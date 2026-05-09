Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Iran melakukan ini, Israel melakukan itu, dan Lennart Karl cedera" - Legenda Bayern Munich mengatakan sepak bola "dianggap terlalu serius" dan menekankan pentingnya harga tiket musiman yang terjangkau bagi juara Bundesliga
Masalah prioritas masyarakat
Wawancara yang dilakukan dengan FAZ itu mengambil arah filosofis saat membahas posisi sepak bola dalam siklus berita harian, karena Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, berpendapat bahwa olahraga ini sering kali "dianggap terlalu serius" baik oleh masyarakat maupun media.
Dia menyoroti ketidakmasukakalan bagaimana berita olahraga yang sepele disiarkan bersamaan dengan konflik geopolitik besar, sambil menegaskan bahwa kehidupan para pemain jauh lebih sederhana pada masanya.
"Kamu harus menjelaskan segalanya saat ini. Kamu hampir tidak bisa lagi bersikap spontan," katanya. "Ambil contoh kunjungan kami ke Oktoberfest. Sekarang itu hanya trik publisitas. Dulu, jika kami tidak punya pertandingan pada hari Rabu, kami akan bertanya kepada [pelatih Bayern] Udo Lattek apakah kami bisa berlatih pada Selasa pagi agar bisa pergi ke Oktoberfest pada Selasa sore. Lalu seluruh tim akan berbaris masuk. Dulu tidak ada foto-foto ponsel. Kami tidak hanya tinggal selama tiga jam, tidak, kami tidak pulang sampai tengah malam, tapi sebelum itu, kami sudah mengunjungi hampir setiap tenda, naik setiap karpet ajaib. Dan kadang-kadang salah satu dari kami muntah di atas karpet ajaib.
"Hari ini, itu akan menjadi berita utama. Kadang-kadang saya berpikir sepak bola dianggap terlalu serius. Berita mengatakan: Iran melakukan ini, Israel melakukan itu, dan ngomong-ngomong, Lennart Karl mengalami cedera otot. Yang kurang hanyalah berita itu menjadi berita utama."
Menolak penetapan harga yang eksklusif untuk Piala Dunia 2026
Di luar liputan media, ikon Bayern tersebut menyuarakan penolakan keras terhadap arah komersialisasi olahraga ini, terutama yang menargetkan strategi penetapan harga untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Ia menggambarkan perbedaan yang mencolok antara budaya sepak bola yang sejati dan pertunjukan komersial olahraga Amerika.
"Saya sepenuhnya menolak apa yang saat ini dilakukan FIFA terkait harga tiket Piala Dunia di AS," katanya. "Hal itu tidak ada hubungannya dengan bisnis sepak bola seperti yang saya bayangkan. Final Piala Dunia tidak boleh menjadi seperti Super Bowl. Baru-baru ini saya bertemu seseorang yang pernah menghadiri Super Bowl. Ia diundang ke kotak VIP milik seorang miliarder. Biaya sewa kotak tersebut mencapai $1,5 juta untuk satu hari. Untuk 20 orang. Artinya $75.000 per orang. Beberapa di antaranya bahkan tidak menonton pertandingan. Dan daya tarik utamanya, tentu saja, adalah pertunjukan paruh waktu."
Melindungi para penggemar dari kalangan pekerja
Meskipun terdapat fasilitas korporat di Allianz Arena, sang legenda mengungkapkan kebanggaannya atas komitmen Bayern Munich terhadap aksesibilitas sosial melalui tiket musiman seharga €175. Ketika ditanya mengenai keberadaan kotak VIP di stadion Bayern, ia berkata: "Ya, tapi ada juga tiket musiman seharga €175. Saya sangat bangga akan hal itu. Saya tidak ingin para penggemar yang tidak memiliki penghasilan sebesar itu tidak mampu membelinya. Sepak bola juga milik mereka, atau bahkan terutama milik mereka. Tidak boleh sampai mereka hanya mampu menonton pertandingan sepak bola jika harus mengorbankan pengeluaran untuk makanan atau liburan. Menonton pertandingan sepak bola harus selalu bisa dilakukan."
- Getty Images
Persaingan global melawan Liga Premier
Menutup analisisnya, mantan bintang Bayern itu mengakui bahwa meskipun tim-tim Jerman tetap kompetitif di lapangan, Liga Premier terus unggul dalam hal visibilitas global. Mengingat pengamatan yang pernah disampaikan oleh Franz Beckenbauer, ia mengakui bahwa kasta tertinggi sepak bola Inggris masih memiliki keunggulan besar dalam hal pemasaran internasional.
"Kehadiran Liga Premier di kancah internasional masih lebih besar. Ketika kami pernah berada di kamp pelatihan di Dubai, saya tidak bisa menonton Bundesliga di TV, tetapi Liga Premier disiarkan di mana-mana," akunya.