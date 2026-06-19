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Iran mengajukan keluhan kepada FIFA karena pembatasan perjalanan AS memaksa para pemain untuk tiba dan meninggalkan negara tersebut pada hari pertandingan
Iran menentang pembatasan perjalanan di Piala Dunia
FFIRI telah secara resmi mengajukan keluhan kepada FIFA terkait aturan perjalanan yang diberlakukan terhadap tim nasional selama Piala Dunia 2026. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, tim Iran hanya diizinkan masuk ke Amerika Serikat satu hari sebelum pertandingan dan wajib meninggalkan negara tersebut pada hari yang sama setelah pertandingan usai. Pembatasan tersebut mendorong pelatih kepala Amir Ghalenoei untuk menyebut Iran sebagai tim yang "paling tertekan" di turnamen tersebut, menyusul hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru di Los Angeles.
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Federasi mengemukakan kekhawatirannya terkait persiapan
Dalam sebuah pernyataan, FFIRI berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlakuan yang setara bagi negara-negara peserta dan memperingatkan bahwa hal itu dapat berdampak negatif terhadap persiapan tim. FFIRI menyatakan bahwa pembatasan tersebut “bertentangan dengan prinsip penyediaan kondisi yang setara bagi semua tim peserta dan dapat berdampak negatif terhadap proses persiapan tim.”
Federasi tersebut menambahkan: "Oleh karena itu, federasi akan secara resmi menyampaikan ketidakpuasannya dan mengajukan keluhan resmi kepada FIFA melalui saluran yang sesuai. Tim nasional sepak bola Iran perlu tiba di setiap kota tuan rumah dua hari sebelum setiap pertandingan dan kembali ke markas besarnya sehari setelah pertandingan agar dapat mencapai persiapan teknis dan fisik yang optimal."
Federasi tersebut juga mengungkapkan bahwa permintaan untuk tiba 48 jam sebelum pertandingan telah dua kali ditolak, termasuk menjelang pertandingan melawan Belgia di Los Angeles, meskipun mereka berargumen bahwa waktu tambahan akan membantu para pemain beradaptasi dengan kondisi, menyelesaikan latihan, dan menyelesaikan persiapan.
Pihak berwenang AS tetap teguh di tengah meningkatnya ketegangan
Iran kini bermarkas di Tijuana, Meksiko, setelah permohonan mereka untuk memperpanjang masa tinggal di Amerika Serikat ditolak. Pembatasan ini muncul di tengah kekhawatiran keamanan yang meluas dan ketegangan politik yang melibatkan Iran. Seorang juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan kepada BBC: "Tim nasional sepak bola Iran telah menyetujui ketentuan-ketentuan ini."
Sementara itu, direktur eksekutif Satuan Tugas FIFA Gedung Putih, Andrew Giuliani, menegaskan kembali kebijakan tersebut kepada CBS News: "Tim tersebut akan diizinkan masuk satu hari sebelum hari pertandingan, yaitu sehari sebelum pertandingan. Mereka akan diminta untuk meninggalkan negara ini pada hari pertandingan berakhir, yaitu pada malam hari setelah pertandingan. Dan mereka akan dapat melakukan hal yang sama lagi di Los Angeles."
- Getty Images Sport
FIFA menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengambil tindakan
Masalah ini juga telah menarik perhatian Presiden FIFA Gianni Infantino, yang mengunjungi ruang ganti tim Iran setelah pertandingan imbang melawan Selandia Baru, seiring meningkatnya tekanan terhadap badan pengatur tersebut untuk menanggapi kekhawatiran federasi.
Iran masih memiliki dua pertandingan krusial di babak penyisihan grup yang akan dimainkan di Amerika Serikat, melawan Belgia di Los Angeles dan Mesir di Seattle. FFIRI menegaskan bahwa pengaturan perjalanan saat ini terus menempatkan tim dalam posisi yang kurang menguntungkan secara kompetitif. FIFA kini harus menentukan apakah ada penyesuaian yang dapat dilakukan sambil menyeimbangkan peraturan turnamen dan pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas AS. Situasi ini kemungkinan besar akan tetap menjadi sorotan seiring berlanjutnya kampanye Iran di Piala Dunia.