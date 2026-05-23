Iran mendapat izin dari FIFA untuk memindahkan markas latihan Piala Dunia dari Amerika Serikat ke Meksiko di tengah konflik yang sedang berlangsung
FIFA menyetujui pemindahan markas besar
Federasi Sepak Bola Iran telah mengonfirmasi bahwa badan pengatur sepak bola dunia, FIFA, telah secara resmi menyetujui pemindahan markas latihan tim nasional untuk Piala Dunia. Awalnya direncanakan untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen di Tucson, Arizona, Tim Melli kini akan mendirikan markas mereka di seberang perbatasan, tepatnya di Tijuana, Meksiko.
Menurut Associated Press, Mehdi Taj, presiden federasi Iran, mengumumkan perkembangan tersebut setelah melalui negosiasi yang panjang. Langkah ini dipandang sebagai respons strategis terhadap iklim geopolitik yang kompleks dan masalah keamanan yang terus berlanjut seputar tim nasional selama mereka tinggal di Amerika Utara untuk turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini.
Masalah keamanan menjadi alasan di balik kepindahan dari Arizona
Keputusan untuk meninggalkan Kompleks Olahraga Kino di Tucson sangat dipengaruhi oleh ketidakstabilan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Pejabat keamanan dan pimpinan federasi semakin khawatir akan potensi gangguan serta keselamatan rombongan yang sedang melakukan perjalanan di wilayah Amerika Serikat.
Dengan pindah ke Tijuana, yang terletak tepat di selatan San Diego, federasi yakin dapat menyediakan lingkungan yang lebih terkendali bagi tim. Rincian logistik untuk lokasi baru tersebut telah ditetapkan, dengan federasi mencatat bahwa lokasi baru tersebut "mencakup semua fasilitas latihan, gym, restoran pribadi, dan segala hal lain yang dibutuhkan tim."
Pernyataan resmi dari Federasi Iran
Presiden Federasi Mehdi Taj memaparkan secara rinci proses diplomatik yang diperlukan untuk mewujudkan langkah tersebut. Dalam pernyataan yang diterbitkan melalui saluran media federasi, ia menjelaskan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang digelar untuk memastikan transisi tersebut tetap sesuai dengan kerangka regulasi FIFA.
“Semua markas tim untuk negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia harus disetujui oleh FIFA,” kata Taj dalam pernyataannya. “Untungnya, setelah permintaan yang kami ajukan dan pertemuan yang kami adakan dengan FIFA dan pejabat Piala Dunia di Istanbul, serta pertemuan webinar yang kami adakan kemarin di Teheran dengan sekretaris jenderal FIFA yang terhormat, permintaan kami untuk mengubah markas tim dari Amerika Serikat ke Meksiko telah disetujui.”
Keunggulan logistik dan jadwal turnamen
Selain aspek keamanan, pemindahan ke Tijuana menawarkan keuntungan logistik bagi kampanye Iran di Grup G. Tim ini dijadwalkan bertanding melawan Selandia Baru dan Belgia di Inglewood, California, sebelum bertolak ke Seattle untuk menghadapi Mesir. Lokasi Tijuana yang berdekatan dengan wilayah Los Angeles memudahkan perjalanan untuk pertandingan-pertandingan pembuka mereka di turnamen ini.
Selain itu, federasi menyarankan bahwa perpindahan ini dapat mempermudah proses visa dan kendala perjalanan. Presiden federasi mencatat bahwa tim “bahkan mungkin dapat bepergian ke dan dari Meksiko menggunakan penerbangan Iran Air.” Perubahan lokasi pemusatan latihan ini menandai pergeseran signifikan bagi negara yang akan tampil di Piala Dunia untuk keempat kalinya secara berturut-turut, dengan target melaju melewati babak grup untuk pertama kalinya.