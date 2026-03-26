Waktu semakin dekat menjelang kick-off pertandingan yang sangat dinantikan antara Italia dan Irlandia Utara, yang merupakan laga semifinal babak playoff Piala Dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, akun media sosial Calciatoribrutti meluncurkan sebuah inisiatif yang ditujukan kepada tim yang malam ini akan bertandang ke markas timnas Italia di Bergamo. Inisiatif yang diluncurkan di media sosial ini mengajak para penggemar Italia untuk memberikan komentar dengan pesan: "Selamat atas lolosnya" dan menyertakan gambar burung hantu di bawah postingan yang dipublikasikan oleh akun Instagram Irlandia Utara.
Irlandia Utara dibanjiri komentar dari para pendukung Azzurri: inisiatif "superstisi" dari Calciatoribrutti
INISIATIF PARA PEMAIN BURUK
Berikut ini adalah siaran pers dari halaman media sosial yang meluncurkan inisiatif ini:
"Menyambut 7 hari krusial bagi Tim Nasional Italia yang harus lolos ke Piala Dunia yang sudah 12 tahun tak terlewatkan, CALCIATORIBRUTTI meluncurkan: La Settimana Santa.
Tujuh hari, tujuh "ritual" yang harus diikuti oleh komunitas dengan 3,4 juta pengikut untuk membantu Azzurri dalam babak playoff melawan Irlandia Utara terlebih dahulu, lalu melawan pemenang pertandingan Bosnia-Wales.
Tujuh tantangan untuk melawan nasib buruk dan mendukung para pemain kami yang pada Kamis pukul 20.45 akan bertanding dalam laga Italia vs Irlandia Utara.
Minggu Suci, yang dimulai hari ini, menantang kita untuk mengomentari postingan media sosial Tim Nasional Irlandia Utara dengan kalimat jimat "selamat atas kualifikasi" agar "mengganggu" lawan kita yang akan kebingungan membaca ribuan komentar dari publik Italia.
Tantangan-tantangan lainnya akan diumumkan setiap pagi, dengan para pengguna mengikuti petunjuk dan bersama kami merasa seperti pemain ke-12 di lapangan, berharap inisiatif ini membawa keberuntungan dan semangat, dukungan, serta kehangatan kami sampai kepada para pemain Italia.
Ayo Azzurri!"
MEDIA SOSIAL DIBANJIRI KOMENTAR
Inisiatif ini langsung mendapat sambutan yang luar biasa, hingga ribuan penggemar Italia benar-benar membanjiri postingan yang diunggah di akun media sosial TimNasional Irlandia Utara. Komentar-komentar tersebut dapat dilihat di akun Instagram resmi tim nasional, mulai dari postingan tentang daftar pemain yang dipanggil hingga video-video terbaru yang menampilkan sesi latihan menjelang pertandingan malam ini.
