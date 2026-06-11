Inter, Zanetti: "Kami sangat khawatir dengan Lautaro. Nico Paz, Brahim Diaz, dan Kubo adalah talenta-talenta yang patut diperhatikan"

"Cedera terbaru Lautaro? Ya, kami dan dia sama-sama khawatir. Lauti jarang mengalami cedera, jadi semua orang merasa cemas. Dia kembali bermain melawan Roma di momen krusial liga, masuk sebagai starter, dan langsung mencetak gol. Kemudian kami menghadapi Como, dan semua tim lain mengira kami akan kehilangan poin antara laga melawan Roma dan Como. Lauti mencetak gol melawan Roma, kami menang, tapi dia tidak menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Hal ini membuatnya tidak bisa bermain melawan Como dan di situ kami semakin khawatir. Kami bertanya-tanya: "Apakah dia cedera lagi? Seberapa parah? Apakah masalahnya sama?". Jika itu cedera yang sama, itu benar-benar akan menjadi peringatan yang sangat serius.





Dia sangat, sangat termotivasi. Dia menjalani musim yang luar biasa bersama Inter. Dia sangat bersemangat. Di Qatar, sayangnya, dia mengalami masalah pergelangan kaki yang berlanjut sepanjang Piala Dunia. Namun, sangat baik baginya untuk memenangkan Copa América 2024 dengan gol-gol penentunya. Dia datang ke Piala Dunia ini dalam kondisi prima. Pemain seperti ini sangat berharga bagi tim mana pun. Bagi saya, dia akan sangat penting bagi Argentina di Piala Dunia ini."