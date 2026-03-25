Irlandia Utara, Pelatih O'Neill: "Skor 0-0 akan meningkatkan tekanan, kami punya segalanya untuk diraih. Italia tidak memiliki Totti atau Del Piero, tidak ada satu pun pemain yang membuat kami takut"

Antusiasme semakin memuncak menjelang laga antara Italia dan Irlandia Utara, yang merupakan pertandingan semifinal babak play-off untuk lolos ke Piala Dunia mendatang.

Dalam konferensi pers, pelatih kepala Irlandia Utara Michael O'Neill memaparkan pertandingan tersebut sebagai berikut: "Kami memiliki segalanya untuk diraih dalam pertandingan ini, tidak ada keraguan mengenai hal itu. Para pemain ini telah menjalani pertandingan-pertandingan penting, di Köln melawan Jerman dan kemudian di Slovakia. Pertandingan besok malam akan menjadi ujian yang sangat penting bagi kami, tetapi kami siap. Kami harus bermain dan tidak terlalu memikirkan apa yang dipertaruhkan. Ada ekspektasi besar terhadap Italia karena mereka adalah negara besar, kami tidak boleh terlalu gentar. Kami memiliki banyak pemain muda yang sedang berkembang, pertandingan besok hanyalah langkah pertumbuhan lainnya."