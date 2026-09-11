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Invasi Saudi Pro League! Sadio Mane dan Julian Quinones memimpin gempuran RSL saat para nominasi Ballon d’Or 2026 diumumkan
Para bintang RSL masuk daftar pendek Ballon d'Or 2026
France Football secara resmi memasukkan bintang Saudi Pro League, Mane dan Quinones, ke dalam daftar 30 pemain untuk Ballon d'Or 2026. Pengakuan ini datang setelah kampanye luar biasa di Timur Tengah dan di panggung internasional, yang menyoroti berkembangnya talenta di kompetisi tersebut.
Mane memainkan peran penting saat Al-Nassr mengamankan gelar liga pertama mereka sejak 2019, dengan kontribusi 10 gol dan enam assist. Performa gemilangnya juga berlanjut di level internasional, ketika ia menjadi kapten Senegal hingga final Piala Afrika 2025 sebelum membawa mereka melaju ke fase gugur Piala Dunia FIFA 2026.
Sementara itu, pemain internasional Meksiko Quinones menikmati tahun terobosan. Setelah meraih Sepatu Emas RSL 2025-26 dengan 33 gol untuk Al Qadsiah, ia tampil mengesankan untuk Meksiko selaku salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia, dengan mencetak total empat gol, termasuk gol pembuka turnamen di Mexico City, saat negaranya mencapai babak 16 besar.
- Getty Images Sport
Mane dan Quinones bereaksi atas pengakuan bersejarah
Menanggapi nominasinya setelah kemenangan 2-1 Al-Nassr atas Abha pada Rabu, Mane mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka yang telah memberikan suara. "Perasaannya luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan, tentu saja, kepada para jurnalis," kata mantan penyerang Liverpool itu. "Saya tahu banyak pemain yang pasti bisa masuk dalam daftar tersebut, terutama dari Liga Pro Saudi. Tapi ya, ini hasil pemungutan suara. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi."
Quinones juga sama gembiranya setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-2 Al Qadsiah atas Al Ahli pada Selasa, dengan mengaitkan pencapaian tersebut pada kerja keras dan ketekunan. "Saya sangat bangga telah mencapai ini. Saya telah bekerja keras untuk momen ini dan sekarang itu telah terjadi," katanya. "Waktu Tuhan selalu sempurna. Saya hanya berusaha untuk terus bekerja keras, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri saya."
Saudi Pro League mengukuhkan status kelas dunia
Nominasi Mane menandai kembalinya ia ke daftar pendek Ballon d'Or setelah finis sebagai runner-up pada 2022. Bagi Quinones, penghargaan itu melengkapi lonjakan karier yang melesat pesat, setelah secara dramatis merebut Sepatu Emas liga di depan rival-rival papan atas Cristiano Ronaldo dan Ivan Toney lewat hat-trick pada hari terakhir.
Pengaruh Liga Pro Saudi juga meluas ke daftar pendek Trofi Lev Yashin. Penjaga gawang Al-Hilal, Yassine Bounou, meraih nominasi keempat dalam kariernya setelah menjuarai King's Cup dan mencapai final AFCON bersama Maroko.
Kapten Al-Ahli Edouard Mendy mengamankan nominasi Yashin ketiganya setelah memenangkan penghargaan Kiper Terbaik SPL dan mengangkat gelar AFC Champions League Elite keduanya secara beruntun.
- AFP
Para bintang membidik lebih banyak trofi domestik dan internasional
Dengan momentum yang berpihak kepada mereka setelah kemenangan terbaru di liga, Mane dan Quinones akan berusaha mempertahankan ketajaman mereka untuk Al-Nassr dan Al-Qadsiah seiring kompetisi domestik makin memanas. Pada saat yang sama, Bounou dan Mendy akan berupaya menjaga performa dominan mereka di bawah mistar, sementara keempat bintang itu menantikan upacara penghargaan resmi France Football.
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