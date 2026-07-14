Ismail Elfath, 'jimat keberuntungan' Lionel Messi, ditunjuk sebagai wasit untuk pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina

Perhatian kini tertuju pada pertanda luar biasa yang diwakili Elfath bagi Argentina, mengingat Messi memiliki rekor kemenangan sempurna 100 persen dalam lima pertandingan yang dipimpin oleh wasit yang dua kali dinobatkan sebagai Wasit Terbaik MLS tersebut. Rentetan kemenangan ini termasuk kemenangan dramatis Inter Miami di final Leagues Cup 2023 yang terkenal itu.

Selain itu, wasit ini membawa pengalaman bertugas di turnamen elit ke pertandingan ini, setelah bertugas di Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana ia bertindak sebagai wasit keempat selama pertandingan final antara Argentina dan Prancis.