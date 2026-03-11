AFP
Iran 'tidak dapat berpartisipasi' dalam Piala Dunia karena konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, kata menteri olahraga
Posisi tegas Tehran
Konflik ini meletus pada 28 Februari, melalui serangkaian serangan udara intensif oleh Israel dan Amerika Serikat yang menargetkan situs militer dan nuklir di seluruh Iran. Konflik ini telah memicu krisis geopolitik yang kini berdampak langsung pada dunia olahraga. Dengan turnamen FIFA utama yang hanya tiga bulan lagi, prospek penarikan diri salah satu negara sepak bola terkemuka di Asia telah menimbulkan kegemparan di dunia sepak bola global dan meninggalkan panitia penyelenggara dalam perlombaan melawan waktu.
Menteri tersebut bersikap tegas, menyatakan: "Mengingat rezim korup ini telah membunuh pemimpin kami [Ayatollah Khamenei], dalam keadaan apa pun kami tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia. Anak-anak kami tidak aman, dan secara fundamental, kondisi untuk berpartisipasi tidak ada. Mengingat tindakan jahat yang mereka lakukan terhadap Iran, mereka telah memaksa dua perang terhadap kami dalam delapan atau sembilan bulan dan telah membunuh serta mengorbankan ribuan rakyat kami. Oleh karena itu, kami tentu tidak dapat hadir dalam turnamen tersebut."
Infantino mencari solusi diplomatik.
Berita ini muncul setelah pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden AS Donald Trump pada Selasa. Infantino awalnya tetap optimis, membagikan pesan berikut di saluran media sosialnya: "Malam ini, saya bertemu dengan Presiden AS Donald J. Trump untuk membahas status persiapan Piala Dunia FIFA yang akan datang, dan antusiasme yang semakin meningkat karena turnamen akan dimulai dalam 93 hari lagi."
Infantino secara khusus menyinggung situasi Iran, dengan mengatakan: "Presiden Trump menegaskan bahwa tim Iran tentu saja dipersilakan untuk berkompetisi dalam turnamen di Amerika Serikat. Kita semua membutuhkan acara seperti Piala Dunia FIFA untuk mempersatukan orang-orang, terutama di masa-masa seperti ini."
Namun, Trump sebelumnya menunjukkan ketidakpedulian, dengan mengatakan: "Saya benar-benar tidak peduli," saat ditanya tentang kemungkinan penarikan diri Iran.
Federasi mempertanyakan keamanan di wilayah Amerika Serikat.
Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, telah meragukan partisipasi tim nasional pria Iran dalam Piala Dunia 2026, dengan mempertanyakan di televisi negara: "Jika ini yang disebut Piala Dunia, siapa yang waras akan mengirim tim nasionalnya ke tempat seperti itu?" Pernyataan tersebut muncul saat Iran dijadwalkan bermain dalam pertandingan babak kualifikasi di Amerika Serikat, dengan pertandingan dijadwalkan di Los Angeles dan Seattle.
Taj mengaitkan kekhawatirannya tentang keamanan dengan partisipasi tim nasional wanita Iran di Australia, di mana beberapa pemain, termasuk kapten Zahra Ghanbari, mengajukan permohonan suaka. Meskipun laporan menunjukkan mereka mencari suaka setelah disebut "pengkhianat" karena menolak menyanyikan lagu kebangsaan, Taj mengklaim mereka "diculik" dan ditahan sebagai "sandera." Dia menyalahkan Trump atas insiden ini dengan menawarkan suaka, dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa optimis tentang Piala Dunia yang akan digelar di Amerika?"
FIFA tetap teguh pada jadwalnya.
Meskipun ada retorika dari Tehran, FIFA tampaknya tetap bertekad untuk melanjutkan. Kepala Operasional Heimo Schirgi menegaskan bahwa acara ini "terlalu besar untuk ditunda," dan berharap semua 48 negara akan berpartisipasi. Penarikan diri Iran dari Grup G, bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir, akan memaksa restrukturisasi mendadak hanya beberapa minggu sebelum kick-off pada 11 Juni.
