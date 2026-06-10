Iran, Taremi menuduh: "Sambutannya di mana? Di Amerika Serikat hanya ada ketegangan. Mungkin ini hanya kesan saya saja..."

"Saya telah mengikuti tiga Piala Dunia dan orang-orang selalu mengatakan bahwa begitu turun dari pesawat dan tiba di negara tuan rumah, kita akan merasakan suasana kehangatan dan kosmopolitanisme yang unik. Sayangnya, saat ini saya tidak merasakannya. Ada banyak ketegangan di Piala Dunia kali ini. Hal itu terasa dalam suasananya dan, sayangnya, disebabkan oleh tindakan-tindakan seperti [penolakan visa]. Mungkin ini hanya kesan pribadi saya."

"Tim tidak hanya terdiri dari para pemain dan pelatih, tetapi juga mereka yang mendukungnya: staf teknis, manajemen. Kami semua adalah satu tim yang bersatu. Semoga masalah ini terselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Seharusnya tidak ada diskriminasi dalam olahraga. Semua orang harus diperlakukan sama dan kami berharap masalah ini segera terselesaikan."

"Tentu saja, beberapa orang di luar Iran, yang sedang berperang, mungkin menentang pemerintah, tetapi kita semua adalah orang Iran. Kita bersatu dan mencari perdamaian. Saya yakin mereka akan datang ke sana untuk mendukung kita dan kita harus membuat mereka bahagia serta membawa kebahagiaan bagi mereka."



