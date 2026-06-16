Kadang-kadang masih ada pemain seperti ini: pemain yang tidak menarik perhatian pencari bakat saat berusia 13 tahun, lalu direkrut ke akademi pemuda klub ternama untuk dipersiapkan secara optimal menuju karier profesional. Emmanuel Fernandez adalah salah satu pemain seperti itu. Pemain berusia 24 tahun dari Rangers Glasgow ini, menurut laporan media Skotlandia, saat ini—dan bukan untuk pertama kalinya—dikaitkan dengan Borussia Dortmund—dan hal itu saja sudah menjadi sensasi. Pasalnya, Fernandez berasal dari latar belakang yang sangat sederhana dan telah mencapai sesuatu yang bahkan tidak cukup digambarkan dengan istilah "kemajuan pesat".
Diterjemahkan oleh
Istilah "melambung pesat" bahkan masih terlalu meremehkan prestasinya! Seorang pemain dari liga ketujuh kini bernilai 360 kali lipat dan masuk dalam radar BVB
Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – atau “Manny”, begitu ia menyebut dirinya – tumbuh besar di London sebagai anak bungsu dari delapan bersaudara dalam sebuah keluarga berakar Nigeria. Ia mulai bermain sepak bola saat masih di sekolah dasar dan pada awalnya tidak terlalu menonjol. Awalnya ia bermain sebagai penyerang yang bertubuh kuat, kemudian dipindahkan ke lini tengah, di mana kemampuannya dalam duel satu lawan satu sangat dibutuhkan. Ketika ia akhirnya berhasil masuk ke tim U-18 Brentford, sejenak tampak seolah-olah pintu peluang akan terbuka baginya – namun kenyataannya tidak demikian. Pada usia 17 tahun, ia pindah ke tim junior Gillingham, kemudian menjalani masa peminjaman yang tidak sukses ke klub-klub yang tidak terlalu terkenal seperti Sheppey dan Margate, yang akhirnya memutuskan untuk melepasnya setelah satu bulan.
Ketika masa mudanya di dunia sepak bola telah berakhir, Manny Fernandez – dengan kata lain – memiliki kebebasan penuh untuk memilih. Atau dengan kata lain: tidak memiliki klub. Ia bergabung dengan Ramsgate, di liga Inggris kasta ketujuh. Di sana ia belajar “sisi fisik sepak bola,” katanya setahun yang lalu. “Karena di sana bola kebanyakan tidak menyentuh tanah,” tambahnya. Hal itu sangat tepat bagi Manny Fernandez yang memiliki tinggi 1,98 meter untuk meningkatkan kemampuan bertahannya, karena saat itu ia telah dialihfungsikan menjadi bek tengah. Upayanya membuahkan hasil: Hanya dalam waktu satu tahun, ia melesat ke level yang jauh lebih tinggi – setidaknya ke liga ketiga Inggris bersama Peterborough.
- Getty Images
Danny Röhl percaya pada Manny Fernandez
Sebagai pemain luar dari kalangan amatir, ia—seperti yang sudah diduga—awalnya mengalami kesulitan bermain di liga yang empat tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Ia kemudian dipinjamkan ke Spalding dan Barnet untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman bermain di klub-klub kecil di divisi bawah. Pada musim 2023/24, Fernandez kembali bergabung dengan Peterborough, pada usia 21 tahun, dengan harapan yang tipis, dan nilai pasar sebesar 50.000 euro. Apa yang terjadi selanjutnya masih belum menjadi terobosan besar, karena Fernandez hanya mendapat sedikit menit bermain. Baru setahun kemudian, Pelatih Darren Ferguson, putra dari Sir Alex yang legendaris, mempercayainya dan menjadikannya pemain inti di Peterborough. Transfernya ke Rangers pada musim panas lalu tetap mengejutkan – dan nilai transfer tersebut menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan penggemar di Glasgow.
Klub tersebut membayar tiga juta euro untuk seorang pemain yang baru saja menjalani satu musim yang cukup baik di klub divisi ketiga Inggris. Nilai pasarnya hanyalah sebagian kecil dari jumlah yang diinvestasikan Rangers – namun pelatih baru Danny Röhl, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih di FC Bayern München di bawah Hansi Flick dan Niko Kovac, dengan tegas mendukung potensi Manny Fernandez, yang sangat ia yakini.
- Getty Images
Manny Fernandez mencetak terobosan besar pada musim lalu
Dan keraguan besar itu pun segera sirna. Setelah masa adaptasi awal, Manny Fernandez tidak hanya menjadi pemain andalan di Rangers, tetapi juga berhasil meyakinkan semua orang. Dengan semangat yang luar biasa, ia terjun ke dalam duel-duel, melakukan tekel, mengejar bola—dan bahkan mencetak lima gol liga di lini depan. "Saya memiliki kualitas kepemimpinan, agresif, memenangkan sebagian besar duel sundulan, dan juga bisa bermain sepak bola," demikian ia telah mengumumkan kepada Rangers bahkan sebelum musim dimulai.
Penghargaan atas penampilannya yang gemilang pun berdatangan: Para penggemar Rangers memilihnya sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini, ia terpilih masuk ke dalam Tim Terbaik Musim 25/26 di Premiership – dan dinominasikan untuk tim nasional Nigeria. Di sana, ia melakukan debut pada bulan Maret dan langsung mencetak gol pada pertandingan keduanya, saat imbang 2-2 melawan Yordania.
- Getty Images
Manny Fernandez: 360 kali lipat dari nilai pasarnya tiga tahun lalu
Nilai pasarnya pun melonjak tajam dan kini mencapai 18 juta euro – atau 360 kali lipat dari angka yang diperkirakan untuknya tiga tahun lalu. Menurut laporan surat kabar Daily Record, Borussia Dortmund dilaporkan telah menaruh perhatian padanya sejak musim dingin lalu dan kini memasukkannya kembali ke dalam daftar incaran. Mengingat hubungan sebelumnya antara pelatih Rangers, Röhl—yang akan pindah ke Salzburg—dan pelatih BVB, Kovac, sangat mungkin ada rekomendasi menarik dari Skotlandia untuk Borussia, meskipun tim asal Glasgow tersebut pada dasarnya tampaknya enggan melepas bintang utamanya yang baru.
- AFP
BVB mungkin akan mengambil langkah jika ada pemain bertahan lain yang hengkang
Meskipun Dortmund telah mendatangkan bek tengah Joane Gadou dari Salzburg, situasi di lini pertahanan tengah mungkin mengharuskan BVB untuk kembali memperkuat posisi tersebut—mungkin dengan Manny Fernandez. Pasalnya, Niklas Süle telah hengkang, sementara Emre Can harus absen dalam waktu lama akibat cedera ligamen silang. Masih tersisa trio Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, dan Luca Reggiani, yang menjadi bahan rumor dalam beberapa pekan terakhir.
Konon, dari sudut pandang BVB, Anton tidak akan dijual, namun jika ada tawaran besar, pihak Dortmund mungkin akan tergoda. Situasinya berbeda untuk Schlotterbeck, yang diketahui memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang sudah berlaku mulai musim panas ini. Jika ia tampil gemilang di Piala Dunia, tidak mustahil pemain timnas Jerman ini akan hengkang, meskipun ia baru saja memperpanjang kontraknya pada musim semi lalu dengan meriah dan BVB ingin mempertahankannya. Terkait hal ini, pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, kabarnya sangat tertarik pada Schlotterbeck. Sementara itu, Inter Milan dilaporkan tertarik pada Luca Reggiani, yang baru-baru ini melakukan debutnya untuk timnas Italia.
Jika salah satu dari trio ini hengkang, Dortmund akan kembali membutuhkan pemain di lini pertahanan tengah dan tampaknya telah mengincar Manny Fernandez sebagai kandidat. Salah satu syarat utama untuk kepindahannya ke BVB sudah terpenuhi: nomor punggungnya belum digunakan di Borussia – dan nomor tersebut selalu ia kenakan di setiap klub yang pernah ia bela. "Kakak saya meninggal pada usia 37 tahun dan untuk menghormatinya, saya memilih nomor 37," jelas Manny Fernandez.
Statistik Manny Fernandez pada musim 2025/26:
Permainan: 33 Menit bermain: 2805 Gol: 6 Umpan gol: 0