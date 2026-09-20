Getty Images Sport
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Isak mencetak gol saat Liverpool menyingkirkan Bournemouth tipis dalam laga kembalinya Iraola
Isak menuntaskan laga menegangkan di pesisir selatan
Liverpool naik ke enam besar Premier League menjelang jeda internasional berkat kemenangan tipis 1-0 atas Bournemouth. Narasi sepanjang sore didominasi oleh kembalinya Iraola ke tempat yang pernah sangat akrab baginya, dan pria Spanyol itu pulang dengan membawa tiga poin penuh berkat gol penentu Isak pada babak kedua.
Momen penentu kemenangan hadir 12 menit setelah babak kedua dimulai ketika Cody Gakpo menampilkan aksi apik di sisi kanan. Umpannya ke dalam kotak penalti sempat mengenai Florian Wirtz, lalu jatuh sempurna ke jalur Isak untuk melepaskan tembakan gol pada menit ke-57.
- Getty Images Sport
Cherries yang dominan gagal memanfaatkannya
Bournemouth patut merasa kecewa karena tidak membawa pulang apa pun dari laga ini, setelah mendominasi banyak momen pada periode pembuka. Tim asuhan Marco Rose tampak lebih energik dibanding kedua tim, dan beberapa kali membuat tim tamu kelabakan lewat tekanan tinggi mereka. Namun, mereka tidak memiliki sentuhan akhir yang dibutuhkan untuk menghukum raksasa Merseyside itu.
Kemenangan ini menjadi kemenangan liga kedua Liverpool pada musim ini, mengangkat perolehan mereka menjadi sembilan poin dan menempatkan mereka di posisi keenam saat memasuki jeda internasional. Di sisi lain, Bournemouth masih terpuruk di dekat dasar klasemen, tepatnya di peringkat ke-17 dengan hanya tiga poin, sama dengan Coventry.
Peluang yang terbuang untuk kedua tim
Pertandingan menjadi jauh lebih terbuka setelah gol pembuka Isak, dengan kedua tim menemukan ruang di sepertiga akhir lapangan. Bradley Barcola sebelumnya sempat menguji Djordje Petrovic setelah melakukan tusukan meliuk khasnya, sementara tendangan bebas keras Dominik Szoboszlai melesat tipis di sisi tiang. Bournemouth menekan keras demi gol penyeimbang di akhir laga, tetapi Evanilson hanya bisa mengarahkan sepakan melengkung tepat ke pelukan Alisson ketika tekanan meningkat.
Liverpool punya peluang untuk membuat fase akhir pertandingan lebih nyaman, terutama lewat intervensi heroik James Hill. Gakpo mengirim Isak lolos untuk mencetak gol kedua yang tampak pasti terjadi, tetapi Hill melakukan blok luar biasa untuk menjaga selisih tetap satu gol. Pada masa injury time, pemain pengganti Lewis Koumas juga menyia-nyiakan peluang emas untuk memastikan hasil, dengan melepaskan umpan Victor Munoz langsung ke arah Petrovic.
- Getty Images Sport
Jeda internasional memberi ruang bernapas
Setelah jeda internasional, Liverpool akan kembali beraksi di Premier League dengan laga besar melawan Manchester City di Anfield pada Minggu, 11 Oktober. Tim asuhan Iraola akan bertekad meraih kemenangan kandang pertama mereka di liga musim ini, setelah ditahan imbang dalam hasil yang mengecewakan oleh Nottingham Forest (2-2) dan Fulham (0-0) pada laga-laga pembuka mereka di Merseyside.
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