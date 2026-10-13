Inter menjamu Bruges pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Laga ini sudah menjadi titik penentu bagi kedua tim di turnamen tersebut. UEFA menunjuk enam perangkat pertandingan asal Norwegia untuk bertugas di lapangan dan perangkat asal Spanyol untuk bertugas di VAR, dengan Rohit Saggi dari Norwegia sebagai wasit utama. Calciomercato akan melaporkan secara langsung insiden-insiden paling kontroversial dalam pertandingan ini.
Inter vs Club Brugge, sorotan keputusan wasit: protes atas kedua gol Lautaro. Spileers terancam kartu merah. Calhanoglu mendapat kartu kuning dalam insiden penalti, satu gol dianulir
PENUNJUKAN LENGKAP
Saggi (NOR)
Olav Dale (NOR) - Haukasen (NOR)
Ofisial Keempat: Kringstad (NOR)
VAR: Del Cerro Grande (SPA)
AVAR: Soto Grado (SPA)
81': Bastoni melakukan handball pada awal rangkaian serangan yang berujung pada gol Lautaro.
Bruges melancarkan protes keras atas gol Lautaro Martinez yang mengubah skor menjadi 2-3. Prosesnya bermula ketika Bastoni tanpa sengaja mengontrol bola dengan tangan, sebelum Inter melancarkan serangan balik. Leko mendapat kartu kuning karena memprotes dari bangku cadangan.
57' Spileers terancam kartu merah
Dalam benturan yang membuat Spileers mengalami cedera dan harus diganti, wasit luput melihat pelanggaran terhadap Dimarco tepat di garis kotak penalti. Pemain sayap asal Italia itu sempat menggeser bola sebelum dijatuhkan dan terjatuh menimpa bek tengah yang sudah mendapat kartu kuning tersebut. Jika wasit meniup peluit untuk pelanggaran itu, Spileers akan menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan.
Menit ke-44, Club Brugge protes dan VAR memeriksa gol Lautaro
Lautaro mencetak gol penyama kedudukan 1-1 menjelang akhir babak kedua setelah lebih dulu mengambil posisi di depan Mechele. Sang bek terjatuh dan membiarkan pemain Argentina itu leluasa menembak. Bruges melayangkan protes, tetapi pemeriksaan VAR memastikan gol tersebut sah. Lautaro memang lebih dulu mengambil posisi daripada sang bek, sementara Mechele terlambat mengantisipasinya akibat kesalahannya sendiri.
36' GOL DIANULIR
Gol Inter dianulir setelah Lautaro Martinez menaklukkan Sommer lewat sundulan. Namun, penyerang Inter itu berada dalam posisi sedikit offside saat mulai bergerak, seperti yang dikonfirmasi lebih dulu oleh asisten wasit dan kemudian VAR.
Menit ke-30, Calhanoglu hanya mendapat kartu kuning
Meski Calhanoglu memiliki peluang jelas untuk mencetak gol, kartu merah tidak diberikan. Karena pemain asal Turki itu berusaha memainkan bola, pelanggaran yang berujung penalti tersebut tidak dihukum dengan kartu merah, melainkan hanya kartu kuning.
Menit ke-29, penalti untuk Club Brugge.
Inter gagal menyiapkan antisipasi serangan balik saat mendapat sepak pojok dan membiarkan Bruges melancarkan serangan balik dua lawan dua. Forbs berhadapan dengan Calhanoglu sepanjang lapangan, lalu menusuk ke kotak penalti hingga memaksa pemain asal Turki itu menjatuhkannya. Saggi langsung memberikan penalti, yang juga tampak jelas dalam tayangan ulang meski gelandang Turki itu melayangkan protes.
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