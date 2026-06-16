Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – atau “Manny”, begitu ia menyebut dirinya – tumbuh besar di London sebagai anak bungsu dari delapan bersaudara dalam sebuah keluarga berakar Nigeria. Ia mulai bermain sepak bola saat masih di sekolah dasar dan pada awalnya tidak terlalu menonjol. Awalnya ia bermain sebagai penyerang yang bertubuh kuat, kemudian dipindahkan ke lini tengah, di mana kemampuannya dalam duel satu lawan satu sangat dibutuhkan. Ketika ia akhirnya berhasil masuk ke tim U-18 Brentford, sejenak tampak seolah-olah pintu peluang akan terbuka baginya – namun kenyataannya tidak demikian. Pada usia 17 tahun, ia pindah ke tim junior Gillingham, kemudian menjalani masa peminjaman yang tidak sukses ke klub-klub yang tidak terlalu terkenal seperti Sheppey dan Margate, yang akhirnya memutuskan untuk melepasnya setelah satu bulan.

Ketika masa mudanya di dunia sepak bola telah berakhir, Manny Fernandez – dengan kata lain – memiliki kebebasan penuh untuk memilih. Atau dengan kata lain: tidak memiliki klub. Ia bergabung dengan Ramsgate, di liga Inggris kasta ketujuh. Di sana ia belajar “sisi fisik sepak bola,” katanya setahun yang lalu. “Karena di sana bola kebanyakan tidak menyentuh tanah,” tambahnya. Hal itu sangat tepat bagi Manny Fernandez yang memiliki tinggi 1,98 meter untuk meningkatkan kemampuan bertahannya, karena saat itu ia telah dialihfungsikan menjadi bek tengah. Upayanya membuahkan hasil: Hanya dalam waktu satu tahun, ia melesat ke level yang jauh lebih tinggi – setidaknya ke liga ketiga Inggris bersama Peterborough.