melangkah maju', dan berpura-pura semuanya sempurna. Tapi kenyataannya tidak. Dan aku ingin sepenuhnya jujur kepada kalian. Perubahan besar menanti kami: pindah ke Chicago. Dan meskipun seharusnya aku menulis tentang kegembiraan, hari ini aku ingin mengatakan satu hal: aku sangat takut.

"Beberapa minggu terakhir ini bagaikan rollercoaster emosi yang ekstrem bagi saya. Barcelona telah menjadi rumah saya. Tempat aman saya, yang saya cintai sepenuh hati. Pikiran bahwa saya harus berkemas lagi, meninggalkan apa yang telah saya bangun, dan memulai sedikit dari awal lagi benar-benar membuat saya kewalahan."







