Wawancara panjang yang diberikan oleh Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, kepada La Nacion di Argentina. Banyak topik yang dibahas, mulai dari kekhawatiran atas cedera Lautaro Martinez saat melawan Bodo/Glimt, melalui absennya Italia di Piala Dunia, hingga tiga talenta yang patut diperhatikan selama Piala Dunia. Dan tak ketinggalan, salah satunya adalah Nico Paz, yang sudah lama diincar oleh Inter.
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Inter, Zanetti: "Kami sangat khawatir dengan Lautaro. Nico Paz, Brahim Diaz, dan Kubo adalah talenta-talenta yang patut diperhatikan"
TIGA BINTANG DI PIALA DUNIA
"Perhatikan Brahim Díaz dari Maroko. Saya sangat menyukai gelandang Jepang Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Dan... satu lagi... Salah satu pemain kita: perhatikan Nico Paz"
NICO PAZ
"Nico telah menjalani dua tahun yang luar biasa di Como. Meskipun usianya masih sangat muda dan bermain di liga yang sulit seperti liga Italia, ia telah menunjukkan seluruh bakatnya. Ia dalam kondisi yang sangat baik dan dapat memberikan banyak opsi bagi tim nasional"
SCALONI DAN PERBANDINGAN DENGAN MOURINHO, LIPPI, DAN MANCINI
"Apakah Scalondi mengingatkan kita pada sosok seperti Passarella atau Bielsa, hingga Mourinho, Lippi, atau Mancini? Dari apa yang terlihat, dari cara dia mengelola tim, serta kejujuran yang ditunjukkannya... ada sesuatu dari Marcelo Bielsa dalam dirinya. Marcelo sangat blak-blakan: yang bermain adalah yang tampil terbaik. Kejujuran, kini lebih dari sebelumnya, adalah kebajikan yang sangat penting."
FAVORIT DUNIA
"Prancis pada dasarnya memiliki dua tim. Mereka adalah salah satu tim nasional yang paling lengkap. Saya tidak sependapat dengan mereka yang tidak menyebut Brasil, karena Brasil tetaplah Brasil, dan dengan pelatih seperti Ancelotti, mereka akan datang dengan persiapan yang matang. Lalu ada Spanyol, dengan identitasnya yang sangat jelas. Hampir tidak ada yang menyebut Jerman, tetapi mereka selalu menjadi tim yang sangat sulit dihadapi. Dan Maroko bisa menjadi kejutan sesungguhnya, yang benar-benar melompat ke level yang lebih tinggi. Mereka mengalami hal yang mirip dengan Argentina: mempertahankan fondasi yang sangat kokoh serta konsistensi performa dan hasil yang luar biasa. Dan saya tambahkan satu tim nasional lagi: Portugal. Saya yakin Portugal bisa tampil sangat gemilang di Piala Dunia ini"
WAH, MENAKUTKAN BANGET BUAT LAUTARO!
"Cedera terbaru Lautaro? Ya, kami dan dia sama-sama khawatir. Lauti jarang mengalami cedera, jadi semua orang merasa cemas. Dia kembali bermain melawan Roma di momen krusial liga, masuk sebagai starter, dan langsung mencetak gol. Kemudian kami menghadapi Como, dan semua tim lain mengira kami akan kehilangan poin antara laga melawan Roma dan Como. Lauti mencetak gol melawan Roma, kami menang, tapi dia tidak menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Hal ini membuatnya tidak bisa bermain melawan Como dan di situ kami semakin khawatir. Kami bertanya-tanya: "Apakah dia cedera lagi? Seberapa parah? Apakah masalahnya sama?". Jika itu cedera yang sama, itu benar-benar akan menjadi peringatan yang sangat serius.
Dia sangat, sangat termotivasi. Dia menjalani musim yang luar biasa bersama Inter. Dia sangat bersemangat. Di Qatar, sayangnya, dia mengalami masalah pergelangan kaki yang berlanjut sepanjang Piala Dunia. Namun, sangat baik baginya untuk memenangkan Copa América 2024 dengan gol-gol penentunya. Dia datang ke Piala Dunia ini dalam kondisi prima. Pemain seperti ini sangat berharga bagi tim mana pun. Bagi saya, dia akan sangat penting bagi Argentina di Piala Dunia ini."