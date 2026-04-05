Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Inzaghi menentukan masa depannya... Apakah ia akan meninggalkan Al-Hilal demi Italia?

Pelatih Al-Zaeem menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan yang sensitif

Pelatih kepala Al-Hilal, Simone Inzaghi, mengungkapkan niatnya untuk tetap bertahan di Arab Saudi, sekaligus menyinggung kegagalan tim nasional Italia yang kembali gagal lolos ke Piala Dunia.

La Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah kalah di final play-off melawan Bosnia dan Herzegovina.

Inzaghi melakukan wawancara eksklusif dengan surat kabar Italia, Libertà, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-50 (5 April), di mana ia mengungkapkan tawaran-tawaran dari Italia untuk kembali. 

  • Situasi di Arab Saudi dan Rindu ke Italia

    Inzaghi pertama-tama ditanya tentang keadaannya di Arab Saudi, dan apakah ia merindukan untuk kembali ke Italia. Jawabannya adalah sebagai berikut: "Rindu? Saya sama sekali tidak merasakan hal itu saat ini. Di sini, saya tidak hanya hidup dengan baik, tetapi lebih dari itu."

    Dia melanjutkan: "Di Arab Saudi, saya menemukan situasi yang luar biasa dalam segala hal: gaya hidup, infrastruktur olahraga dan non-olahraga, serta ketenangan yang menyertai Anda bahkan dalam pekerjaan yang mungkin melelahkan seperti latihan."

  • Timnas Italia... Tetap Optimis Meski Bencana Besar

    Mengenai absennya Italia di Piala Dunia mendatang, ia berkata: "Saya sangat sedih bahwa Italia tidak akan berpartisipasi di Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Saya orang Italia seratus persen dan saudara laki-laki saya pernah menjuarai Piala Dunia. Saya sangat yakin bahwa sepak bola Italia akan segera bangkit kembali; saya selalu mengikutinya dengan penuh perhatian."

  • Apakah dia pergi karena uang?.. Pertanyaan yang kontroversial

    Sering dikabarkan bahwa yang menarik Inzaghi ke Teluk adalah angka-angka finansial yang fantastis, namun ia membantahnya dengan tegas.

    Pelatih Al-Hilal itu menegaskan: "Salah. Menghasilkan uang tentu saja menyenangkan, itu jelas—dia kini menjadi pelatih dengan gaji tertinggi di dunia sebesar 27 juta euro bersih per tahun—tetapi yang mendorong saya ke sini adalah pertimbangan lain, saya tidak membutuhkan uang."

    Dia menjelaskan motivasi sebenarnya dengan mengatakan bahwa itu adalah "keinginan untuk menjalani pengalaman yang benar-benar baru di lingkungan yang benar-benar baru".

    Dia menambahkan: "Tahun-tahun di Inter sangat memuaskan secara profesional—gelar liga, tiga Piala Super, dua kali Piala Italia, dua final Liga Champions—tetapi juga sangat melelahkan. Saya merasa perlu menjalani sepak bola di level tinggi, tetapi jauh dari tekanan yang telah menjadi sangat berat bagi saya".

  • Posisi yang dinantikan... Apakah Inzaghi akan kembali ke tim nasional Italia?

    Di tengah perdebatan sengit mengenai kondisi tim nasional Italia dan banyaknya nama yang diusulkan untuk memimpin proses pembenahan sebagai pengganti Gattuso, nama Inzaghi muncul sebagai kandidat terdepan. Namun, apakah ia benar-benar mempertimbangkan posisi tersebut?

    Jawabannya tegas: "Saya merasa tersanjung, tapi seperti yang saya katakan, saya baik-baik saja di sini dan masih memiliki satu tahun lagi dalam kontrak saya bersama Al-Hilal."

  • Bagaimana pandangan Inzaghi terhadap kariernya di hari ulang tahunnya yang ke-50?

    Inzaghi menyambut ulang tahunnya yang ke-50 dengan penuh rasa syukur, lalu berkata, "Saya senang memiliki keluarga yang luar biasa, bekerja di bidang yang saya sukai, dan telah meraih berbagai prestasi dalam karier saya, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih."

    Dia melanjutkan: "Saya juga senang karena selalu bisa menghindari diri dari kontroversi."

    Dia mengungkapkan bahwa putra sulungnya, Lorenzo, yang berusia 13 tahun, bermain sebagai penyerang seperti ayahnya, dan telah mencetak 21 gol di liga junior bersama Akademi Al-Hilal, sambil menegaskan bahwa putra bungsunya, Andrea (5 tahun), juga menunjukkan minat yang luar biasa terhadap sepak bola.