Iran mendapat izin dari FIFA untuk memindahkan markas latihan Piala Dunia dari Amerika Serikat ke Meksiko di tengah konflik yang sedang berlangsung

Federasi Sepak Bola Iran telah mengonfirmasi bahwa badan pengatur sepak bola dunia, FIFA, telah secara resmi menyetujui pemindahan markas latihan tim nasional untuk Piala Dunia. Awalnya direncanakan untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen di Tucson, Arizona, Tim Melli kini akan mendirikan markas mereka di seberang perbatasan, tepatnya di Tijuana, Meksiko.

Menurut Associated Press, Mehdi Taj, presiden federasi Iran, mengumumkan perkembangan tersebut setelah melalui negosiasi yang panjang. Langkah ini dipandang sebagai respons strategis terhadap iklim geopolitik yang kompleks dan masalah keamanan yang terus berlanjut seputar tim nasional selama mereka tinggal di Amerika Utara untuk turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini.