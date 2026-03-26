Berikut ini adalah konferensi pers Michael O'Neill, pelatih kepala Irlandia Utara: "Saya tidak bisa meminta lebih dari ini, rencana permainan kami di babak pertama sangat bagus. Kami juga memiliki peluang di babak pertama dari tendangan sudut, dan ada juga kemungkinan pelanggaran tangan yang ingin saya tinjau kembali.. Di babak kedua, kami merugikan diri sendiri. Sundulan pada gol Tonali tidak bagus, dan kami kebobolan. Usia rata-rata tim ini adalah 22 tahun, sementara Italia adalah tim yang sangat berpengalaman. Ada karakter dan energi dalam tim ini, tetapi juga banyak pemain yang sangat teknis yang akan berkembang. Semua pemain muda tampil sangat baik, tetapi secara umum saya bangga dengan penampilan mereka."
Irlandia Utara, Pelatih O'Neill: "Pada babak pertama ada insiden tangan yang ingin saya tinjau kembali..."
APA YANG DIA KATAKAN KEPADA PARA PEMAIN?
"Sebelum pertandingan, kami berada dalam posisi yang bagus dan ingin lolos ke babak berikutnya. Namun, saya rasa malam ini kami telah membuat kemajuan; sangat sulit bermain di sini, apalagi dengan banyaknya pemain yang absen. Harus memainkan dua pertandingan tandang dalam babak play-off memang menjadi tantangan tersendiri; tentu akan lebih baik jika kami bisa menghadapinya dengan semua pemain yang tersedia."
MASA DEPAN
"Sungguh sulit saat kalah, tim sangat kecewa. Tentu saja, ada banyak hal positif, tapi kami tidak memiliki skuad yang besar dan ketika beberapa pemain absen, situasinya menjadi sulit. Saat kami menganalisis pertandingan dan perjalanan kami secara keseluruhan, kami akan menemukan banyak hal positif. Banyak pekerjaan sudah dilakukan sebelum kami tiba di Blackburn; saya akan tetap menjadi manajer untuk pertandingan Selasa malam dan tujuh pertandingan Blackburn berikutnya. Saya memiliki kontrak dengan Federasi hingga 2028 dan setelah pertandingan terakhir sebagai manajer, saya akan kembali menjadi pelatih kepala."
PERJALANAN
"Kami ingin selalu bersikap positif, tapi sejujurnya bagi kami sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Kami harus mengalahkan tim nasional yang kuat untuk bisa lolos. Bagi kami, bisa mencapai pertandingan ini sudah merupakan hal yang sangat positif, dan kami akan menjadikannya pelajaran berharga dalam persiapan kualifikasi Euro. Skuad ini akan semakin dalam dan kuat."