Iran mengajukan keluhan kepada FIFA karena pembatasan perjalanan AS memaksa para pemain untuk tiba dan meninggalkan negara tersebut pada hari pertandingan

Dalam sebuah pernyataan, FFIRI berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlakuan yang setara bagi negara-negara peserta dan memperingatkan bahwa hal itu dapat berdampak negatif terhadap persiapan tim. FFIRI menyatakan bahwa pembatasan tersebut “bertentangan dengan prinsip penyediaan kondisi yang setara bagi semua tim peserta dan dapat berdampak negatif terhadap proses persiapan tim.”

Federasi tersebut menambahkan: "Oleh karena itu, federasi akan secara resmi menyampaikan ketidakpuasannya dan mengajukan keluhan resmi kepada FIFA melalui saluran yang sesuai. Tim nasional sepak bola Iran perlu tiba di setiap kota tuan rumah dua hari sebelum setiap pertandingan dan kembali ke markas besarnya sehari setelah pertandingan agar dapat mencapai persiapan teknis dan fisik yang optimal."

Federasi tersebut juga mengungkapkan bahwa permintaan untuk tiba 48 jam sebelum pertandingan telah dua kali ditolak, termasuk menjelang pertandingan melawan Belgia di Los Angeles, meskipun mereka berargumen bahwa waktu tambahan akan membantu para pemain beradaptasi dengan kondisi, menyelesaikan latihan, dan menyelesaikan persiapan.