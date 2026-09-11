France Football secara resmi memasukkan bintang Saudi Pro League, Mane dan Quinones, ke dalam daftar 30 pemain untuk Ballon d'Or 2026. Pengakuan ini datang setelah kampanye luar biasa di Timur Tengah dan di panggung internasional, yang menyoroti berkembangnya talenta di kompetisi tersebut.

Mane memainkan peran penting saat Al-Nassr mengamankan gelar liga pertama mereka sejak 2019, dengan kontribusi 10 gol dan enam assist. Performa gemilangnya juga berlanjut di level internasional, ketika ia menjadi kapten Senegal hingga final Piala Afrika 2025 sebelum membawa mereka melaju ke fase gugur Piala Dunia FIFA 2026.

Sementara itu, pemain internasional Meksiko Quinones menikmati tahun terobosan. Setelah meraih Sepatu Emas RSL 2025-26 dengan 33 gol untuk Al Qadsiah, ia tampil mengesankan untuk Meksiko selaku salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia, dengan mencetak total empat gol, termasuk gol pembuka turnamen di Mexico City, saat negaranya mencapai babak 16 besar.



