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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Inzaghi ungkap penyebab kemunduran Al-Hilal, absennya Theo, dan fakta krisis Benzema

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
S. Inzaghi
T. Hernandez
K. Benzema
Malcom
Arab Saudi
Italia
Prancis
Brasil

Pelatih asal Italia itu mengungkapkan sejumlah hal penting.

Pelatih Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, mengungkap sejumlah topik penting dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Al Faisaly di Liga Roshn Saudi.

Inzaghi membawa Al Hilal meraih kemenangan atas Al Faisaly dengan skor 4-2, pada Jumat malam, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan pertama Liga Roshn.

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  • Penyebab kemerosotan Al Hilal

    Al Hilal tampak sudah memastikan kemenangan ketika menutup babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas, sebelum penampilan tim menurun drastis pada babak kedua, sehingga Al Faisaly mampu mencetak dua gol hanya dalam waktu 5 menit.

    Inzaghi mengomentari penyebab penurunan ini dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", di mana ia berkata: "Pada babak pertama kami bermain dengan sangat baik, dan pada babak kedua terjadi penurunan kontribusi dari sebagian pemain, tetapi kami bisa memperbaiki hal itu".

    Ia menambahkan: "Pada babak kedua terjadi penurunan level, dan hal ini yang kami rasakan sebagai tim pelatih, tetapi kami selalu bekerja untuk membahagiakan para suporter kami".

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  • Alasan absennya Theo Hernandez

    Pelatih asal Italia itu juga mengungkap penyebab absennya bek asal Prancis, Theo Hernandez, meski ia ikut serta dalam latihan bersama tim selama periode lalu.

    Ia menjelaskan: "Theo Hernandez bergabung dengan skuad terlambat, dan belum menjalani jumlah latihan yang cukup, dalam waktu dekat kita akan melihatnya bermain bersama tim."

  • Fakta di Balik Kepergian Malcom

    Inzaghi juga berbicara tentang kemungkinan hengkangnya winger asal Brasil, Malcom, pada bursa transfer musim panas ini, di tengah kaitannya dengan kepindahan ke klub Al-Diriyah yang baru saja promosi ke Liga Roshn.

    Terkait hal itu, ia berkata: "Malcom tampil sangat baik, dan ia harus terus menampilkan level ini. Saya tidak ingin berbicara tentang bursa transfer, karena itu adalah urusan khusus manajemen olahraga."

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  • Fakta krisis Benzema

    Pelatih asal Italia itu juga mengomentari polemik yang dipicu oleh penyerang Prancisnya, Karim Benzema, setelah ia memprotes keputusan penggantian dirinya pada menit ke-70 pertandingan.

    Mengenai apa yang terjadi antara dirinya dan penyerang Prancis itu usai pertandingan, Inzaghi berkata: "Itu adalah percakapan antara seorang pelatih dan pemainnya, yang mencakup candaan, serta pembicaraan tentang jalannya pertandingan. Sebagai penyerang, ia selalu berupaya untuk hadir dalam peran-peran ofensif."

    Inzaghi menutup pernyataannya dengan berbicara tentang para pemain mudanya, di mana ia berkata: "Kami memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi, dan Sabri Dahl akan mendapatkan kesempatannya di masa depan, dia bersama para pemain muda lainnya."

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