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Ipswich Town v Queens Park Rangers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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Ipswich akan membayar biaya transfer sebesar €4 juta untuk kiper asal Belanda tersebut setelah mencapai kesepakatan pribadi

Transfers
Ipswich Town
Premier League
K. van Oevelen

Ipswich Town telah mengambil langkah besar dalam upaya perekrutan musim panas mereka dengan berhasil mencapai kesepakatan untuk mendatangkan kiper asal Belanda, Kayne van Oevelen. Klub pendatang baru di Liga Premier ini telah menyelesaikan kesepakatan dengan sang pemain maupun Volendam untuk membawa kiper yang sangat diunggulkan tersebut ke Portman Road.

  • Van Oevelen menandatangani kontrak jangka panjang di Inggris

    Ipswich bergerak cepat untuk mengamankan rekrutan terbarunya, karena Van Oevelen telah mencapai kesepakatan pribadi penuh untuk bergabung dengan klub tersebut. Menurut De Telegraaf, kiper berusia 22 tahun ini siap mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama Tractor Boys dengan menandatangani kontrak jangka panjang yang akan berlaku hingga musim panas 2031.

    Transisi ke sepak bola Inggris berjalan dengan sangat cepat bagi mantan pemain Volendam ini. Setelah tercapainya terobosan dalam negosiasi pada hari Sabtu, Van Oevelen dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis di Inggris pada hari Minggu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kiper tersebut akan segera bergabung dengan rekan-rekan setim barunya.


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    Biaya transfer yang memecahkan rekor bagi Volendam

    Rincian keuangan dari transaksi ini menyoroti pentingnya langkah ini bagi kedua klub. Pada hari Jumat, Volendam dan Ipswich mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer sebesar €4 juta. Angka ini merupakan biaya dasar tertinggi yang pernah diterima Volendam untuk seorang pemain dalam sejarah klub.

    Meskipun kepindahan bek Tottenham, Micky van de Ven, ke VfL Wolfsburg sebelumnya tetap menjadi transfer paling menguntungkan yang pernah dilakukan Volendam secara keseluruhan — yang pada akhirnya mencapai €8,5 juta berkat persentase penjualan lanjutan yang sangat menguntungkan — biaya dasar untuk Van Oevelen melampaui angka awal sebesar €3,5 juta yang dibayarkan untuk bek tengah tersebut.

  • Valencia mundur dari perburuan pemain

    Kepindahan Van Oevelen ke Inggris terjadi setelah saga transfer yang berlarut-larut yang juga melibatkan Valencia, yang dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi untuk kontrak lima tahun dengan kiper tersebut pada awal musim panas ini. Namun, klub Spanyol tersebut pada akhirnya tidak mampu memenuhi nilai yang diminta Volendam, sehingga membuka peluang bagi Ipswich untuk merealisasikan kesepakatan tersebut. Twente sebelumnya juga sempat menunjukkan minat pada kiper muda tersebut.

    Dengan persyaratan kontrak dan pemeriksaan medis yang kini sedang diselesaikan, Van Oevelen diperkirakan akan bertolak ke Inggris untuk menyelesaikan formalitasnya, sementara Ipswich sangat ingin kiper barunya sudah siap sebelum kamp latihan pramusim minggu depan di La Manga, Spanyol.

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    Sebuah kampanye yang menonjol meski harus menelan kekecewaan akibat degradasi

    Van Oevelen mencatatkan musim individu yang mengesankan bersama Volendam musim lalu, dengan mencatatkan persentase penyelamatan tertinggi dan jumlah penyelamatan terbanyak per 90 menit di kasta tertinggi Belanda, meskipun hanya mencatatkan tiga clean sheet dalam 32 penampilannya. Volendam pada akhirnya finis di posisi play-off degradasi Eredivisie dan dikalahkan oleh Willem II melalui adu penalti, yang memastikan kembalinya mereka ke divisi kedua.

    Kiper ini telah mencatatkan total 64 penampilan resmi untuk Volendam sejak meniti karier dari akademi klub, mencatatkan 13 clean sheet sepanjang kariernya di klub tersebut, dan masih memiliki kontrak yang berlaku hingga musim panas 2028 pada saat ia hengkang.

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