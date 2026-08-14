Inzaghi ungkap penyebab kemunduran Al-Hilal, absennya Theo, dan fakta krisis Benzema

Al Hilal tampak sudah memastikan kemenangan ketika menutup babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas, sebelum penampilan tim menurun drastis pada babak kedua, sehingga Al Faisaly mampu mencetak dua gol hanya dalam waktu 5 menit.

Inzaghi mengomentari penyebab penurunan ini dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", di mana ia berkata: "Pada babak pertama kami bermain dengan sangat baik, dan pada babak kedua terjadi penurunan kontribusi dari sebagian pemain, tetapi kami bisa memperbaiki hal itu".

Ia menambahkan: "Pada babak kedua terjadi penurunan level, dan hal ini yang kami rasakan sebagai tim pelatih, tetapi kami selalu bekerja untuk membahagiakan para suporter kami".