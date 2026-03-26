Irlandia Utara dibanjiri komentar dari para pendukung Azzurri: inisiatif "superstisi" dari Calciatoribrutti

Berikut ini adalah siaran pers dari halaman media sosial yang meluncurkan inisiatif ini:





"Menyambut 7 hari krusial bagi Tim Nasional Italia yang harus lolos ke Piala Dunia yang sudah 12 tahun tak terlewatkan, CALCIATORIBRUTTI meluncurkan: La Settimana Santa.

Tujuh hari, tujuh "ritual" yang harus diikuti oleh komunitas dengan 3,4 juta pengikut untuk membantu Azzurri dalam babak playoff melawan Irlandia Utara terlebih dahulu, lalu melawan pemenang pertandingan Bosnia-Wales.

Tujuh tantangan untuk melawan nasib buruk dan mendukung para pemain kami yang pada Kamis pukul 20.45 akan bertanding dalam laga Italia vs Irlandia Utara.

Minggu Suci, yang dimulai hari ini, menantang kita untuk mengomentari postingan media sosial Tim Nasional Irlandia Utara dengan kalimat jimat "selamat atas kualifikasi" agar "mengganggu" lawan kita yang akan kebingungan membaca ribuan komentar dari publik Italia.

Tantangan-tantangan lainnya akan diumumkan setiap pagi, dengan para pengguna mengikuti petunjuk dan bersama kami merasa seperti pemain ke-12 di lapangan, berharap inisiatif ini membawa keberuntungan dan semangat, dukungan, serta kehangatan kami sampai kepada para pemain Italia.

Ayo Azzurri!"