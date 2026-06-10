Iran, Taremi menuduh: "Sambutannya di mana? Di Amerika Serikat hanya ada ketegangan. Mungkin ini hanya kesan saya saja..."

Mehdi Taremi, mantan penyerang Inter yang akan membela Iran di Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan AS, menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah AS, seperti penolakan visa dan pencegahan masuknya seorang wasit asal Somalia ke negara tersebut, merusak citra negara itu dan menimbulkan "ketegangan yang besar" menjelang Piala Dunia. Negara Asia tersebut terlibat dalam konflik dengan Amerika Serikat, sehingga tim asuhan pelatih Ghalenoei, meskipun akan memainkan tiga pertandingan fase grup di AS, akan berlatih di Meksiko.
Meskipun keputusan tersebut memungkinkan seluruh delegasi pemain dan staf Iran untuk pergi ke Meksiko, 14 anggota staf ditolak visanya untuk masuk ke Amerika Serikat. Taremi mengungkapkan perasaannya kepada ESPN.