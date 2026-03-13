Iran menanggapi Donald Trump terkait insiden Piala Dunia setelah tim nasionalnya mundur dari turnamen akibat konflik dengan Amerika Serikat

Tim nasional Iran mengeluarkan pernyataan melalui akun Instagram resmi mereka untuk menjelaskan posisi mereka. Postingan tersebut berbunyi: "Piala Dunia adalah acara bersejarah dan internasional, dan badan pengelolanya adalah FIFA – bukan individu atau negara. Tim nasional Iran termasuk di antara yang pertama lolos ke turnamen besar ini, berkat kekuatan mereka dan kemenangan-kemenangan menentukan yang diraih oleh putra-putra Iran yang berani. Tentu saja, tidak ada yang dapat mengesampingkan tim nasional Iran dari Piala Dunia; satu-satunya negara yang dapat dikesampingkan adalah negara yang hanya memegang gelar 'negara tuan rumah' tanpa mampu menjamin keamanan tim-tim yang berpartisipasi dalam acara global ini."

Ini adalah bantahan langsung terhadap komentar Trump sebelumnya di Truth Social, di mana ia menyatakan: "Tim nasional Iran dipersilakan hadir di Piala Dunia, tetapi saya benar-benar tidak berpikir kehadiran mereka tepat, demi keselamatan dan nyawa mereka sendiri."

