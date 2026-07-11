"Piala Dunia? Saya menonton pertandingannya sesekali saja. Kalau waktunya pas, jam 18.00 atau 21.00, kadang-kadang saya menontonnya. Tapi saya belum pernah menonton satu pertandingan pun sampai selesai, karena rasanya menyakitkan. Siapa yang membuat saya terkesan? Norwegia. Favorit? Prancis."





"Inzaghi? Saya harus berterima kasih padanya, karena dialah orang utama yang menginginkan saya di Inter. Saya menyesal dia tidak bisa melihat Zielinski dalam performa terbaiknya saat ini. Saya tidak akan mengatakan dia adalah pelatih yang spesifik, tapi dia mengandalkan pemain inti utamanya. Dalam pertandingan-pertandingan penting, meskipun ada yang dalam kondisi prima, mustahil baginya untuk masuk ke dalam starting eleven. Saat segalanya mulai berjalan lancar bagi saya, cedera pun datang. Namun, saya tetap menganggapnya sebagai pelatih yang hebat."





"Chivu harus menunggu saya sebentar, tapi kesabarannya terbayar. Setiap kali saya turun ke lapangan, sayamengucapkan terima kasih kepadanya. Saya menjadi sosok kunci di Inter: dia selalu mengandalkan saya dan saya tidak pernah mengecewakannya."