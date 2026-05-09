"Iran melakukan ini, Israel melakukan itu, dan Lennart Karl cedera" - Legenda Bayern Munich mengatakan sepak bola "dianggap terlalu serius" dan menekankan pentingnya harga tiket musiman yang terjangkau bagi juara Bundesliga

Wawancara yang dilakukan dengan FAZ itu mengambil arah filosofis saat membahas posisi sepak bola dalam siklus berita harian, karena Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, berpendapat bahwa olahraga ini sering kali "dianggap terlalu serius" baik oleh masyarakat maupun media.

Dia menyoroti ketidakmasukakalan bagaimana berita olahraga yang sepele disiarkan bersamaan dengan konflik geopolitik besar, sambil menegaskan bahwa kehidupan para pemain jauh lebih sederhana pada masanya.

"Kamu harus menjelaskan segalanya saat ini. Kamu hampir tidak bisa lagi bersikap spontan," katanya. "Ambil contoh kunjungan kami ke Oktoberfest. Sekarang itu hanya trik publisitas. Dulu, jika kami tidak punya pertandingan pada hari Rabu, kami akan bertanya kepada [pelatih Bayern] Udo Lattek apakah kami bisa berlatih pada Selasa pagi agar bisa pergi ke Oktoberfest pada Selasa sore. Lalu seluruh tim akan berbaris masuk. Dulu tidak ada foto-foto ponsel. Kami tidak hanya tinggal selama tiga jam, tidak, kami tidak pulang sampai tengah malam, tapi sebelum itu, kami sudah mengunjungi hampir setiap tenda, naik setiap karpet ajaib. Dan kadang-kadang salah satu dari kami muntah di atas karpet ajaib.

"Hari ini, itu akan menjadi berita utama. Kadang-kadang saya berpikir sepak bola dianggap terlalu serius. Berita mengatakan: Iran melakukan ini, Israel melakukan itu, dan ngomong-ngomong, Lennart Karl mengalami cedera otot. Yang kurang hanyalah berita itu menjadi berita utama."