Berikut ini adalah konferensi pers Michael O'Neill, pelatih kepala Irlandia Utara: "Saya tidak bisa meminta lebih dari ini, rencana permainan kami di babak pertama sangat bagus. Kami juga memiliki peluang di babak pertama dari tendangan sudut, dan ada juga kemungkinan pelanggaran tangan yang ingin saya tinjau kembali.. Di babak kedua, kami merugikan diri sendiri. Sundulan pada gol Tonali tidak bagus, dan kami kebobolan. Usia rata-rata tim ini adalah 22 tahun, sementara Italia adalah tim yang sangat berpengalaman. Ada karakter dan energi dalam tim ini, tetapi juga banyak pemain yang sangat teknis yang akan berkembang. Semua pemain muda tampil sangat baik, tetapi secara umum saya bangga dengan penampilan mereka."