Kartal, yang kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, menyatakan bahwa keputusannya untuk mundur dimaksudkan untuk membuka jalan bagi skuad: "Saya telah meninggalkan posisi saya malam ini." Namun, Yildirim dengan cepat bergerak untuk mencegah kepergian itu, dengan mengungkapkan bahwa sang manajer berada di bawah tekanan emosional yang sangat besar setelah terkena lemparan botol di kepala dari kerumunan saat pertandingan. Menegaskan bahwa sang pelatih sangat terguncang oleh insiden tersebut, presiden itu menjelaskan: "Dia kesal soal itu."