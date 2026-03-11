Iran 'tidak dapat berpartisipasi' dalam Piala Dunia karena konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, kata menteri olahraga

Konflik ini meletus pada 28 Februari, melalui serangkaian serangan udara intensif oleh Israel dan Amerika Serikat yang menargetkan situs militer dan nuklir di seluruh Iran. Konflik ini telah memicu krisis geopolitik yang kini berdampak langsung pada dunia olahraga. Dengan turnamen FIFA utama yang hanya tiga bulan lagi, prospek penarikan diri salah satu negara sepak bola terkemuka di Asia telah menimbulkan kegemparan di dunia sepak bola global dan meninggalkan panitia penyelenggara dalam perlombaan melawan waktu.

Menteri tersebut bersikap tegas, menyatakan: "Mengingat rezim korup ini telah membunuh pemimpin kami [Ayatollah Khamenei], dalam keadaan apa pun kami tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia. Anak-anak kami tidak aman, dan secara fundamental, kondisi untuk berpartisipasi tidak ada. Mengingat tindakan jahat yang mereka lakukan terhadap Iran, mereka telah memaksa dua perang terhadap kami dalam delapan atau sembilan bulan dan telah membunuh serta mengorbankan ribuan rakyat kami. Oleh karena itu, kami tentu tidak dapat hadir dalam turnamen tersebut."