Ismael Saibari menyetujui transfer senilai €55 juta ke Bayern Munich, sementara pemeriksaan medis telah dijadwalkan untuk bintang Maroko dan PSV tersebut

Meskipun saat ini sedang sibuk dengan tugas internasional di Piala Dunia, transfer Saibari diperkirakan tidak akan mengalami penundaan yang berarti. Bintang asal Maroko ini menjadi sorotan dunia setelah mencetak gol brilian melawan Brasil dalam laga yang berakhir imbang 1-1, yang semakin membuktikan kemampuannya untuk tampil gemilang di panggung besar.

Pengaturan telah dibuat agar Saibari menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat, seperti yang dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Hal ini dimungkinkan karena dokter klub Bayern saat ini sedang bekerja bersama tim nasional Jerman di seberang Atlantik, sehingga rintangan terakhir dapat diatasi tanpa pemain tersebut perlu terbang ke Munich segera.



