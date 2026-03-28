Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Inter, Zanetti: "Kami ingin meraih Scudetto dan terus berlanjut bersama Chivu." Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai Stankovic

Javier Zanetti menegaskan kinerja luar biasa yang ditunjukkan oleh pelatihnya di Inter.

Javier Zanetti, wakil presiden Inter, berbicara dan membahas berbagai topik mulai dari isu terkini, masa depan, hingga bursa transfer dalam wawancara yang dilakukannya dengan Sportitalia, di sela-sela acara Operazione Nostalgia yang sedang berlangsung di ibu kota Italia, Roma.

Pejabat klub yang bermarkas di Viale della Liberazione ini menyampaikan hal berikut dalam pernyataannya: "Ada persaingan dengan tim-tim lain yang ingin memenangkan liga seperti kami, tapi kami yakin bisa melakukannya. Kami telah memulai kerja keras bersama Cristian Chivu musim ini, kini tinggal delapan pertandingan terakhir dan kami berharap bisa menuntaskan musim ini dengan cara terbaik."

  • CHIVU

    Zanetti kemudian menegaskan keyakinannya yang penuh terhadap pelatih Chivu: "Apakah rencananya adalah melanjutkan kerja sama dengan Chivu dalam jangka panjang? Ya. Ini musim pertamanya, kami masih bersaing di dua ajang dan yakin dengan kinerja para pemain."

  • STANKOVIC

    Terakhir, ada pula komentar mengenai musim Aleksandar Stankovic bersama Bruges: "Stankovic tampil bagus, tapi sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan bursa transfer. Kami fokus pada Serie A dan Coppa Italia, baru setelah itu kami akan memikirkan hal-hal lainnya.”

