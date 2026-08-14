Inzaghi ungkap penyebab kemunduran Al-Hilal, absennya Theo, dan fakta krisis Benzema

Pelatih asal Italia itu juga mengomentari polemik yang dipicu oleh penyerang Prancisnya, Karim Benzema, setelah ia memprotes keputusan penggantian dirinya pada menit ke-70 pertandingan.
Mengenai apa yang terjadi antara dirinya dan penyerang Prancis itu usai pertandingan, Inzaghi berkata: "Itu adalah percakapan antara seorang pelatih dan pemainnya, yang mencakup candaan, serta pembicaraan tentang jalannya pertandingan. Sebagai penyerang, ia selalu berupaya untuk hadir dalam peran-peran ofensif."
Inzaghi menutup pernyataannya dengan berbicara tentang para pemain mudanya, di mana ia berkata: "Kami memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi, dan Sabri Dahl akan mendapatkan kesempatannya di masa depan, dia bersama para pemain muda lainnya."