AFP
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Ismael Saibari menyetujui transfer senilai €55 juta ke Bayern Munich, sementara pemeriksaan medis telah dijadwalkan untuk bintang Maroko dan PSV tersebut
Kesepakatan tercapai untuk bintang Eredivisie
Transfer senilai €55 juta ini menandai momen bersejarah bagi PSV, karena ini merupakan nilai transfer tertinggi yang pernah mereka terima untuk seorang pemain, jauh melampaui rekor penjualan sebelumnya. Nilai pasar gelandang berusia 25 tahun ini telah melonjak pesat selama dua belas bulan terakhir, sehingga menarik minat klub-klub elit di seluruh Eropa. Bayern bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya, mengikat talenta asal Maroko tersebut dengan kontrak jangka panjang yang akan berlaku hingga musim panas 2031, menurut Voetbal International.
Perencanaan logistik medis selama Piala Dunia
Meskipun saat ini sedang sibuk dengan tugas internasional di Piala Dunia, transfer Saibari diperkirakan tidak akan mengalami penundaan yang berarti. Bintang asal Maroko ini menjadi sorotan dunia setelah mencetak gol brilian melawan Brasil dalam laga yang berakhir imbang 1-1, yang semakin membuktikan kemampuannya untuk tampil gemilang di panggung besar.
Pengaturan telah dibuat agar Saibari menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat, seperti yang dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Hal ini dimungkinkan karena dokter klub Bayern saat ini sedang bekerja bersama tim nasional Jerman di seberang Atlantik, sehingga rintangan terakhir dapat diatasi tanpa pemain tersebut perlu terbang ke Munich segera.
El Khannouss mendukung langkah yang 'layak'
Sebelumnya, kabar tentang transfer tersebut mendapat dukungan penuh dari seseorang yang sangat mengenal Bundesliga—rekan setimnya di timnas Maroko, Bilal El Khannouss. Dalam wawancara dengan media, gelandang Stuttgart itu mengungkapkan antusiasmenya atas kemungkinan Saibari bergabung dengannya di Jerman.
"Sejujurnya, saya tidak mencampuri urusan karier orang lain," kata El Khannouss kepada Sky Sport Germany. "Dia adalah teman dekat saya, tapi saya tidak ikut campur dalam urusan pribadi seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya harap begitu demi kebaikannya karena dia benar-benar pantas mendapatkannya. Tentu saja [Saibari mampu bermain di Jerman]. Dia pemain yang luar biasa. Dan saya mendoakan yang terbaik baginya saat bermain untuk tim besar. Saya harap hal itu terjadi."
- AFP
Angka-angka yang mengesankan di PSV Eindhoven
Statistik Saibari di Belanda sungguh mengesankan. Ia telah tampil dalam 142 pertandingan resmi bersama PSV. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 42 gol dan memberikan 29 assist. Di luar prestasi individu, pemain internasional Maroko ini telah menjadi pemenang yang konsisten. Ia membantu PSV meraih gelar Eredivisie dalam tiga musim terakhir berturut-turut dan menambahkan dua trofi Piala KNVB ke dalam lemari trofinya.
Dengan masa depannya yang sudah terjamin, Saibari akan terus fokus pada tim nasional. Maroko akan menghadapi Skotlandia dalam pertandingan kedua Grup C pada 19 Juni, dengan target meraih kemenangan pertama mereka di turnamen musim panas ini.