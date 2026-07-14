Getty Images Sport
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Ismail Elfath, 'jimat keberuntungan' Lionel Messi, ditunjuk sebagai wasit untuk pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina
Wasit asal Amerika ditugaskan memimpin pertandingan semifinal
Elfath telah ditunjuk sebagai wasit untuk pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina, yang dijadwalkan berlangsung di Atlanta pada Rabu malam. Wasit asal Amerika Serikat ini akan dibantu oleh rekan senegaranya, Corey Parker dan Kyle Atkins, sementara Maurizio Mariani dari Italia akan bertindak sebagai wasit keempat. Penunjukan ini secara otomatis mengakhiri harapan bagi duo wasit Inggris, Michael Oliver dan Anthony Taylor, serta Facundo Tello dari Argentina, untuk memimpin pertandingan final karena peraturan FIFA yang ketat terkait konflik kepentingan.
- Getty Images Sport
Faktor jimat keberuntungan Messi
Perhatian kini tertuju pada pertanda luar biasa yang diwakili Elfath bagi Argentina, mengingat Messi memiliki rekor kemenangan sempurna 100 persen dalam lima pertandingan yang dipimpin oleh wasit yang dua kali dinobatkan sebagai Wasit Terbaik MLS tersebut. Rentetan kemenangan ini termasuk kemenangan dramatis Inter Miami di final Leagues Cup 2023 yang terkenal itu.
Selain itu, wasit ini membawa pengalaman bertugas di turnamen elit ke pertandingan ini, setelah bertugas di Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana ia bertindak sebagai wasit keempat selama pertandingan final antara Argentina dan Prancis.
Elfath berhasil mengatasi rintangan dalam kariernya
Penugasan besar ini menandai tonggak sejarah yang luar biasa bagi Elfath, yang nyaris pensiun setelah mengalami cedera lutut serius selama Copa America 2024 yang mengharuskannya menjalani dua kali operasi dan membuatnya absen selama lebih dari setahun. Ketangguhan itu telah terbentuk sejak dini, setelah ia berimigrasi dari Casablanca ke Texas pada usia 18 tahun dengan hanya membawa uang sebesar $200 setelah memenangkan undian visa keragaman pemerintah AS. Mantan penyerang Austin Lightning ini beralih menjadi wasit penuh waktu pada tahun 2011 setelah merasa frustrasi dengan standar wasit lokal, menurut laporan The Telegraph.
- AFP
Pertarungan sengit menanti
Pertandingan semifinal yang sangat dinanti ini diprediksi akan berlangsung sangat memanas mengingat persaingan historis dan politik yang sudah mengakar antara kedua negara sepak bola tersebut. Elfath harus mempertahankan kendali penuh atas jalannya pertandingan, mengingat ia telah mengeluarkan delapan kartu kuning dan satu kartu merah langsung selama turnamen ini berlangsung. Cara ia menangani pertandingan ini akan menjadi ujian penentu sebelum para petinggi FIFA menetapkan daftar wasit untuk final Piala Dunia mendatang.
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