Iran menanggapi Donald Trump terkait insiden Piala Dunia setelah tim nasionalnya mundur dari turnamen akibat konflik dengan Amerika Serikat
Krisis diplomatik memasuki arena olahraga.
Sejak dimulainya serangan Israel-Amerika di wilayah Iran pada 28 Februari, status Tim Melli menjadi fokus utama dalam persiapan Piala Dunia. Iran merupakan salah satu negara pertama yang lolos ke turnamen yang diperluas menjadi 48 tim, namun persiapan mereka terkendala oleh situasi geopolitik. Tim tersebut secara mencolok absen dalam pertemuan persiapan wajib FIFA di Atlanta pekan lalu, memicu spekulasi tentang kemungkinan penarikan diri total. Meskipun Presiden FIFA Gianni Infantino awalnya mengklaim telah menerima jaminan tuan rumah dari Washington, retorika Gedung Putih sejak itu berubah, menggambarkan kehadiran atlet Iran di Los Angeles dan Seattle sebagai risiko keamanan yang signifikan.
Tim Melli menolak peringatan keamanan Trump.
Tim nasional Iran mengeluarkan pernyataan melalui akun Instagram resmi mereka untuk menjelaskan posisi mereka. Postingan tersebut berbunyi: "Piala Dunia adalah acara bersejarah dan internasional, dan badan pengelolanya adalah FIFA – bukan individu atau negara. Tim nasional Iran termasuk di antara yang pertama lolos ke turnamen besar ini, berkat kekuatan mereka dan kemenangan-kemenangan menentukan yang diraih oleh putra-putra Iran yang berani. Tentu saja, tidak ada yang dapat mengesampingkan tim nasional Iran dari Piala Dunia; satu-satunya negara yang dapat dikesampingkan adalah negara yang hanya memegang gelar 'negara tuan rumah' tanpa mampu menjamin keamanan tim-tim yang berpartisipasi dalam acara global ini."
Ini adalah bantahan langsung terhadap komentar Trump sebelumnya di Truth Social, di mana ia menyatakan: "Tim nasional Iran dipersilakan hadir di Piala Dunia, tetapi saya benar-benar tidak berpikir kehadiran mereka tepat, demi keselamatan dan nyawa mereka sendiri."
Kekhawatiran keamanan di kota-kota Grup G
Kondisi logistik jadwal Iran telah memperkuat rasa kekhawatiran seputar jadwal pertandingan. Iran ditempatkan di Grup G, yang meliputi Belgia, Mesir, dan Selandia Baru, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung di kota-kota besar seperti Los Angeles dan Seattle. Markas latihan mereka ditetapkan di Tucson, Arizona - lokasi yang kini menjadi mimpi buruk bagi koordinator keamanan mengingat ketegangan diplomatik saat ini. FIFA berada dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, berusaha mempertahankan "netralitas" olahraga sementara pemimpin negara tuan rumah secara terbuka mempertanyakan keamanan peserta yang lolos kualifikasi. Menteri Olahraga Iran, Ahmad Doyanmali, telah mengutarakan keraguan, menyatakan tim nasional negara tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.
Perlombaan melawan waktu turnamen
Dengan turnamen yang semakin dekat, FIFA harus memutuskan apakah tim pengganti perlu disiapkan atau apakah venue netral untuk pertandingan Iran merupakan alternatif yang layak. Para pemain Tim Melli terjebak dalam situasi yang tidak pasti secara profesional; meskipun mereka telah membuktikan kekuatan mereka di lapangan, ketidakhadiran perwakilan mereka dalam briefing FIFA terbaru menyiratkan penarikan resmi mungkin akan segera terjadi. Jika Iran secara resmi menarik diri, efek domino dapat mempengaruhi hak siar dan integritas kompetitif Grup G. Komunitas sepak bola global kini menanti keputusan akhir dari Zurich, sementara "negara tuan rumah" dan tamunya yang paling kontroversial tetap terjebak dalam konfrontasi berbahaya.
