Liverpool naik ke enam besar Premier League menjelang jeda internasional berkat kemenangan tipis 1-0 atas Bournemouth. Narasi sepanjang sore didominasi oleh kembalinya Iraola ke tempat yang pernah sangat akrab baginya, dan pria Spanyol itu pulang dengan membawa tiga poin penuh berkat gol penentu Isak pada babak kedua.

Momen penentu kemenangan hadir 12 menit setelah babak kedua dimulai ketika Cody Gakpo menampilkan aksi apik di sisi kanan. Umpannya ke dalam kotak penalti sempat mengenai Florian Wirtz, lalu jatuh sempurna ke jalur Isak untuk melepaskan tembakan gol pada menit ke-57.



