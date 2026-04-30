Goal.com
Live
FC Shakhtar Donetsk v Crystal Palace FC - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Ismaila Sarr mencetak gol tercepat dalam sejarah Liga Konferensi saat Crystal Palace mengejutkan Shakhtar Donetsk pada leg pertama semifinal

Premier League

Pemain timnas Senegal, Ismaila Sarr, telah mencatatkan namanya dalam sejarah dengan mencetak gol tercepat dalam sejarah Liga Konferensi. Penyerang Crystal Palace itu hanya membutuhkan hitungan detik untuk memecah kebuntuan dalam laga leg pertama semifinal timnya melawan Shakhtar Donetsk.

  • Sarr membuat Shakhtar terkejut

    Perjalanan menakjubkan Palace di ajang Eropa mencapai puncak baru pada Kamis malam saat Sarr mencetak gol hanya dalam waktu 21 detik pada leg pertama semifinal Liga Konferensi melawan Shakhtar. Gol tersebut langsung memberikan keunggulan bagi The Eagles dalam pertandingan yang digelar di Krakow, Polandia, sekaligus menjadi pembuka bagi kemenangan telak 3-1 yang menempatkan mereka pada posisi yang kuat menjelang leg kedua di Selhurst Park.

    Penyelesaian akhir Sarr yang klinis mengejutkan tuan rumah dan menetapkan tolok ukur baru untuk kompetisi ini. Gol tersebut menjadi pernyataan niat bagi tim asuhan Oliver Glasner, yang terus melampaui ekspektasi di musim debut mereka di panggung kontinental setelah lolos melalui kemenangan di Piala FA tahun lalu.

    • Iklan
    Rekor baru Liga Konferensi tercipta

    Gol yang dicetak bintang Senegal itu dalam waktu 21 detik dengan mudah menggeser rekor Conference League sebelumnya yang dipegang oleh Ferdy Druijf. Druijf awalnya mencetak rekor tersebut pada tahun 2022 ketika ia mencetak gol setelah 32 detik untuk Rapid Vienna saat melawan Vitesse Arnhem. Gol Sarr kini menjadi yang tercepat sejak kompetisi ini diluncurkan oleh UEFA pada tahun 2021.


  • Mengejar rekor Eropa sepanjang masa

    Meskipun gol Sarr di Liga Konferensi Eropa memiliki nilai historis, rekor tersebut masih berada di bawah rekor-rekor yang dipegang di kompetisi klub besar Eropa lainnya. Rekor Liga Champions tetap dipegang oleh Roy Makaay, yang terkenal mencetak gol hanya dalam waktu 10,12 detik untuk Bayern Munich saat melawan Real Madrid pada tahun 2007.

    Rekor Liga Europa juga jauh lebih cepat daripada gol Sarr, dengan Jan Sýkora mencetak gol setelah 10,69 detik untuk Slovan Liberec melawan Qarabag pada tahun 2016. Meskipun demikian, Sarr telah mengukuhkan posisinya sebagai pionir di turnamen terbaru UEFA, memberikan momen yang akan dikenang oleh para penggemar Palace selama bertahun-tahun mendatang.

    Palace melanjutkan debut bersejarah mereka di kompetisi Eropa

    Dalam penampilan perdana mereka di kompetisi besar Eropa, Crystal Palace mencatatkan tonggak sejarah baru dengan semakin mendekati peluang untuk melaju ke final. Setelah meraih kesuksesan di kompetisi domestik musim lalu, klub asal London Selatan ini telah beradaptasi dengan baik di Conference League, dan berkat gol Sarr yang memecahkan rekor, mereka kini berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mengamankan tempat di final melawan Rayo Vallecano atau Strasbourg.

Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Premier League
Dynamo Kiev crest
Dynamo Kiev
DKV
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK