Inter menjamu Bruges pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Laga ini sudah menjadi titik penentu bagi kedua tim di turnamen tersebut. UEFA menunjuk enam perangkat pertandingan asal Norwegia untuk bertugas di lapangan dan perangkat asal Spanyol untuk bertugas di VAR, dengan Rohit Saggi dari Norwegia sebagai wasit utama. Calciomercato akan melaporkan secara langsung insiden-insiden paling kontroversial dalam pertandingan ini.



