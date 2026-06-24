Istri Raphinha melontarkan tanggapan keras terhadap klaim 'tidak masuk akal' mengenai kondisi keuangan bintang Barcelona dan Brasil tersebut

Istri bintang Blaugrana tersebut telah mengambil sikap tegas menanggapi laporan-laporan terbaru mengenai kekayaan keluarganya. Dalam komentar yang dipublikasikan oleh Daily do Garotinho, Belloli mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa ia bahkan harus membahas hal-hal pribadi semacam itu di forum publik. Ia menegaskan bahwa klaim-klaim tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan mereka di Catalonia.

“Sejujurnya, menurut saya sungguh tidak masuk akal bahwa saya bahkan harus membicarakan situasi keuangan saya. Jika kami hanya memperoleh 10% dari penghasilan Raphinha saat ini, kami tetap akan merasa sangat diberkati,” kata Belloli. Ia juga menyebutkan bahwa awalnya ia ragu untuk menanggapi karena tidak ingin terlihat tidak peka terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat luas.