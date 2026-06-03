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Adam El ManawyAdam El Manawy
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

"Intinya adalah ikatan" - Mengapa penggemar berat Belgia, Adam El Manawy, melakukan perjalanan darat melintasi Amerika Serikat demi Piala Dunia

FEATURES
Analysis
Belgium
World Cup

El Manawy akan berlaga di Piala Dunia keempatnya musim panas ini, dan setelah menjalani perjalanan yang penuh tantangan pada tahun 2022, targetnya untuk bulan depan pun semakin tinggi.

Mobil Adam El Manawy bernama “The Beast.” Mobil itu adalah BMW Seri 3 coupe tahun 1982. Belum lama ini, kondisinya sudah sangat rusak. Mobil itu perlu diganti oli secara rutin, dan mesinnya sering-sering mogok. Sebagian catnya terkelupas akibat keausan setelah hampir setengah abad melintasi jalanan.

Namun pada tahun 2022, El Manawy memutuskan untuk merenovasinya. Mesinnya kini berjalan sedikit lebih halus. Suara saat kunci kontak diputar tidak lagi terdengar seperti jeritan, melainkan lebih seperti raungan. Mobil ini menjadi mobil yang sempurna untuk perjalanan yang tidak sempurna - namun tetap merupakan perjalanan yang indah.

El Manawy adalah penggemar sepak bola Belgia yang paling vokal yang pernah Anda temui. Dia adalah seorang aktor, sutradara, dan pembuat film yang pernah bekerja sama dengan bintang aksi terkenal era 80-an dan 90-an, Jean-Claude Van Damme. Namun, sebelum semua hal itu—ya, profesi-profesi yang memberinya penghasilan—dia adalah seorang penggemar setia sepak bola. Pada tahun 2022, dia berkendara dari Brussel ke Qatar dengan tujuan menonton Red Devils kesayangannya di Piala Dunia.

Dan kini, dia melakukannya lagi. Hanya saja kali ini, perjalanannya lebih besar, lebih ambisius, dan mungkin sedikit berbahaya—sebuah perjalanan melintasi Amerika Serikat. “The Beast” telah menjalani perjalanan transatlantik. Mobil itu telah dikirim dan sedang menunggu proses bea cukai di Baltimore. Segera, mobil itu akan kembali beraksi—kali ini dengan lapisan cat baru dan sedikit perbaikan mekanis—saat El Manawy memulai perjalanan lain.

“Saya hanya ingin bepergian dengan cara yang berbeda, dan inilah mengapa saya melakukannya selama Piala Dunia, karena entah bagaimana Piala Dunia membawa semacam keajaiban, dan Anda membiarkan diri Anda bepergian dengan cara yang berbeda,” katanya kepada GOAL.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    Tiket pesawat sekali jalan ke Amerika Serikat

    Rencananya, kali ini, pada dasarnya sama saja. El Manawy sedang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain karena Piala Dunia. Dia tidak sendirian dalam petualangan itu. Beberapa penggemar Argentina menjadi sorotan media awal pekan ini karena bersepeda dari Buenos Aires ke Kansas City.

    Perjalanan El Manawy, bagaimanapun, sedikit berbeda. Dia telah memesan tiket pesawat satu arah ke Amerika. Dia punya uang untuk bensin dan kebutuhan dasar. Namun, dia belum memesan hotel, tempat berkemah, atau Airbnb. Dia memiliki tiket untuk dua pertandingan grup Belgia, dan setiap babak selanjutnya (ya, dia membuat beberapa asumsi optimis tentang perjalanan Belgia di babak gugur). Dia akan tiba dengan dua jersey Belgia untuk dirinya sendiri, empat untuk dibagikan kepada teman-teman barunya - dan itu saja.

    Yang dia tahu pasti adalah dia akan berangkat dari Baltimore minggu ini dan harus tiba di Seattle pada 15 Juni untuk pertandingan pembuka fase grup Red Devils melawan Mesir. Enam hari kemudian, dia harus berada di Los Angeles untuk pertandingan melawan Iran. Setelah itu, dia bergantung pada jadwal pertandingan.

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  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    "Aku benar-benar suka permainan ini"

    El Manawy sudah bermain sepak bola sejak dia masih kecil. Seperti banyak orang lain, dia menyadari pada pertengahan masa remajanya bahwa dia tidak akan pernah bisa meniti karier di dunia sepak bola profesional.

    “Saya penggemar berat sepak bola, dan saya mulai bermain sejak usia empat tahun. Sejujurnya, saya tidak terlalu pandai bermain sepak bola. Saya hanya mencintai permainan ini,” katanya. Jadi, dunia mengambil alih. El Manawy mendapat pekerjaan, terjun ke industri hiburan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menghabiskan waktu di Amerika Serikat maupun kota kelahirannya, Brussels. Ia melatih anak-anak di sana-sini. Namun pada 2014, seorang teman menyarankan agar ia menghadiri Piala Dunia di Brasil.

    Itulah saat obsesi itu benar-benar dimulai. El Manawy selalu menjadi pendukung setia Belgia. Dan ketika dunia berduyun-duyun ke Brasil pada 2014, dia semakin mendalaminya. Rusia, pada 2018, adalah pilihan yang jelas.

    Ia mengingat perjalanan kereta api yang panjang, terkadang 24 jam atau lebih, untuk berpindah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. El Manawy mengecat wajahnya, duduk di kursi kelas ekonomi, memulai nyanyian pertama, dan mengakhiri nyanyian terakhir. Di sanalah ia berada, dengan wajah kotor dan senyum ceria, tak pernah benar-benar berhenti berbicara.

    “Itu adalah pengalaman yang luar biasa, sangat luar biasa,” katanya.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    'Ke mana pun kami pergi, orang-orangnya ramah'

    Namun, Qatar adalah cerita yang berbeda. Kali itu, El Manawy ingin sedikit lebih berani. Jadi, ia menyusun rencana: membeli mobil tua, tidak membawa uang untuk bensin, tidak memesan hotel, dan mencoba mengemudi sejauh lebih dari 4.000 mil ke Doha tepat waktu untuk menonton pertandingan pembuka Belgia. Ia menolak menggunakan jalan tol. Ini adalah perjalanan yang ditandai oleh interaksi sehari-hari dengan orang-orang biasa.

    “Ini semua tentang hubungan, bertemu orang-orang. Dalam perjalanan ke Qatar, saya tidak hanya ingin mempromosikan Piala Dunia. Itu bukan tujuan saya,” katanya.

    Tentu saja, hal itu juga disertai dengan beberapa risiko. Perjalanan dari Eropa melintasi Timur Tengah berarti terkadang harus melewati negara-negara yang sedang dilanda konflik. Beberapa tempat memang tidak aman. El Manawy memandang semuanya sebagai risiko yang diperhitungkan.

    “Bahkan ketika saya pergi ke negara-negara seperti Irak, misalnya, saya tahu saya mengambil risiko, tapi itu sudah diperhitungkan. Saya tidak mengambil risiko bodoh. Di mana pun kita pergi, orang-orang baik, pada akhirnya orang tetaplah orang,” katanya.

    Itu berarti menginap bersama keluarga-keluarga acak di Turki, atau bahkan menginap di hotel yang akan membuat kebanyakan turis enggan. Perjalanan itu, pada kenyataannya, berakhir dengan kekecewaan. El Manawy begitu terfokus pada perjalanannya—mengemudi dan mendokumentasikannya—sehingga ia melewatkan dua pertandingan grup. Saat ia tiba di Doha, Belgia sudah secara matematis tersingkir dari turnamen. Dari sudut pandang sepak bola, perjalanan itu menjadi sia-sia.

    “Itu buruk,” candanya. “Itu hanya Piala Dunia yang mengerikan bagi kami.”

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    "Saya bisa mempromosikan sepak bola"

    Kali ini, El Manawy bertekad untuk melakukannya dengan benar. Proyek ini tampak sama ambisiusnya seperti sebelumnya. Pada saat artikel ini diterbitkan, “The Beast” masih dalam proses bea cukai di Baltimore. Begitu semuanya siap, El Manawy akan berkendara ke Seattle—jaraknya sedikit di bawah 3.000 mil.

    Ada beberapa kesamaan. Sekali lagi, El Manawy tidak memiliki rencana tempat menginap. Dia juga tidak memiliki tiket pulang. Dan meskipun dia membawa uang untuk bensin, tidak ada mobil baru yang mengkilap untuk mengantarnya sepanjang perjalanan.

    Namun, mungkin lebih dari sebelumnya, sepak bola terasa seperti daya tarik yang nyata. Sebelumnya, dia tahu bahwa dia akan melintasi negara-negara yang benar-benar mencintai olahraga ini. Liga profesional telah ada di sana selama berabad-abad, begitu pula sejarah kaya permainan ini. Di seluruh Eropa dan Timur Tengah, dia dapat menemukan orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang sama.

    Amerika Serikat, tentu saja, memiliki sejarah dengan sepak bola. Namun, itu bukan olahraga utama di sini. El Manawy tahu itu.

    “Saya ingin melihat bagaimana situasinya sekarang di AS, sungguh. Dan saya mengerti bahwa sepak bola bukanlah olahraga utama, dan itu akan menjadi elemen lain dalam kisah saya, di mana saya bisa mempromosikan sepak bola dan mencoba menciptakan pertandingan serta segala hal lainnya bersama orang-orang yang belum mengenal permainan dan olahraga ini,” katanya.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    "Aku akan masuk ke restoran itu sambil mengenakan jersey Belgia-ku"

    Harus diakui, ia memiliki gambaran yang cukup idealistis tentang seperti apa perjalanannya nanti. El Manawy membayangkan dirinya masuk ke sebuah kedai makan, mengenakan seragam Belgia, membawa bola sepak, pada dasarnya hanya ingin berinteraksi. Ia berharap ada yang mengenali warna merah seragamnya, atau setidaknya ingin bermain bola sebentar. Itu, katanya, akan menjadi pembuka percakapan—dan setelah itu ia akan langsung tancap gas.

    “Saya akan masuk ke restoran dengan jersey Belgia dan bola sepak, lalu mencoba mengatur pertandingan, Anda tahu, secara spontan dengan orang-orang yang saya temui secara acak, jadi saya akan berhenti di mana saja. Itulah tujuan utama saya,” katanya.

    Tentu saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Amerika adalah negara yang luas, dan ada tempat-tempat dengan penduduk yang sangat sedikit—dan mungkin tidak banyak penggemar sepak bola. Namun, bagian-bagian perjalanan itulah yang menjadi favorit El Manawy. Di situlah kisah-kisah yang sesungguhnya terungkap.

    “Saya akan mengemudi ke utara, dan di bagian utara negara ini, tidak banyak kota tuan rumah, terutama di tengah, seperti Montana, dan sebagainya, tapi itu akan menarik,” kata El Manawy.

    Dia juga menaruh kepercayaan pada kebaikan orang-orang biasa di negara yang saat ini sedikit terpecah belah. Namun, El Manawy belum pernah mengalami masalah sebelumnya—dan dia tidak mengantisipasi banyak masalah sekarang.

    El Manawy juga akan mendokumentasikan perjalanannya, mencakup perjalanan lintas negara bagiannya di Instagram dan YouTube. Dia melakukan hal yang sama di Qatar dan berharap perjalanan ini juga akan menghasilkan konten yang menarik.

    Ada juga masalah uang. Jika Belgia bertahan di turnamen ini, biayanya bisa menjadi mahal. El Manawy mengabaikan pertanyaan itu dan menunjukkan bahwa, sebagai pilihan terakhir, dia memiliki beberapa teman dan keluarga yang dermawan di Amerika Serikat, jika diperlukan.

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    'Intinya adalah kesederhanaan'

    Dia berharap, kali ini, Belgia akan memberikan perlawanan yang lebih sengit. Ini adalah tim Red Devils yang telah berubah, dengan beberapa talenta muda serta legenda-legenda lama yang masih bertahan. Mereka memang bukan lagi favorit di Piala Dunia, tetapi bisa bermain dengan sedikit lebih bebas. Mereka pasti akan lolos dari grup yang berisi Mesir, Tunisia, dan Selandia Baru.

    Setelah itu, segalanya bisa terjadi. Kebetulan, pertandingan melawan USMNT di babak 16 besar tampaknya mungkin terjadi. Datang ke restoran, mengenakan seragam merah Belgia dengan wajah yang dicat, pada malam sebelum pertandingan itu bisa jadi sedikit berisiko.

    Namun, El Manawy mengandalkan orang-orang yang baik, dan mungkin kecintaan pada sepak bola yang belum sepenuhnya terungkap. Pada akhirnya, dia adalah seorang pria dengan mobil, beberapa tiket, dan sebuah mimpi. Mungkin inilah cara yang tepat untuk menikmati Piala Dunia.

    “Pada akhirnya, semuanya tentang kesederhanaan,” katanya.

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