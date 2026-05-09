AFP
Diterjemahkan oleh
Iran mengeluarkan ultimatum 10 poin terkait partisipasi dalam Piala Dunia 2026 di tengah perselisihan soal visa dan keamanan
Teheran menuntut penghormatan dan keamanan
FFIRI telah secara resmi menyatakan bahwa meskipun tim nasional putra berencana untuk berlaga di Piala Dunia 2026, mereka hanya akan melakukannya jika tuan rumah bersama — Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada — memenuhi serangkaian persyaratan yang ketat. Hal ini terjadi setelah periode ketegangan geopolitik yang intens dan konflik regional yang telah membayangi persiapan turnamen tersebut.
Dalam pernyataan yang dirilis di situs web resminya, federasi tersebut menegaskan sikapnya: "Kami pasti akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, tetapi tuan rumah harus mempertimbangkan kekhawatiran kami. Kami akan berpartisipasi dalam turnamen Piala Dunia, tetapi tanpa mengorbankan keyakinan, budaya, dan prinsip-prinsip kami."
- AFP
Rencana 10 poin untuk partisipasi
Presiden FFIRI, Mehdi Taj, merinci persyaratan federasi tersebut dalam siaran di televisi pemerintah, dengan menguraikan 10 syarat khusus untuk kehadiran tim. Persyaratan tersebut mencakup segala hal, mulai dari logistik administratif hingga representasi simbolis negara selama ajang yang berlangsung selama sebulan di Amerika Utara.
Taj menegaskan bahwa syarat-syarat tersebut mencakup pemberian visa dan penghormatan terhadap staf tim nasional, bendera tim, serta lagu kebangsaan selama turnamen, serta tuntutan akan keamanan yang ketat di bandara, hotel, dan rute menuju stadion tempat mereka akan bertanding. Federasi ini memberikan penekanan khusus pada keselamatan dan mobilitas delegasi selama mereka tinggal di kota-kota tuan rumah.
Masalah visa bagi para pemain bintang
Salah satu poin utama yang menjadi sengketa adalah masalah masuknya para pemain dan ofisial ke Amerika Utara. Kanada baru-baru ini menolak masuknya ketua federasi tersebut karena dugaan keterkaitannya dengan IRGC, yang menciptakan preseden yang sangat ingin dihindari oleh Teheran. Iran kini menuntut agar para pesepakbola profesional yang telah menyelesaikan wajib militer tidak dikenai sanksi selama proses pengajuan visa.
Taj secara eksplisit menyebutkan nama-nama yang terlibat, dengan menyatakan: "Semua pemain dan staf teknis, terutama mereka yang telah menjalani wajib militer di Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC, seperti Mehdi Taremi dan Ehsan Hajsafi, harus diberikan visa tanpa masalah apa pun."
- Getty Images Sport
FIFA mempertahankan keadaan seperti semula
Meskipun kontroversi yang semakin memanas dan peringatan dari Teheran, Presiden FIFA Gianni Infantino tetap menegaskan bahwa jadwal turnamen akan berjalan sesuai rencana. Badan pengatur sepak bola dunia ini mengharapkan negara-negara peserta untuk memenuhi jadwal pertandingan mereka terlepas dari situasi politik, sambil berupaya mengatasi tantangan logistik yang berkaitan dengan pengaturan internal negara tuan rumah.
Iran, yang akan bermarkas di Tucson, Arizona, selama Piala Dunia, tergabung dalam Grup G bersama Selandia Baru, Belgia, dan Mesir. Tim Iran dijadwalkan akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Selandia Baru di Los Angeles pada 15 Juni.