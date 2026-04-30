Ismaila Sarr mencetak gol tercepat dalam sejarah Liga Konferensi saat Crystal Palace mengejutkan Shakhtar Donetsk pada leg pertama semifinal

Perjalanan menakjubkan Palace di ajang Eropa mencapai puncak baru pada Kamis malam saat Sarr mencetak gol hanya dalam waktu 21 detik pada leg pertama semifinal Liga Konferensi melawan Shakhtar. Gol tersebut langsung memberikan keunggulan bagi The Eagles dalam pertandingan yang digelar di Krakow, Polandia, sekaligus menjadi pembuka bagi kemenangan telak 3-1 yang menempatkan mereka pada posisi yang kuat menjelang leg kedua di Selhurst Park.

Penyelesaian akhir Sarr yang klinis mengejutkan tuan rumah dan menetapkan tolok ukur baru untuk kompetisi ini. Gol tersebut menjadi pernyataan niat bagi tim asuhan Oliver Glasner, yang terus melampaui ekspektasi di musim debut mereka di panggung kontinental setelah lolos melalui kemenangan di Piala FA tahun lalu.