Ipswich Town promosi ke Liga Premier sementara Wrexham mengalami kekecewaan di babak play-off pada hari terakhir musim reguler Championship

Ipswich Town asuhan Kieran McKenna tidak mau mengambil risiko di hari terakhir, mengalahkan Queens Park Rangers 3-0 untuk mengamankan posisi kedua yang langsung promosi. Setelah pertarungan tiga arah untuk posisi tersebut yang melibatkan Millwall dan Middlesbrough, The Tractor Boys memastikan tidak ada kejutan di menit-menit akhir dengan mengendalikan pertandingan sejak peluit pembuka. George Hirst dan Jaden Philogene memicu suasana pesta setelah hanya sepuluh menit, sebelum Kasey McAteer menambah kemeriahan pada sore bersejarah tersebut.

Hasil ini membuat Ipswich kembali ke kasta tertinggi pada percobaan pertama. Setelah finis di posisi kedua pada 2024, mereka mengalami masa sulit yang membuat mereka finis di peringkat ke-19 di kasta tertinggi dengan hanya mengumpulkan 22 poin musim lalu. Namun, kejeniusan taktis McKenna telah menghidupkan kembali klub ini, yang berujung pada suasana kegembiraan total saat para penggemar menyerbu lapangan pada akhir pertandingan untuk merayakan status mereka di kasta tertinggi.







