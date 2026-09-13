Anadolu Agency
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Ismail Kartal kembali sebagai manajer Fenerbahce meski sempat mengundurkan diri secara terbuka secara dramatis setelah hasil imbang di Liga Champions
Kembalinya ke tempat latihan telah dikonfirmasi
Petinggi Fenerbahce merilis pernyataan resmi pada Jumat malam untuk mengonfirmasi bahwa Kartal akan tetap menangani tim utama. Kembalinya dia ditegaskan pada Sabtu pagi ketika kanal media sosial resmi klub membagikan foto-foto sang pelatih yang memimpin latihan tim utama. Perkembangan ini secara langsung membantah laporan yang mengklaim bahwa pembicaraan krisis sebelumnya dengan petinggi klub Oguz Cetin telah menemui jalan buntu.
- Anadolu Agency
Meninggalkan konferensi pers secara dramatis
Kartal sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya yang mengejutkan sesaat setelah hasil imbang 1-1 melawan Roma pada Kamis di Liga Champions. Berbicara melalui Anadolu Agency, ia berkata: "Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya karena menjalankan tugas yang saya berikan untuk pertandingan malam ini dengan sempurna. Kami memainkan sepakbola yang layak untuk Liga Champions. Kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan; kami memiliki peluang-peluang jelas. Pertandingan berakhir imbang, dan saya bangga kepada para pemain saya. Malam ini, saya mengundurkan diri dari jabatan saya, untuk tidak pernah kembali. Saya menyampaikan terima kasih tulus saya kepada para pemain saya."
Presiden klub menolak kepergian
Presiden Fenerbahce Aziz Yildirim dengan cepat membela sang pelatih dan menolak pengunduran dirinya dalam konferensi pers terpisah tak lama setelah itu. Dengan menyebut botol air yang dilempar suporter dan hujatan keras di media sosial sebagai pemicu luapan emosi sang pelatih, Yildirim berkata: "Anda melihat kondisi Ismail saat itu. Bisakah seseorang menanggung tekanan sebesar itu? Mereka melempar botol air ke kepala Ismail Kartal. Kami melihatnya. Itu sebabnya dia kesal. Ismail Kartal tetap menjabat. Saya berkata [kepada Kartal]: 'Anda akan terus lanjut,' dan itu saja."
- Getty Images Sport
Ujian liga hari Senin menanti
Fenerbahce kini harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke Super Lig saat menjamu Gaziantep FK pada Senin malam. Kartal menghadapi tekanan besar untuk memperbaiki nasib tim di kompetisi domestik, dengan timnya terpuruk di peringkat ke-11 klasemen yang berisi 18 tim. Meraih tiga poin melawan Gaziantep tetap menjadi keharusan jika mereka ingin meredakan ketegangan internal dan merebut kembali dukungan para suporter yang frustrasi.
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