Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1082817715.jpgAnadolu Agency
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Ismail Kartal kembali sebagai manajer Fenerbahce meski sempat mengundurkan diri secara terbuka secara dramatis setelah hasil imbang di Liga Champions

Fenerbahce
I. Kartal
Fenerbahce vs Roma
Roma
Champions League
Super Lig

Ismail Kartal kembali menjalankan tugasnya sebagai pelatih Fenerbahce setelah klub Turki itu dengan tegas menolak menerima pengunduran dirinya menyusul laga pembuka Liga Champions pada Kamis. Sang pelatih meninggalkan posisinya setelah hasil imbang 1-1 melawan AS Roma dan absen dalam sesi latihan pada Jumat, tetapi ia terlihat kembali memimpin skuad pada Sabtu pagi.

  • Kembalinya ke tempat latihan telah dikonfirmasi

    Petinggi Fenerbahce merilis pernyataan resmi pada Jumat malam untuk mengonfirmasi bahwa Kartal akan tetap menangani tim utama. Kembalinya dia ditegaskan pada Sabtu pagi ketika kanal media sosial resmi klub membagikan foto-foto sang pelatih yang memimpin latihan tim utama. Perkembangan ini secara langsung membantah laporan yang mengklaim bahwa pembicaraan krisis sebelumnya dengan petinggi klub Oguz Cetin telah menemui jalan buntu.


    • Iklan
  • imago-sport-1082830257.jpgAnadolu Agency

    Meninggalkan konferensi pers secara dramatis

    Kartal sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya yang mengejutkan sesaat setelah hasil imbang 1-1 melawan Roma pada Kamis di Liga Champions. Berbicara melalui Anadolu Agency, ia berkata: "Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya karena menjalankan tugas yang saya berikan untuk pertandingan malam ini dengan sempurna. Kami memainkan sepakbola yang layak untuk Liga Champions. Kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan; kami memiliki peluang-peluang jelas. Pertandingan berakhir imbang, dan saya bangga kepada para pemain saya. Malam ini, saya mengundurkan diri dari jabatan saya, untuk tidak pernah kembali. Saya menyampaikan terima kasih tulus saya kepada para pemain saya."

  • Presiden klub menolak kepergian

    Presiden Fenerbahce Aziz Yildirim dengan cepat membela sang pelatih dan menolak pengunduran dirinya dalam konferensi pers terpisah tak lama setelah itu. Dengan menyebut botol air yang dilempar suporter dan hujatan keras di media sosial sebagai pemicu luapan emosi sang pelatih, Yildirim berkata: "Anda melihat kondisi Ismail saat itu. Bisakah seseorang menanggung tekanan sebesar itu? Mereka melempar botol air ke kepala Ismail Kartal. Kami melihatnya. Itu sebabnya dia kesal. Ismail Kartal tetap menjabat. Saya berkata [kepada Kartal]: 'Anda akan terus lanjut,' dan itu saja."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Ujian liga hari Senin menanti

    Fenerbahce kini harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke Super Lig saat menjamu Gaziantep FK pada Senin malam. Kartal menghadapi tekanan besar untuk memperbaiki nasib tim di kompetisi domestik, dengan timnya terpuruk di peringkat ke-11 klasemen yang berisi 18 tim. Meraih tiga poin melawan Gaziantep tetap menjadi keharusan jika mereka ingin meredakan ketegangan internal dan merebut kembali dukungan para suporter yang frustrasi.

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Roma crest
Roma
ROM
Super Lig
Gaziantep FK crest
Gaziantep FK
GAZ
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB