Ismaila Sarr mencetak gol tercepat dalam sejarah Liga Konferensi saat Crystal Palace mengejutkan Shakhtar Donetsk pada leg pertama semifinal
Sarr membuat Shakhtar terkejut
Perjalanan menakjubkan Palace di ajang Eropa mencapai puncak baru pada Kamis malam saat Sarr mencetak gol hanya dalam waktu 21 detik pada leg pertama semifinal Liga Konferensi melawan Shakhtar. Gol tersebut langsung memberikan keunggulan bagi The Eagles dalam pertandingan yang digelar di Krakow, Polandia, sekaligus menjadi pembuka bagi kemenangan telak 3-1 yang menempatkan mereka pada posisi yang kuat menjelang leg kedua di Selhurst Park.
Penyelesaian akhir Sarr yang klinis mengejutkan tuan rumah dan menetapkan tolok ukur baru untuk kompetisi ini. Gol tersebut menjadi pernyataan niat bagi tim asuhan Oliver Glasner, yang terus melampaui ekspektasi di musim debut mereka di panggung kontinental setelah lolos melalui kemenangan di Piala FA tahun lalu.
Rekor baru Liga Konferensi tercipta
Gol yang dicetak bintang Senegal itu dalam waktu 21 detik dengan mudah menggeser rekor Conference League sebelumnya yang dipegang oleh Ferdy Druijf. Druijf awalnya mencetak rekor tersebut pada tahun 2022 ketika ia mencetak gol setelah 32 detik untuk Rapid Vienna saat melawan Vitesse Arnhem. Gol Sarr kini menjadi yang tercepat sejak kompetisi ini diluncurkan oleh UEFA pada tahun 2021.
Mengejar rekor Eropa sepanjang masa
Meskipun gol Sarr di Liga Konferensi Eropa memiliki nilai historis, rekor tersebut masih berada di bawah rekor-rekor yang dipegang di kompetisi klub besar Eropa lainnya. Rekor Liga Champions tetap dipegang oleh Roy Makaay, yang terkenal mencetak gol hanya dalam waktu 10,12 detik untuk Bayern Munich saat melawan Real Madrid pada tahun 2007.
Rekor Liga Europa juga jauh lebih cepat daripada gol Sarr, dengan Jan Sýkora mencetak gol setelah 10,69 detik untuk Slovan Liberec melawan Qarabag pada tahun 2016. Meskipun demikian, Sarr telah mengukuhkan posisinya sebagai pionir di turnamen terbaru UEFA, memberikan momen yang akan dikenang oleh para penggemar Palace selama bertahun-tahun mendatang.
Palace melanjutkan debut bersejarah mereka di kompetisi Eropa
Dalam penampilan perdana mereka di kompetisi besar Eropa, Crystal Palace mencatatkan tonggak sejarah baru dengan semakin mendekati peluang untuk melaju ke final. Setelah meraih kesuksesan di kompetisi domestik musim lalu, klub asal London Selatan ini telah beradaptasi dengan baik di Conference League, dan berkat gol Sarr yang memecahkan rekor, mereka kini berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mengamankan tempat di final melawan Rayo Vallecano atau Strasbourg.