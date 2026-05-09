Iran mengeluarkan ultimatum 10 poin terkait partisipasi dalam Piala Dunia 2026 di tengah perselisihan soal visa dan keamanan

FFIRI telah secara resmi menyatakan bahwa meskipun tim nasional putra berencana untuk berlaga di Piala Dunia 2026, mereka hanya akan melakukannya jika tuan rumah bersama — Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada — memenuhi serangkaian persyaratan yang ketat. Hal ini terjadi setelah periode ketegangan geopolitik yang intens dan konflik regional yang telah membayangi persiapan turnamen tersebut.

Dalam pernyataan yang dirilis di situs web resminya, federasi tersebut menegaskan sikapnya: "Kami pasti akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, tetapi tuan rumah harus mempertimbangkan kekhawatiran kami. Kami akan berpartisipasi dalam turnamen Piala Dunia, tetapi tanpa mengorbankan keyakinan, budaya, dan prinsip-prinsip kami."