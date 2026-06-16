Kadang-kadang masih ada pemain seperti ini: pemain yang tidak menarik perhatian para pencari bakat saat berusia 13 tahun, lalu direkrut ke akademi pemuda klub ternama untuk dipersiapkan secara optimal menuju karier profesional. Emmanuel Fernandez adalah salah satu pemain tersebut. Pemain berusia 24 tahun dari Rangers Glasgow ini, menurut laporan media Skotlandia, saat ini—dan bukan untuk pertama kalinya—dikaitkan dengan Borussia Dortmund—dan hal itu saja sudah menjadi sensasi. Pasalnya, Fernandez berasal dari bawah dan telah mencapai sesuatu yang bahkan tidak cukup digambarkan dengan istilah "melambung pesat".
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Istilah "melambung pesat" bahkan masih terlalu meremehkan pencapaiannya! Seorang pemain dari liga ketujuh kini bernilai 360 kali lipat dan masuk dalam radar BVB
Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – atau "Manny", begitu ia menyebut dirinya – tumbuh besar sebagai anak bungsu dari delapan bersaudara dalam sebuah keluarga berakar Nigeria di London. Ia mulai bermain sepak bola sejak duduk di bangku sekolah dasar dan pada awalnya tidak terlalu menonjol. Awalnya ia bermain sebagai penyerang yang kuat secara fisik, kemudian dipindahkan ke lini tengah, di mana kemampuannya dalam duel sangat dibutuhkan. Ketika ia berhasil masuk ke tim U-18 Brentford, seketika itu pula seolah-olah pintu peluang terbuka baginya – namun kenyataannya tidak demikian. Pada usia 17 tahun, ia pindah ke tim muda Gillingham, kemudian dipinjamkan tanpa hasil ke klub-klub yang tidak terlalu terkenal seperti Sheppey dan Margate, yang sudah bosan dengannya setelah sebulan.
Ketika masa mudanya di sepak bola berakhir, Manny Fernandez – dengan kata lain – memiliki kebebasan penuh. Atau dengan kata lain: tidak ada klub. Ia bergabung dengan Ramsgate, di liga ketujuh Inggris. Di sana ia belajar "fisiknya sepak bola," katanya setahun yang lalu. "Karena bola di sana kebanyakan tidak berada di tanah," tambahnya. Tepat sekali bagi Manny Fernandez yang berpostur 1,98 meter untuk meningkatkan kemampuan defensifnya, karena saat itu ia telah dialihfungsikan menjadi bek tengah. Dengan sukses: Setelah hanya satu tahun, ia melompat jauh ke atas – setidaknya ke liga ketiga Inggris bersama Peterborough.
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Danny Röhl percaya pada Manny Fernandez
Sebagai pemain luar biasa dari kancah amatir, ia memang awalnya mengalami kesulitan bermain di liga yang empat tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Ia kemudian dipinjamkan ke Spalding dan Barnet untuk menambah jam terbang di klub-klub kecil di divisi bawah. Pada musim 2023/24, Fernandez kembali bergabung dengan Peterborough, pada usia 21 tahun, dengan harapan yang tipis dan nilai pasar sebesar 50.000 euro. Apa yang terjadi selanjutnya masih belum menjadi terobosan besar, karena Fernandez hanya mendapat sedikit menit bermain. Baru setahun kemudian, Pelatih Darren Ferguson, putra dari Sir Alex yang legendaris, mempercayainya dan menjadikannya pemain inti di Peterborough. Transfernya ke Rangers musim panas lalu tetap mengejutkan – dan biaya transfernya menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan penggemar di Glasgow.
Klub membayar tiga juta euro untuk seorang pemain yang baru saja menyelesaikan satu musim yang lumayan di klub divisi tiga Inggris. Nilai pasarnya hanya sebagian kecil dari jumlah yang diinvestasikan Rangers – namun pelatih baru Danny Röhl, yang pernah menjadi asisten pelatih di FC Bayern München di bawah Hansi Flick dan Niko Kovac, bersikeras untuk bertaruh pada potensi Manny Fernandez, yang ia yakini.
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Manny Fernandez mencetak terobosan besar pada musim lalu
Dan keraguan besar itu pun segera sirna. Setelah masa adaptasi awal, Manny Fernandez tidak hanya membuktikan diri sebagai pemain kunci di Rangers, tetapi juga berhasil meyakinkan semua orang. Dengan semangat yang luar biasa, ia terlibat dalam duel-duel, melakukan tekel, mengejar bola—dan bahkan mencetak lima gol liga di lini depan. "Saya memiliki kualitas kepemimpinan, agresif, memenangkan sebagian besar duel sundulan, dan juga bisa bermain sepak bola," katanya kepada Rangers sebelum musim dimulai.
Penghargaan atas penampilannya yang gemilang pun berdatangan: Para penggemar Rangers memilihnya sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini, ia terpilih ke dalam Tim Terbaik Musim 25/26 di Premiership – dan dinominasikan untuk tim nasional Nigeria. Di sana, ia melakukan debutnya pada bulan Maret dan langsung mencetak gol pada pertandingan keduanya, saat imbang 2-2 melawan Yordania.
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Manny Fernandez: 360 kali lipat dari nilai pasarnya tiga tahun lalu
Nilai pasarnya pun melonjak tajam dan kini mencapai 18 juta euro – atau 360 kali lipat dari perkiraan nilainya tiga tahun lalu. Menurut laporan surat kabar Daily Record, Borussia Dortmund dilaporkan telah menaruh perhatian padanya sejak musim dingin lalu dan kini memasukkannya kembali ke dalam daftar incaran. Mengingat hubungan sebelumnya antara pelatih Rangers, Röhl, yang akan pindah ke Salzburg, dan pelatih BVB, Kovac, sangat mungkin ada rekomendasi menarik dari Skotlandia untuk Borussia, meskipun tim asal Glasgow tersebut pada dasarnya tampaknya enggan melepas bintang utamanya yang baru.
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BVB mungkin akan mengambil langkah jika ada pemain bertahan lain yang hengkang
Meskipun Dortmund telah mendatangkan bek tengah Joane Gadou dari Salzburg, situasi di lini pertahanan tengah mungkin mengharuskan BVB untuk kembali memperkuat posisi tersebut – mungkin dengan Manny Fernandez. Pasalnya, Niklas Süle telah hengkang, sementara Emre Can harus absen dalam waktu lama akibat cedera ligamen silang. Masih ada trio Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, dan Luca Reggiani yang menjadi bahan rumor dalam beberapa pekan terakhir.
Anton konon tidak akan dijual menurut pandangan BVB, namun jika ada tawaran besar, Dortmund mungkin bisa tergoda. Situasinya berbeda dengan Schlotterbeck, yang diketahui memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang berlaku mulai musim panas ini. Jika ia tampil gemilang di Piala Dunia, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemain timnas Jerman ini akan hengkang, meskipun ia baru saja memperpanjang kontraknya pada musim semi lalu dengan meriah dan BVB ingin mempertahankannya. Terkait hal ini, pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, kabarnya sangat tertarik pada Schlotterbeck. Inter Milan dilaporkan tertarik pada Luca Reggiani, yang baru-baru ini melakukan debutnya untuk timnas Italia.
Jika salah satu dari trio ini hengkang, Dortmund akan kembali membutuhkan pemain di lini belakang dan tampaknya telah mengincar Manny Fernandez sebagai kandidat. Salah satu syarat utama untuk kepindahannya ke BVB sudah terpenuhi: Nomor punggungnya belum digunakan di Borussia – dan dia selalu mengenakan nomor tersebut di setiap klub yang pernah dia bela. "Kakak saya meninggal pada usia 37 tahun dan untuk menghormatinya, saya memilih nomor 37," jelas Manny Fernandez.
Statistik Manny Fernandez pada musim 2025/26:
Permainan: 33 Menit bermain: 2805 Gol: 6 Assist: 0