AFP
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Istri Raphinha melontarkan tanggapan keras terhadap klaim 'tidak masuk akal' mengenai kondisi keuangan bintang Barcelona dan Brasil tersebut
Belloli mengecam rumor ekonomi yang 'tidak masuk akal'
Istri bintang Blaugrana tersebut telah mengambil sikap tegas menanggapi laporan-laporan terbaru mengenai kekayaan keluarganya. Dalam komentar yang dipublikasikan oleh Daily do Garotinho, Belloli mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa ia bahkan harus membahas hal-hal pribadi semacam itu di forum publik. Ia menegaskan bahwa klaim-klaim tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan mereka di Catalonia.
“Sejujurnya, menurut saya sungguh tidak masuk akal bahwa saya bahkan harus membicarakan situasi keuangan saya. Jika kami hanya memperoleh 10% dari penghasilan Raphinha saat ini, kami tetap akan merasa sangat diberkati,” kata Belloli. Ia juga menyebutkan bahwa awalnya ia ragu untuk menanggapi karena tidak ingin terlihat tidak peka terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat luas.
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Alasan di balik keheningan itu
Belloli menjelaskan alasan mengapa ia sebelumnya memilih diam, sambil menyoroti sulitnya menyeimbangkan antara membela reputasinya dan tetap rendah hati. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bantahan langsung terkait kekayaannya mungkin akan disalahartikan oleh pengikut media sosial atau masyarakat di Brasil dan Spanyol.
“Saya tidak melihat alasan untuk memposting hal itu di media sosial karena saya sepenuhnya menyadari realitas sosial tempat kita hidup. Jika saya memposting sesuatu yang berbunyi, ‘Lihat, saya tidak miskin, saya masih kaya,’ orang-orang akan menuduh saya tidak berkelas,” jelasnya. Namun, berlanjutnya pemberitaan tersebut akhirnya memaksanya untuk angkat bicara: “Saya pikir pemberitaan ini akan mereda, tetapi rumor ini kini telah sampai ke Spanyol, dan semua orang percaya bahwa kami sedang mengalami kesulitan keuangan.”
Asal-usul spekulasi mengenai Arab Saudi
Kontroversi ini dipicu oleh mantan pemain timnas Brasil, Vampeta, yang merupakan bagian dari skuad juara Piala Dunia 2002. Saat menjadi tamu di podcast Red Cast, mantan gelandang tersebut mengklaim bahwa Raphinha sedang menghadapi “masalah keluarga yang serius” di samping masalah keuangan. Ia bahkan sampai menyarankan bahwa faktor-faktor tersebut bisa mendorong sang pemain sayap untuk pindah ke Liga Pro Arab Saudi dengan tawaran gaji yang sangat tinggi.
Vampeta memang mengakui selama siaran tersebut bahwa informasinya didasarkan pada “rumor” yang ia dengar selama Piala Dunia, dengan mengutip sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran dalam Barcelona. Komentar-komentar tersebut dengan cepat menyebar luas di seluruh Amerika Selatan dan Eropa, yang memicu reaksi keras langsung dari keluarga besar dan lingkaran dalam sang pemain.
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Perlindungan keluarga dan pemulihan dari cedera
Tanggapan dari pihak keluarga tidak hanya datang dari Belloli. Sepupu Raphinha, Igor Padilha, turun ke media sosial untuk secara langsung menantang mantan gelandang Brasil tersebut. Padilha melontarkan peringatan keras kepada sang pakar sepak bola itu, dengan menyatakan: “Kamu harus menjelaskan kebohongan-kebohongan ini, kawan.”
Sementara itu, Raphinha tetap bungkam mengenai masalah ini sambil melanjutkan proses rehabilitasinya. Mantan pemain Leeds United tersebut saat ini sedang berupaya pulih dari cedera otot yang dialaminya saat Brasil menang 3-0 atas Haiti. Dengan keluarga yang kini angkat bicara, fokus kembali ke lapangan saat Brasil berharap sang pemain sayap andalan mereka sudah kembali dalam kondisi prima untuk babak gugur Piala Dunia.