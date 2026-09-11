AFP
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Ismail Kartal mundur! Bos Fenerbahce mengundurkan diri setelah hasil imbang melawan Roma, tetapi presiden Aziz Yildirim menolak menerima kepergiannya
Raksasa Turki menghadapi gejolak
Malam pembuka Fenerbahce di kompetisi utama Eropa berubah menjadi kacau setelah mereka ditahan imbang 1-1 oleh tim Italia, Roma, pada Kamis malam. Meski mengamankan satu poin berharga, Kartal mengejutkan konferensi pers usai pertandingan dengan mengajukan pengunduran dirinya demi, menurutnya, kebaikan klub. Namun, presiden klub Yildirim secara terbuka menolak kepergian sang pelatih hanya beberapa menit kemudian, dengan menegaskan bahwa ahli taktik itu tetap memegang kendali penuh.
- Anadolu Agency
Presiden menolak pengunduran diri mengejutkan
Kartal, yang kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, menyatakan bahwa keputusannya untuk mundur dimaksudkan untuk membuka jalan bagi skuad: "Saya telah meninggalkan posisi saya malam ini." Namun, Yildirim dengan cepat bergerak untuk mencegah kepergian itu, dengan mengungkapkan bahwa sang manajer berada di bawah tekanan emosional yang sangat besar setelah terkena lemparan botol di kepala dari kerumunan saat pertandingan. Menegaskan bahwa sang pelatih sangat terguncang oleh insiden tersebut, presiden itu menjelaskan: "Dia kesal soal itu."
Ekspektasi melambung setelah menghabiskan
Gejolak internal ini terjadi di tengah ekspektasi yang melambung setelah lima kali finis di posisi kedua secara beruntun di Super Lig Turki. Tekanan kian meningkat setelah kedatangan nama-nama besar pada musim panas seperti Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku, dan Vedat Muriqi untuk memimpin kampanye mereka. Kembali ke fase utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, pencapaian penting klub itu justru dibayangi sorotan intens di media sosial yang memengaruhi moral skuad.
- Getty Images Sport
Ujian berat di kompetisi Eropa menanti
Fenerbahce harus segera menyelesaikan krisis internal mereka sebelum bertolak ke Inggris untuk menghadapi Aston Villa pada matchday kedua fase liga pada 14 Oktober. Roma menghadapi tugas yang sama beratnya pada malam yang sama saat mereka menjamu raksasa Eropa Real Madrid di Stadio Olimpico. Ujian yang akan datang di Birmingham akan menjadi penilaian yang menentukan atas otoritas Kartal di tengah atmosfer yang kian tidak stabil.
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