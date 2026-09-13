Ismail Kartal kembali sebagai manajer Fenerbahce meski sempat mengundurkan diri secara terbuka secara dramatis setelah hasil imbang di Liga Champions

Kartal sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya yang mengejutkan sesaat setelah hasil imbang 1-1 melawan Roma pada Kamis di Liga Champions. Berbicara melalui Anadolu Agency, ia berkata: "Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya karena menjalankan tugas yang saya berikan untuk pertandingan malam ini dengan sempurna. Kami memainkan sepakbola yang layak untuk Liga Champions. Kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan; kami memiliki peluang-peluang jelas. Pertandingan berakhir imbang, dan saya bangga kepada para pemain saya. Malam ini, saya mengundurkan diri dari jabatan saya, untuk tidak pernah kembali. Saya menyampaikan terima kasih tulus saya kepada para pemain saya."