Iran 'sedang bernegosiasi dengan FIFA' untuk memindahkan pertandingan Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko
Ketegangan geopolitik mengancam kelancaran penyelenggaraan turnamen
Konflik militer antara AS dan Iran telah menimbulkan keraguan mengenai partisipasi Iran dalam ajang sepak bola terkemuka di Amerika Utara. Konflik tersebut telah menimbulkan kekhawatiran terkait kedatangan tim nasional Iran ke AS, karena Tim Melli dijadwalkan memainkan seluruh pertandingan fase grup di negara tersebut, dimulai di Los Angeles melawan Selandia Baru dan Belgia, dan berakhir di Seattle melawan Mesir. Federasi kini secara resmi mendesak agar pertandingan-pertandingan tersebut dipindahkan ke Meksiko, yang menjadi tuan rumah bersama, untuk menghindari ketegangan atau masalah keamanan.
Jaminan keamanan sedang diteliti
Taj, presiden federasi sepak bola Iran, telah meminta perubahan lokasi pertandingan, dengan mengutip komentar terbaru dari Washington. Taj mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun X Kedutaan Besar Iran di Meksiko bahwa tim tersebut tidak akan bertolak ke AS dalam situasi saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan bahwa kehadiran Iran di turnamen tersebut mungkin tidak "layak". Oleh karena itu, Taj menegaskan: "Ketika Trump secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak dapat menjamin keamanan tim nasional Iran, kami tentu tidak akan pergi ke Amerika. Saat ini kami sedang bernegosiasi dengan FIFA untuk menggelar pertandingan Iran di Piala Dunia di Meksiko."
Mimpi buruk dalam hal logistik bagi FIFA
Memindahkan jadwal pertandingan pada tahap akhir seperti ini merupakan tantangan besar bagi FIFA dan panitia penyelenggara lokal. Karena Piala Dunia 2026 merupakan edisi yang paling rumit sepanjang sejarah, pemindahan tiga pertandingan akan berdampak pada hak siar, penjualan tiket, dan lokasi markas tim. Sistem undian bisa saja memaksa Iran kembali bertanding di venue-venue di Amerika Serikat jika mereka lolos ke babak gugur. FIFA belum memberikan tanggapan, namun organisasi tersebut berada di bawah tekanan untuk menjaga integritas olahraga kompetisi dan keselamatan para peserta.
Keputusan yang sangat krusial akan segera diambil
Komite Eksekutif FIFA harus memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan luar biasa ini atau meminta jaminan penyelenggaraan di tempat netral. Jika usulan pemindahan ke Meksiko ditolak, Iran mungkin akan mundur atau terpaksa ikut serta, di tengah aksi protes dan pengamanan ketat. Ketidakpastian ini menjadi gangguan besar bagi para pemain yang sedang mempersiapkan diri menghadapi grup yang sulit. Keputusan harus segera diambil untuk mengakomodasi perubahan logistik besar-besaran yang diperlukan guna menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia di kota-kota lain di Meksiko.
