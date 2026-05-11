Goal.com
LiveTiket
Trossard-HilvenGetty/GOAL/IG:@laurahlvn
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Istri Leandro Trossard, Laura Hilven, menghapus semua jejak sang bintang Arsenal dari media sosialnya seiring dengan memburuknya hubungan pernikahan mereka

L. Trossard
Arsenal
Premier League
Showbiz

Pemain sayap Arsenal, Leandro Trossard, tampaknya sedang menghadapi krisis pribadi di luar lapangan, karena istrinya, Laura Hilven, telah menghapus semua jejak pemain internasional Belgia itu dari akun media sosialnya. Penghapusan jejak digital yang mengejutkan ini terjadi di saat yang krusial bagi The Gunners, yang tengah berupaya meraih gelar ganda bersejarah di Liga Premier dan Liga Champions.

  • Kegagalan digital memicu rumor krisis pernikahan

    Spekulasi mengenai kondisi pernikahan Trossard semakin memanas setelah istrinya, Hilven, menghapus seluruh konten di profil Instagram-nya. Wanita berusia 33 tahun itu telah menghapus setiap foto yang menampilkan bintang Arsenal tersebut, termasuk kenangan berharga dari hari pernikahan mereka dan beberapa foto liburan. Para pengamat mencatat bahwa Hilven belum pernah mengunggah foto dirinya mengenakan cincin kawin sejak awal Desember, yang semakin memperkuat kekhawatiran mengenai hubungan mereka.

    Pasangan yang telah bersama selama hampir 13 tahun dan menikah pada 2019 ini sebelumnya dikenal karena sering menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Seorang sumber yang dekat dengan situasi tersebut mencatat perubahan drastis tersebut, mengatakan kepada The Sun: “Laura dulu memiliki banyak foto di Instagram-nya yang menampilkan dirinya dan Leandro pada hari pernikahan mereka, saat liburan, dan saat kencan malam, tetapi dia telah menghapus semuanya. Jika seseorang melihat profilnya sekarang, mereka tidak akan tahu bahwa mereka pernah bersama, apalagi menikah.”

    • Iklan
  • Laura Hilven, Leandro Trossard's wifeInstagram/laurahlvn

    Kenangan yang terlupakan dari Uni Emirat Arab hingga Ibiza

    Pembersihan di media sosial ini tidak hanya terbatas pada foto-foto keluarga, karena Hilven juga menghapus foto-foto dirinya saat mendukung Trossard di Emirates Stadium. Termasuk di antaranya adalah sebuah postingan yang cukup mencolok pada Mei tahun lalu, di mana pasangan tersebut berpose di lapangan dengan mengenakan seragam Arsenal, yang awalnya diberi keterangan: “Hati kami MERAH. Terima kasih atas semua dukungannya musim ini. #LOVEFROMUS.” Bahkan bukti perjalanan penting ke Wimbledon tahun lalu telah dihapus dari feed-nya.

    Para penggemar juga menunjukkan bahwa postingan terbarunya mengisyaratkan adanya perubahan gaya hidup. Dalam foto terbaru yang memperlihatkan tangan kirinya, yang diposting pada 2 Maret, perhiasan pernikahannya tampak hilang, digantikan oleh cincin emas di jari tengahnya. Sebelum penghapusan tersebut, ia sering mendokumentasikan momen-momen penting dalam hubungan mereka.

  • Gangguan dalam perburuan gelar Arsenal

    Waktu terjadinya gejolak pribadi ini sama sekali tidak ideal bagi tim asuhan Mikel Arteta. Trossard telah menjadi bagian penting dari skuad Arsenal musim ini saat mereka bersaing dengan Manchester City untuk memperebutkan gelar Liga Premier. Pemain asal Belgia itu membuktikan kemampuannya dengan mencetak gol krusial dalam kemenangan dramatis 1-0 atas West Ham, yang membuat The Gunners tetap berada di posisi teratas dalam perburuan gelar.

    Meskipun terlihat ada ketegangan di rumah, Trossard tetap fokus pada tugas profesionalnya. Ia juga diharapkan memainkan peran penting dalam final Liga Champions mendatang melawan Paris Saint-Germain di Budapest. Saat membahas ajang bergengsi Eropa tersebut, sang pemain sayap mengatakan: “Kami akan siap untuk itu. Dalam satu pertandingan, segalanya bisa terjadi.”

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dari Genk menuju ketenaran di London Utara

    Perjalanan Trossard menuju puncak sepak bola Inggris sejalan dengan hubungannya yang telah terjalin lama dengan Hilven. Pasangan ini pindah ke Inggris bersama-sama pada tahun 2019 setelah sang pemain sayap berhasil bergabung dengan Brighton usai musim di mana Genk meraih gelar juara. Setelah empat tahun sukses di Pantai Selatan, Trossard pindah ke Arsenal dengan nilai transfer £27 juta pada Januari 2023, di mana ia telah mencetak 26 gol dalam lebih dari 120 penampilan.

    Selama berada di London Utara, Hilven sering hadir di pertandingan, sering terlihat bersama para WAGs Arsenal lainnya seperti pacar Bukayo Saka, Tolami Benson, dan istri Kai Havertz, Sophia. Ia juga dikenal berteman dengan penggemar Arsenal selebriti, Matt Lucas. Namun, dengan menghilangnya Trossard secara tiba-tiba dari kehidupan publiknya, masih harus dilihat apakah ia akan terus menjadi sosok yang tak terpisahkan di tribun Emirates saat musim ini mencapai puncaknya.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Burnley crest
Burnley
BUR