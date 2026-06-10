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Iran, Taremi menuduh: "Sambutannya di mana? Di Amerika Serikat hanya ada ketegangan. Mungkin ini hanya kesan saya saja..."

Iran
M. Taremi
World Cup

Ketegangan semakin memuncak menjelang tiga pertandingan yang akan dilakoni Tim Melli di Amerika Serikat

Mehdi Taremi, mantan penyerang Inter yang akan membela Iran di Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan AS, menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah AS, seperti penolakan visa dan pencegahan masuknya seorang wasit asal Somalia ke negara tersebut, merusak citra negara itu dan menimbulkan "ketegangan yang besar" menjelang Piala Dunia. Negara Asia tersebut terlibat dalam konflik dengan Amerika Serikat, sehingga tim asuhan pelatih Ghalenoei, meskipun akan memainkan tiga pertandingan fase grup di AS, akan berlatih di Meksiko.

Meskipun keputusan tersebut memungkinkan seluruh delegasi pemain dan staf Iran untuk pergi ke Meksiko, 14 anggota staf ditolak visanya untuk masuk ke Amerika Serikat. Taremi mengungkapkan perasaannya kepada ESPN.

  • KATA-KATA TAREMI

    "Saya telah mengikuti tiga Piala Dunia dan orang-orang selalu mengatakan bahwa begitu turun dari pesawat dan tiba di negara tuan rumah, kita akan merasakan suasana kehangatan dan kosmopolitanisme yang unik. Sayangnya, saat ini saya tidak merasakannya. Ada banyak ketegangan di Piala Dunia kali ini. Hal itu terasa dalam suasananya dan, sayangnya, disebabkan oleh tindakan-tindakan seperti [penolakan visa]. Mungkin ini hanya kesan pribadi saya."

    "Tim tidak hanya terdiri dari para pemain dan pelatih, tetapi juga mereka yang mendukungnya: staf teknis, manajemen. Kami semua adalah satu tim yang bersatu. Semoga masalah ini terselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Seharusnya tidak ada diskriminasi dalam olahraga. Semua orang harus diperlakukan sama dan kami berharap masalah ini segera terselesaikan."

    "Tentu saja, beberapa orang di luar Iran, yang sedang berperang, mungkin menentang pemerintah, tetapi kita semua adalah orang Iran. Kita bersatu dan mencari perdamaian. Saya yakin mereka akan datang ke sana untuk mendukung kita dan kita harus membuat mereka bahagia serta membawa kebahagiaan bagi mereka."


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  • JAHANBAKHSH MERASA KHAWATIR

    "Ini adalah situasi yang sangat sulit, saya katakan dengan jujur, bagi kita semua," kata pemain sayap Alireza Jahanbakhsh kepada ESPN. "Kita harus tetap berhubungan dengan keluarga, orang-orang terkasih, dan orang-orang di rumah, dan tentu saja hal ini memengaruhi tim."

    "Sebagai Tim Melli, kami berusaha melakukan segala yang kami bisa untuk membuat rekan-rekan kami bahagia, terutama dalam situasi ini."

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