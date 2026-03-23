Pertandingan Italia melawan Irlandia Utara, semifinal babak playoff Piala Dunia 2026, semakin dekat. Menjelang pertandingan di Bergamo, pelatih timnas Irlandia Utara, Michael O'Neill – yang juga menjabat sebagai pelatih Blackburn – membahas pertandingan tersebut dan memberikan gambaran tentang bagaimana timnya mempersiapkan diri menjelang laga tersebut.
Irlandia Utara, Pelatih O’Neill: “Laga melawan Italia akan berlangsung ketat. Kita harus percaya diri, kita punya segalanya untuk diraih”
KATA-KATA PELATIH
"Kita harus percaya diri, karena jika kita sendiri tidak percaya, tidak ada orang lain yang akan percaya. Kita telah menghadapi banyak kesulitan dan berhasil mengatasinya dengan baik. Kita adalah tim muda yang sedang berkembang, dan kita punya lebih banyak hal yang bisa diraih daripada yang bisa hilang. Kita tahu bahwa akan sangat sulit untuk menang, tetapi kita bangga masih berada dalam persaingan. Saya tidak mengharapkan pertandingan dengan banyak gol; kita harus tampil sempurna di lini pertahanan dan memanfaatkan peluang sebaik-baiknya."
HARAPAN-HARAPAN IRLANDIA UTARA
O'Neill sedang menjalani masa jabatan keduanya bersama timnas Irlandia Utara. Ia pernah memimpin timnas tersebut selama sembilan tahun antara 2011 dan 2020, dan berhasil membawa timnya ke Kejuaraan Eropa 2016. Kini ia berada di ambang momen bersejarah: pertama-tama ia harus mengalahkan Italia, lalu pemenang dari pertandingan antara Wales dan Bosnia-Herzegovina. Jika berhasil, ia akan membawa timnya ke Piala Dunia, sebuah misi yang nyaris tak terduga mengingat dua pemain terbaik dalam skuad, Conor Bradley dan Dan Ballard, tidak akan tersedia.