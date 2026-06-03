Mobil Adam El Manawy bernama “The Beast.” Mobil itu adalah BMW Seri 3 coupe tahun 1982. Belum lama ini, kondisinya sudah sangat rusak. Mobil itu perlu diganti oli secara rutin, dan mesinnya sering-sering mogok. Sebagian catnya terkelupas akibat keausan setelah hampir setengah abad melintasi jalanan.

Namun pada tahun 2022, El Manawy memutuskan untuk merenovasinya. Mesinnya kini berjalan sedikit lebih halus. Suara saat kunci kontak diputar tidak lagi terdengar seperti jeritan, melainkan lebih seperti raungan. Mobil ini menjadi mobil yang sempurna untuk perjalanan yang tidak sempurna - namun tetap merupakan perjalanan yang indah.

El Manawy adalah penggemar sepak bola Belgia yang paling vokal yang pernah Anda temui. Dia adalah seorang aktor, sutradara, dan pembuat film yang pernah bekerja sama dengan bintang aksi terkenal era 80-an dan 90-an, Jean-Claude Van Damme. Namun, sebelum semua hal itu—ya, profesi-profesi yang memberinya penghasilan—dia adalah seorang penggemar setia sepak bola. Pada tahun 2022, dia berkendara dari Brussel ke Qatar dengan tujuan menonton Red Devils kesayangannya di Piala Dunia.

Dan kini, dia melakukannya lagi. Hanya saja kali ini, perjalanannya lebih besar, lebih ambisius, dan mungkin sedikit berbahaya—sebuah perjalanan melintasi Amerika Serikat. “The Beast” telah menjalani perjalanan transatlantik. Mobil itu telah dikirim dan sedang menunggu proses bea cukai di Baltimore. Segera, mobil itu akan kembali beraksi—kali ini dengan lapisan cat baru dan sedikit perbaikan mekanis—saat El Manawy memulai perjalanan lain.

“Saya hanya ingin bepergian dengan cara yang berbeda, dan inilah mengapa saya melakukannya selama Piala Dunia, karena entah bagaimana Piala Dunia membawa semacam keajaiban, dan Anda membiarkan diri Anda bepergian dengan cara yang berbeda,” katanya kepada GOAL.