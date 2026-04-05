Inzaghi menentukan masa depannya... Apakah ia akan meninggalkan Al-Hilal demi Italia?

Sering dikabarkan bahwa yang menarik Inzaghi ke Teluk adalah angka-angka finansial yang fantastis, namun ia membantahnya dengan tegas.
Pelatih Al-Hilal itu menegaskan: "Salah. Menghasilkan uang tentu saja menyenangkan, itu jelas—dia kini menjadi pelatih dengan gaji tertinggi di dunia sebesar 27 juta euro bersih per tahun—tetapi yang mendorong saya ke sini adalah pertimbangan lain, saya tidak membutuhkan uang."
Dia menjelaskan motivasi sebenarnya dengan mengatakan bahwa itu adalah "keinginan untuk menjalani pengalaman yang benar-benar baru di lingkungan yang benar-benar baru".
Baca juga: Di atas reruntuhan Liverpool.. Haaland mencetak prestasi luar biasa
Baca juga: Kekalahan pahit: Mbappé gagal dalam ujian... dan Mallorca memanfaatkan kelemahan sang bintang veteran
Baca juga: Barcelona, Raja Comeback di La Liga
Dia menambahkan: "Tahun-tahun di Inter sangat memuaskan secara profesional—gelar liga, tiga Piala Super, dua kali Piala Italia, dua final Liga Champions—tetapi juga sangat melelahkan. Saya merasa perlu menjalani sepak bola di level tinggi, tetapi jauh dari tekanan yang telah menjadi sangat berat bagi saya".