Iran 'sedang bernegosiasi dengan FIFA' untuk memindahkan pertandingan Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko

Taj, presiden federasi sepak bola Iran, telah meminta perubahan lokasi pertandingan, dengan mengutip komentar terbaru dari Washington. Taj mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun X Kedutaan Besar Iran di Meksiko bahwa tim tersebut tidak akan bertolak ke AS dalam situasi saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan bahwa kehadiran Iran di turnamen tersebut mungkin tidak "layak". Oleh karena itu, Taj menegaskan: "Ketika Trump secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak dapat menjamin keamanan tim nasional Iran, kami tentu tidak akan pergi ke Amerika. Saat ini kami sedang bernegosiasi dengan FIFA untuk menggelar pertandingan Iran di Piala Dunia di Meksiko."