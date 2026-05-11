Istri Leandro Trossard, Laura Hilven, menghapus semua jejak sang bintang Arsenal dari media sosialnya seiring dengan memburuknya hubungan pernikahan mereka

Spekulasi mengenai kondisi pernikahan Trossard semakin memanas setelah istrinya, Hilven, menghapus seluruh konten di profil Instagram-nya. Wanita berusia 33 tahun itu telah menghapus setiap foto yang menampilkan bintang Arsenal tersebut, termasuk kenangan berharga dari hari pernikahan mereka dan beberapa foto liburan. Para pengamat mencatat bahwa Hilven belum pernah mengunggah foto dirinya mengenakan cincin kawin sejak awal Desember, yang semakin memperkuat kekhawatiran mengenai hubungan mereka.

Pasangan yang telah bersama selama hampir 13 tahun dan menikah pada 2019 ini sebelumnya dikenal karena sering menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Seorang sumber yang dekat dengan situasi tersebut mencatat perubahan drastis tersebut, mengatakan kepada The Sun: “Laura dulu memiliki banyak foto di Instagram-nya yang menampilkan dirinya dan Leandro pada hari pernikahan mereka, saat liburan, dan saat kencan malam, tetapi dia telah menghapus semuanya. Jika seseorang melihat profilnya sekarang, mereka tidak akan tahu bahwa mereka pernah bersama, apalagi menikah.”