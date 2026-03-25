Irlandia Utara, Pelatih O'Neill: "Skor 0-0 akan meningkatkan tekanan, kami punya segalanya untuk diraih. Italia tidak memiliki Totti atau Del Piero, tidak ada satu pun pemain yang membuat kami takut"

Pernyataan pelatih kepala Irlandia Utara menjelang semifinal babak playoff melawan Italia.

Antusiasme semakin memuncak menjelang laga antara Italia dan Irlandia Utara, yang merupakan pertandingan semifinal babak play-off untuk lolos ke Piala Dunia mendatang.

Dalam konferensi pers, pelatih kepala Irlandia Utara Michael O'Neill memaparkan pertandingan tersebut sebagai berikut: "Kami memiliki segalanya untuk diraih dalam pertandingan ini, tidak ada keraguan mengenai hal itu. Para pemain ini telah menjalani pertandingan-pertandingan penting, di Köln melawan Jerman dan kemudian di Slovakia. Pertandingan besok malam akan menjadi ujian yang sangat penting bagi kami, tetapi kami siap. Kami harus bermain dan tidak terlalu memikirkan apa yang dipertaruhkan. Ada ekspektasi besar terhadap Italia karena mereka adalah negara besar, kami tidak boleh terlalu gentar. Kami memiliki banyak pemain muda yang sedang berkembang, pertandingan besok hanyalah langkah pertumbuhan lainnya."

  • APAKAH MODUL YANG SAMA MERUPAKAN KEUNTUNGAN?

    "Gattuso telah memimpin enam pertandingan sebagai pelatih tim nasional, dan kami bisa mengambil pelajaran dari pertandingan-pertandingan yang telah kami analisis. Kami tahu apa yang mungkin terjadi; mereka memiliki beberapa opsi di lini serang dan formasi pertahanan tiga bek. Ada beberapa pemain lawan yang kami perkirakan akan turun ke lapangan, tetapi yang terpenting adalah apa yang akan kami lakukan. Semuanya akan bergantung pada kualitas penampilan kami, serta bagaimana kami mampu mengatasi tantangan yang akan dihadapi dalam pertandingan ini."

  • APAKAH ITALIA MENGANGGAP ANDA REmeh?

    O'Neill sangat jelas mengenai hal ini: "Tidak, saya tidak memikirkan hal itu. Mereka juga melakukan umpan-umpan panjang, dari tengah ke sayap. Yang terpenting adalah kami memiliki rencana permainan yang ingin kami terapkan. Kita harus realistis. Kita tidak bisa datang ke sini dan berpikir bisa memaksakan gaya permainan kita, itu akan naif. Yang terpenting adalah menjalankan rencana permainan yang telah kita kembangkan dalam beberapa hari terakhir dan yang telah kita gunakan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya."

  • BAGAIMANA MENGELOLA EMOSI

    Apakah ini pertandingan penentu atau justru perlu bermain tanpa beban? Inilah pendapat pelatih kepala Irlandia Utara: "Saya tidak mengatakan hal-hal seperti itu kepada para pemain saya. Ini pertandingan hidup-mati, kita sudah sampai di sini. Saya ulangi: para pemain muda cenderung bermain tanpa rasa takut, sebagian besar anggota tim kita akan memiliki banyak peluang di masa depan, tapi kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita tidak boleh kehilangan fokus. Kami sangat menghormati Italia, kami harus berusaha membuat pertandingan ini sulit bagi mereka agar aspek psikologis dapat menjadi faktor penentu."

  • APAKAH ANDA TAKUT PADA BEBERAPA PEMAIN TIM NASIONAL ITALIA?

    "Saya rasa tidak ada satu pun pemain yang membuat kami takut, tapi kami sadar akan kekuatan lini tengah Italia dengan Tonali, Locatelli, dan Barella. Lalu ada Esposito, Retegui. Kami mengenal Italia dengan baik, kami tahu mereka memiliki banyak pemain yang tersedia. Namun, tim ini tidak memiliki Del Piero atau Totti; kekuatan Italia ini terletak pada tim, bukan pada individu. Meskipun demikian, kami menghormati tim ini: mereka memiliki pemain yang bermain di level tinggi."

  • APAKAH WAKTU ADALAH TEMAN ANDA?

    O'Neill kemudian mengungkap rencana taktik yang mungkin diterapkan: "Penting bagi kami untuk berusaha tetap bertahan dalam pertandingan, memastikan pertandingan tidak terlalu terbuka. Saya memperkirakan Italia mengharapkan kami bermain seperti ini; semakin lama skor 0-0 bertahan, semakin besar tekanan pada tim favorit. Kami mengantisipasi awal yang sangat sulit, tetapi kami tahu bahwa kami juga bisa menjadi ancaman: serangan terencana atau mungkin tendangan bebas... Kami tidak mengharapkan datang ke sini dan menyaksikan pertandingan dengan banyak gol; kami berharap pertandingan ini berlangsung sangat ketat."

  • ITALIA BERISIKO KEHILANGAN SEGALANYA...

    "Ya, kami sudah membahas aspek ini dari pertandingan. Jelas kami harus lebih fokus pada aspek teknis dan taktis, tapi kami juga sudah membicarakan hal ini. Kami bahkan mengambil beberapa kutipan dari media kalian untuk diperlihatkan kepada para pemain kami. Kami tahu bagaimana harus menghadapi pertandingan ini, dan bagaimana Italia mengelola tekanan akan menjadi faktor penentu."

  • GATTUSO KATAKAN KALIAN MEMILIKI RACUN DI DALAM DIRI, RACUN APA?

    "Saya rasa ini adalah pujian besar bagi tim kami. Satu-satunya hal yang tidak boleh hilang dari kami adalah semangat dan semangat kompetitif. Kami memiliki para pemain muda yang senang berlari sepanjang sebagian besar pertandingan; kami harus menunjukkan performa terbaik kami. Terlepas dari hasilnya, kami ingin Italia memahami betapa sulitnya pertandingan ini."

  • GATTUSO TIDAK MEMIKIRKAN FINAL, BAGAIMANA DENGAN KALIAN?

    Pelatih O'Neill kemudian menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Sejujurnya, saya sendiri juga belum memikirkan sejauh itu. Tim analis pertandingan kami memang telah menganalisisnya, tetapi kami fokus pada pertandingan yang akan datang. Jika hal itu terjadi, kami akan memikirkannya dalam empat hari ke depan, dan persiapan akan berjalan dengan sendirinya setelah keberhasilan tersebut."

