Ipswich Town v Queens Park Rangers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Muhammad Zaki

Ipswich Town promosi ke Liga Premier sementara Wrexham mengalami kekecewaan di babak play-off pada hari terakhir musim reguler Championship

Ipswich Town telah memastikan kembalinya mereka ke Liga Premier dengan cepat setelah kemenangan telak atas QPR pada laga terakhir musim ini memicu perayaan meriah di Portman Road. Sementara The Tractor Boys merayakan finis di posisi kedua, hanya ada kepedihan bagi Wrexham yang dimiliki oleh Hollywood, di mana upaya mereka di menit-menit akhir untuk merebut tiket play-off berakhir dengan hasil imbang yang mengecewakan.

    Ipswich Town asuhan Kieran McKenna tidak mau mengambil risiko di hari terakhir, mengalahkan Queens Park Rangers 3-0 untuk mengamankan posisi kedua yang langsung promosi. Setelah pertarungan tiga arah untuk posisi tersebut yang melibatkan Millwall dan Middlesbrough, The Tractor Boys memastikan tidak ada kejutan di menit-menit akhir dengan mengendalikan pertandingan sejak peluit pembuka. George Hirst dan Jaden Philogene memicu suasana pesta setelah hanya sepuluh menit, sebelum Kasey McAteer menambah kemeriahan pada sore bersejarah tersebut.

    Hasil ini membuat Ipswich kembali ke kasta tertinggi pada percobaan pertama. Setelah finis di posisi kedua pada 2024, mereka mengalami masa sulit yang membuat mereka finis di peringkat ke-19 di kasta tertinggi dengan hanya mengumpulkan 22 poin musim lalu. Namun, kejeniusan taktis McKenna telah menghidupkan kembali klub ini, yang berujung pada suasana kegembiraan total saat para penggemar menyerbu lapangan pada akhir pertandingan untuk merayakan status mereka di kasta tertinggi.



    McKenna mengenang kemenangan promosi yang "paling berat"

    Berbicara setelah pertandingan, McKenna yang tampak terharu mengenang perjalanan yang telah dilaluinya bersama klub ini. "Ini sangat berarti. Sejujurnya, ini mungkin yang paling sulit. Saya sangat bersyukur. Saya tahu betapa kerasnya kami harus bekerja untuk membalikkan keadaan. Klub ini pernah mengalami kenaikan yang luar biasa, lalu jatuh terpuruk dengan pergantian pemain yang begitu besar. Para legenda klub telah meninggalkan klub ini dan kami harus berusaha membangun kembali tim ini," kata McKenna kepada para wartawan.

    Ia melanjutkan: "Semua orang tetap bertahan dan kami pantas berada di posisi ini hari ini. Meraih promosi ketiga dalam empat tahun di kandang pada hari yang cerah di bulan Mei adalah hal yang sempurna. Kami terus meningkat sepanjang tahun ini. Kami tidak mulai memikirkan Liga Premier hari ini. Kami akan menikmati momen ini."



    Impian Wrexham untuk lolos ke babak play-off sirna

    Saat Ipswich merayakan kemenangan, Wrexham hanya bisa merenungkan apa yang seharusnya bisa terjadi. Tim asuhan Ryan Reynolds dan Rob McElhenney mengawali hari itu di posisi terakhir zona play-off, namun hasil imbang 2–2 melawan Middlesbrough membuat mereka finis di peringkat ketujuh klasemen akhir. Sore yang kacau balau itu pada akhirnya menandai kegagalan pasukan Phil Parkinson, karena hasil pertandingan lain tidak berpihak pada tim asal Wales Utara tersebut selama 90 menit yang penuh ketegangan.

    The Red Dragons sebenarnya memimpin 2-1 sebelum babak pertama berakhir berkat gol Sam Smith, tetapi mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan tersebut saat Boro membalas. Dengan Hull City yang memastikan kemenangan krusial dalam laga mereka, harapan Wrexham untuk promosi keempat berturut-turut pun resmi pupus. Hasil ini berarti para bintang Hollywood tersebut harus menunggu setidaknya satu tahun lagi sebelum mereka berpotensi membawa sepak bola Liga Premier ke Racecourse Ground.

    Hull City merebut tempat terakhir di babak play-off dengan cara yang dramatis

    Perebutan satu tempat terakhir di babak play-off berubah menjadi pertunjukan tersendiri, dengan Hull City, Wrexham, dan Derby County saling bertukar posisi sepanjang sore itu. Pada akhirnya, The Tigers-lah yang menunjukkan ketenangan paling baik untuk mengamankan tempat mereka di babak play-off. Kemenangan 2-1 atas Norwich City, yang didorong oleh dua gol Oli McBurnie, cukup untuk membuat mereka menyalip para pesaingnya dan menjaga harapan promosi mereka tetap hidup.

    Hull City kini bergabung dalam babak play-off yang kompetitif bersama Millwall, Southampton, dan Middlesbrough. Meskipun Boro memulai hari ini dengan harapan tipis untuk promosi otomatis, mereka kini harus bersiap kembali untuk babak semifinal. Millwall juga gagal masuk dua besar dengan selisih satu poin meskipun menang atas Oxford United, yang membuka jalan bagi pertarungan sengit untuk memperebutkan tempat terakhir di Liga Premier musim depan.