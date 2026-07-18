Ipswich akan membayar biaya transfer sebesar €4 juta untuk kiper asal Belanda tersebut setelah mencapai kesepakatan pribadi

Ipswich bergerak cepat untuk mengamankan rekrutan terbarunya, karena Van Oevelen telah mencapai kesepakatan pribadi penuh untuk bergabung dengan klub tersebut. Menurut De Telegraaf, kiper berusia 22 tahun ini siap mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama Tractor Boys dengan menandatangani kontrak jangka panjang yang akan berlaku hingga musim panas 2031.

Transisi ke sepak bola Inggris berjalan dengan sangat cepat bagi mantan pemain Volendam ini. Setelah tercapainya terobosan dalam negosiasi pada hari Sabtu, Van Oevelen dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis di Inggris pada hari Minggu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kiper tersebut akan segera bergabung dengan rekan-rekan setim barunya.



