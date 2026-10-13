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Diterjemahkan oleh

Inter vs Club Brugge, rapor pemain versi CM: Tresoldi dengan tiga mimpi, Lautaro tak pernah menyerah. Martinez jadi masalah

Inter vs Club Brugge
Inter
Club Brugge
Champions League

Nilai pemain pada laga pekan kedua Liga Champions di San Siro antara Inter dan wakil Belgia.

Inter-Bruges


INTER


J. Martinez 4,5 - Tak berdaya menghadapi penalti Tresoldi. Setelah itu, ia kembali membuat kesalahan fatal: tanpa alasan jelas, ia keluar hingga ke tengah lapangan saat serangan lawan tidak menuntutnya melakukan itu, membiarkan gawang kosong untuk gol kedua penyerang tim Belgia tersebut. Ia lalu menepis bola tepat ke kaki pemain berdarah Italia-Jerman itu untuk gol ketiganya. Setelah kejadian di Madrid, yang mungkin masih bisa dianggap kebetulan, dan Udine, kejadian ketiga ini menjadi bukti. Meski kerap tampil sigap di bawah mistar, ia menjadi masalah bagi Inter. Masalah yang harus diatasi.


Bisseck 5 - Bek tengah yang diberi keleluasaan membangun serangan ini sesekali kehilangan konsentrasi. Para pemain sayap Bruges yang cepat kerap menyulitkannya. Perbedaan kecepatan terlihat jelas dan menyeretnya jatuh bersama rekan-rekannya.


Akanji 4,5 - Kurang cermat menjaga Tresoldi. Ia kesulitan mengawalnya dan harus bermain keras hingga mendapat kartu kuning. Secara umum, ia kalah dalam kecepatan reaksi dan lari dari lawannya, sementara posisinya sebagai bek tengah tidak membantu. Lamban, kerap kewalahan dan tidak efektif saat membangun serangan balik. Penampilan buruk ini menegaskan kesulitannya sejak awal musim.


Bastoni 5,5 - Menjaga posisinya dan mendapat tugas membangun serangan. Ia yang paling tidak buruk di antara tiga bek. Menjelang akhir, ia ikut terpuruk bersama rekan-rekannya dan tampak kelelahan saat membendung lari cepat Potts dan Forbs.


Diouf 5,5 - Menjadi ancaman saat menyerang, tetapi jauh lebih kesulitan ketika harus berlari kembali untuk bertahan. Saat menghadapi lawan yang berani menyerangnya secara langsung, seperti malam ini, keterbatasannya terlihat jelas.


Barella 5 - Seolah selalu berada di antara tugas merebut bola dan membangun serangan, ia tidak mampu memberi kontribusi yang semestinya dalam kedua fase itu. Kerap terjebak di tengah transisi tim Belgia, ia ikut tenggelam bersama seluruh tim. (Mulai menit ke-78 Bonny 6,5: Masuk dan memberi energi, berlari ke belakang para bek Bruges serta mencetak gol indah lewat dribel dan tembakan melengkung. Mungkin ia seharusnya dimainkan lebih awal.)


Çalhanoğlu 5 - Kesulitan mengukur kekuatan umpannya, sesuatu yang tidak biasa baginya, dan juga kesulitan saat bertahan. Pelanggarannya terhadap Forbs yang sedang melaju ke arah gawang berbuah penalti. Ia kemudian mengguncang mistar lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, sebelum keluar akibat masalah fisik menjelang keterpurukan tim di akhir laga. (Mulai menit ke-67 Sucic 5,5: Tembakannya berujung pada gol kedua Lautaro. Ia masuk ketika tim perlu menyerang, tetapi beberapa kali mengabaikan tugas bertahan.)


Zielinski 5 - Berusaha menghubungkan permainan dan lebih sering menawarkan diri sebagai opsi dibanding rekan-rekannya, bahkan nyaris mencetak gol. Namun, penampilannya menjadi tidak memuaskan ketika ia memicu serangan balik Forbs yang berujung pada penalti pembawa keunggulan tim Belgia. Setelah itu, ia tak kunjung bangkit. (Mulai menit ke-88 Stankovic tanpa nilai)


Dimarco 5 - Belum kembali menjadi pembuka kebuntuan seperti musim lalu, mungkin karena terpengaruh masalah fisik. Ia membuat beberapa kesalahan akibat kebingungan, tetapi tembakan kaki kirinya selalu berbahaya, seperti yang diperlihatkannya pada pertengahan babak kedua. Tentu saja, tugas bertahan menghadapi pemain seperti Forbs menjadi sangat sulit. (Mulai menit ke-78 Spence tanpa nilai)


L. Martinez 7 - Seperti biasa, pemain kelas dunia ini menjadi pemecah masalah. Golnya lebih dulu dianulir, lalu ia menciptakan gol penyeimbang dengan bertumpu pada satu kaki dan langsung melepaskan tembakan ujung kaki khas penyerang nomor 9 sejati. Pada babak kedua, ia menyia-nyiakan peluang untuk membawa timnya unggul 2-1 saat berhadapan satu lawan satu dengan Sommer, sebelum kembali memberi harapan kepada rekan-rekannya lewat gol mudah dari jarak dekat yang mengubah skor menjadi 2-3. Ia yang terakhir menyerah dan merasakan kekalahan ini seperti garam yang menyengat kulit.


Thuram 6 - Mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisik saat berduel dengan para bek tengah tim Belgia. Ia juga tak ragu melepaskan tembakan demi tembakan dari luar kotak penalti. Mungkin ia seharusnya tidak ditarik keluar, mengingat ia tampak bisa sangat membahayakan pertahanan tim Belgia yang lengah. (Mulai menit ke-67 P. Esposito 5,5: Masuk dan berusaha berduel dengan para bek tengah, tetapi hanya mendapat sedikit peluang. Ia menyia-nyiakan kesempatan mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Sommer.)


Pelatih Chivu 5 - Ini bukan Inter yang memukau di Eropa selama dua tahun bersama Inzaghi. Menyerang itu bagus, begitu pula menyuguhkan permainan menghibur dan gol. Namun, dalam sepakbola, tim juga harus bertahan, dan musim ini para pemainnya seolah melupakannya. Pertahanan yang lamban dan harus menjaga area luas saat menghadapi pemain sayap yang lincah dan cepat selalu berujung pada kebobolan banyak gol, terutama jika penjaga gawang tidak bisa diandalkan. Terkadang ia memperlihatkan sedikit sikap terlalu percaya diri secara taktis, yang dimaafkan di Italia berkat keberhasilan timnya membalikkan keadaan. Namun, tidak demikian di Eropa.




  • CLUB BRUGGE


    Sommer 7 - Kembali ke stadion yang pernah mencintai, mencemooh, mengkritik, dan mengelu-elukannya. Kali ini ia tampil sebagai tokoh utama: melakukan penyelamatan luar biasa atas peluang Lautaro, secara keseluruhan tampil sigap, dan membungkam para pengkritiknya. Berbeda dari kiper Inter yang menjadi rivalnya, ia meninggalkan San Siro sebagai pemenang.


    Sabbe 6,5 - Daya jelajahnya tinggi dan ia selalu melakukan overlap melewati Forbs begitu ada kesempatan. (sejak menit ke-72 Siquet 5,5 - Kalah cepat dari Bonny saat pemain asal Pantai Gading itu mencetak gol)


    Spileers 6 - Dua penyelamatan beruntun atas peluang Lautaro menjadi nilai lebih dalam laga yang menuntutnya bekerja keras (sejak menit ke-61 Lee 6 - Masuk dan mendapat tugas menjaga Pio Esposito: ia tidak mengecewakan)


    Mechele 5,5 - Mampu meredam Lautaro sampai gol pertama pemain Argentina itu, ketika ia dilewati dengan mudah. Sejak itu, ia kesulitan menghadapi Lautaro.


    Seys 6,5 - Memenangi duel dengan Diouf dan masih mampu ikut membantu serangan.


    Forbs 7,5 - Mendapatkan penalti yang menghasilkan skor 1-0, menyodorkan bola kepada Tresoldi untuk gol 2-1 setelah serangan balik yang brilian, dan turut berperan dalam proses gol ketiga rekannya itu. Bek-bek Inter tak pernah mampu menghentikannya berkat kecepatan, kelincahan, dan dribelnya


    Vanaken 6,5 - Pintar mencari ruang di belakang lini tengah Inter.


    Potts 7 - Nyaris mencetak gol ketiga saat berhadapan satu lawan satu dengan Martinez, setelah aksi bagus di tengah kotak penalti. Secara keseluruhan, ia terus merepotkan lawan dan menciptakan keunggulan jumlah pemain. Perubahan kecepatannya membuat bek-bek Inter kewalahan.


    Vetlesen 6,5 - Melakukan pengejaran luar biasa dan tekel geser sempurna untuk menghentikan Zielinski yang melaju ke arah gawang. (sejak menit ke-61 Lemarechal 6,5 - Langsung menyatu dengan permainan Brugge yang berjalan sempurna)


    Virgili 7 - Tembakannya membentur tiang, padahal gol bisa saja memastikan kemenangan. Ia menjadi ancaman yang tak terbendung di sisi kiri. (sejak menit ke-83 Diakhon tanpa nilai)


    Tresoldi 8 - Malam impian di San Siro. Kecintaannya kepada AC Milan begitu nyata: sebagai penggemar klub itu, ia mengguncang mistar gawang, lalu mencetak gol pembuka lewat penalti dan merayakannya di depan Curva Nord. Setelah itu, ia memanfaatkan blunder Martinez untuk menggandakan keunggulan berkat umpan Forbs, sebelum melengkapi hat-trick di kandang "musuh". Ia menghadiahkan kepada dirinya sendiri malam terindah dalam kariernya dan mengirim pesan kepada AC Milan, juga timnas Italia asuhan Mancini. (sejak menit ke-83 Vermant 7 - Masuk dan siap menyambut peluang untuk mencetak gol penentu. Bukan pencapaian kecil)


    Pelatih Leko 7,5 - Brugge asuhannya datang ke San Siro dan mencuri perhatian: menyerang dengan cepat melalui para pemain sayap yang sangat kencang, berlari tanpa henti, meningkatkan tempo, dan menyulitkan Inter dengan cara yang jarang terlihat. Di lini depan, ia juga memiliki calon penyerang tengah hebat. Ia menunjukkan kepada banyak pelatih Italia bagaimana seharusnya datang ke Milan untuk menghadapi Inter: tanpa rasa takut dan dengan tekad untuk melukai lawan.

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