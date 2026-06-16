Istilah "melambung pesat" bahkan masih terlalu meremehkan pencapaiannya! Seorang pemain dari liga ketujuh kini bernilai 360 kali lipat dan masuk dalam radar BVB

Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – atau "Manny", begitu ia menyebut dirinya – tumbuh besar sebagai anak bungsu dari delapan bersaudara dalam sebuah keluarga berakar Nigeria di London. Ia mulai bermain sepak bola sejak duduk di bangku sekolah dasar dan pada awalnya tidak terlalu menonjol. Awalnya ia bermain sebagai penyerang yang kuat secara fisik, kemudian dipindahkan ke lini tengah, di mana kemampuannya dalam duel sangat dibutuhkan. Ketika ia berhasil masuk ke tim U-18 Brentford, seketika itu pula seolah-olah pintu peluang terbuka baginya – namun kenyataannya tidak demikian. Pada usia 17 tahun, ia pindah ke tim muda Gillingham, kemudian dipinjamkan tanpa hasil ke klub-klub yang tidak terlalu terkenal seperti Sheppey dan Margate, yang sudah bosan dengannya setelah sebulan.

Ketika masa mudanya di sepak bola berakhir, Manny Fernandez – dengan kata lain – memiliki kebebasan penuh. Atau dengan kata lain: tidak ada klub. Ia bergabung dengan Ramsgate, di liga ketujuh Inggris. Di sana ia belajar "fisiknya sepak bola," katanya setahun yang lalu. "Karena bola di sana kebanyakan tidak berada di tanah," tambahnya. Tepat sekali bagi Manny Fernandez yang berpostur 1,98 meter untuk meningkatkan kemampuan defensifnya, karena saat itu ia telah dialihfungsikan menjadi bek tengah. Dengan sukses: Setelah hanya satu tahun, ia melompat jauh ke atas – setidaknya ke liga ketiga Inggris bersama Peterborough.