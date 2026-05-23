Goal.com
LiveTiket
Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Iran mendapat izin dari FIFA untuk memindahkan markas latihan Piala Dunia dari Amerika Serikat ke Meksiko di tengah konflik yang sedang berlangsung

Iran
World Cup
USA

Iran telah berhasil meyakinkan FIFA untuk memindahkan markas pelatihan Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko. Keputusan ini diambil karena ketegangan regional dan pertimbangan logistik keamanan mendorong Federasi Sepak Bola Iran untuk mencari alternatif atas rencana awal mereka di Arizona.

  • FIFA menyetujui pemindahan markas besar

    Federasi Sepak Bola Iran telah mengonfirmasi bahwa badan pengatur sepak bola dunia, FIFA, telah secara resmi menyetujui pemindahan markas latihan tim nasional untuk Piala Dunia. Awalnya direncanakan untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen di Tucson, Arizona, Tim Melli kini akan mendirikan markas mereka di seberang perbatasan, tepatnya di Tijuana, Meksiko.

    Menurut Associated Press, Mehdi Taj, presiden federasi Iran, mengumumkan perkembangan tersebut setelah melalui negosiasi yang panjang. Langkah ini dipandang sebagai respons strategis terhadap iklim geopolitik yang kompleks dan masalah keamanan yang terus berlanjut seputar tim nasional selama mereka tinggal di Amerika Utara untuk turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini.

    • Iklan
  • MEXICO-CITY-CDMX-FIFA-2026AFP

    Masalah keamanan menjadi alasan di balik kepindahan dari Arizona

    Keputusan untuk meninggalkan Kompleks Olahraga Kino di Tucson sangat dipengaruhi oleh ketidakstabilan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Pejabat keamanan dan pimpinan federasi semakin khawatir akan potensi gangguan serta keselamatan rombongan yang sedang melakukan perjalanan di wilayah Amerika Serikat.

    Dengan pindah ke Tijuana, yang terletak tepat di selatan San Diego, federasi yakin dapat menyediakan lingkungan yang lebih terkendali bagi tim. Rincian logistik untuk lokasi baru tersebut telah ditetapkan, dengan federasi mencatat bahwa lokasi baru tersebut "mencakup semua fasilitas latihan, gym, restoran pribadi, dan segala hal lain yang dibutuhkan tim."

  • Pernyataan resmi dari Federasi Iran

    Presiden Federasi Mehdi Taj memaparkan secara rinci proses diplomatik yang diperlukan untuk mewujudkan langkah tersebut. Dalam pernyataan yang diterbitkan melalui saluran media federasi, ia menjelaskan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang digelar untuk memastikan transisi tersebut tetap sesuai dengan kerangka regulasi FIFA.

    “Semua markas tim untuk negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia harus disetujui oleh FIFA,” kata Taj dalam pernyataannya. “Untungnya, setelah permintaan yang kami ajukan dan pertemuan yang kami adakan dengan FIFA dan pejabat Piala Dunia di Istanbul, serta pertemuan webinar yang kami adakan kemarin di Teheran dengan sekretaris jenderal FIFA yang terhormat, permintaan kami untuk mengubah markas tim dari Amerika Serikat ke Meksiko telah disetujui.”

  • Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Keunggulan logistik dan jadwal turnamen

    Selain aspek keamanan, pemindahan ke Tijuana menawarkan keuntungan logistik bagi kampanye Iran di Grup G. Tim ini dijadwalkan bertanding melawan Selandia Baru dan Belgia di Inglewood, California, sebelum bertolak ke Seattle untuk menghadapi Mesir. Lokasi Tijuana yang berdekatan dengan wilayah Los Angeles memudahkan perjalanan untuk pertandingan-pertandingan pembuka mereka di turnamen ini.

    Selain itu, federasi menyarankan bahwa perpindahan ini dapat mempermudah proses visa dan kendala perjalanan. Presiden federasi mencatat bahwa tim “bahkan mungkin dapat bepergian ke dan dari Meksiko menggunakan penerbangan Iran Air.” Perubahan lokasi pemusatan latihan ini menandai pergeseran signifikan bagi negara yang akan tampil di Piala Dunia untuk keempat kalinya secara berturut-turut, dengan target melaju melewati babak grup untuk pertama kalinya.

Friendlies
Iran crest
Iran
IRN
Gambia crest
Gambia
GAM
Friendlies
USA crest
USA
USA
Senegal crest
Senegal
SEN