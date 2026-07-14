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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Ismail Elfath, 'jimat keberuntungan' Lionel Messi, ditunjuk sebagai wasit untuk pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina

England vs Argentina
L. Messi
England
Argentina
World Cup

FIFA secara resmi mengumumkan bahwa wasit asal Amerika Serikat, Ismail Elfath, akan memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina. Wasit berpengalaman berusia 44 tahun yang biasa bertugas di MLS ini, yang secara luas dianggap sebagai jimat keberuntungan bagi Lionel Messi, akan memimpin laga akbar tersebut di Atlanta pada Rabu malam, saat Thomas Tuchel berupaya mengantarkan The Three Lions melaju melewati juara dunia bertahan.

  • Wasit asal Amerika ditugaskan memimpin pertandingan semifinal

    Elfath telah ditunjuk sebagai wasit untuk pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina, yang dijadwalkan berlangsung di Atlanta pada Rabu malam. Wasit asal Amerika Serikat ini akan dibantu oleh rekan senegaranya, Corey Parker dan Kyle Atkins, sementara Maurizio Mariani dari Italia akan bertindak sebagai wasit keempat. Penunjukan ini secara otomatis mengakhiri harapan bagi duo wasit Inggris, Michael Oliver dan Anthony Taylor, serta Facundo Tello dari Argentina, untuk memimpin pertandingan final karena peraturan FIFA yang ketat terkait konflik kepentingan.


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    Faktor jimat keberuntungan Messi

    Perhatian kini tertuju pada pertanda luar biasa yang diwakili Elfath bagi Argentina, mengingat Messi memiliki rekor kemenangan sempurna 100 persen dalam lima pertandingan yang dipimpin oleh wasit yang dua kali dinobatkan sebagai Wasit Terbaik MLS tersebut. Rentetan kemenangan ini termasuk kemenangan dramatis Inter Miami di final Leagues Cup 2023 yang terkenal itu.

    Selain itu, wasit ini membawa pengalaman bertugas di turnamen elit ke pertandingan ini, setelah bertugas di Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana ia bertindak sebagai wasit keempat selama pertandingan final antara Argentina dan Prancis.

  • Elfath berhasil mengatasi rintangan dalam kariernya

    Penugasan besar ini menandai tonggak sejarah yang luar biasa bagi Elfath, yang nyaris pensiun setelah mengalami cedera lutut serius selama Copa America 2024 yang mengharuskannya menjalani dua kali operasi dan membuatnya absen selama lebih dari setahun. Ketangguhan itu telah terbentuk sejak dini, setelah ia berimigrasi dari Casablanca ke Texas pada usia 18 tahun dengan hanya membawa uang sebesar $200 setelah memenangkan undian visa keragaman pemerintah AS. Mantan penyerang Austin Lightning ini beralih menjadi wasit penuh waktu pada tahun 2011 setelah merasa frustrasi dengan standar wasit lokal, menurut laporan The Telegraph.

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    Pertarungan sengit menanti

    Pertandingan semifinal yang sangat dinanti ini diprediksi akan berlangsung sangat memanas mengingat persaingan historis dan politik yang sudah mengakar antara kedua negara sepak bola tersebut. Elfath harus mempertahankan kendali penuh atas jalannya pertandingan, mengingat ia telah mengeluarkan delapan kartu kuning dan satu kartu merah langsung selama turnamen ini berlangsung. Cara ia menangani pertandingan ini akan menjadi ujian penentu sebelum para petinggi FIFA menetapkan daftar wasit untuk final Piala Dunia mendatang.

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