Inter-Bruges





INTER





J. Martinez 4,5 - Tak berdaya menghadapi penalti Tresoldi. Setelah itu, ia kembali membuat kesalahan fatal: tanpa alasan jelas, ia keluar hingga ke tengah lapangan saat serangan lawan tidak menuntutnya melakukan itu, membiarkan gawang kosong untuk gol kedua penyerang tim Belgia tersebut. Ia lalu menepis bola tepat ke kaki pemain berdarah Italia-Jerman itu untuk gol ketiganya. Setelah kejadian di Madrid, yang mungkin masih bisa dianggap kebetulan, dan Udine, kejadian ketiga ini menjadi bukti. Meski kerap tampil sigap di bawah mistar, ia menjadi masalah bagi Inter. Masalah yang harus diatasi.





Bisseck 5 - Bek tengah yang diberi keleluasaan membangun serangan ini sesekali kehilangan konsentrasi. Para pemain sayap Bruges yang cepat kerap menyulitkannya. Perbedaan kecepatan terlihat jelas dan menyeretnya jatuh bersama rekan-rekannya.





Akanji 4,5 - Kurang cermat menjaga Tresoldi. Ia kesulitan mengawalnya dan harus bermain keras hingga mendapat kartu kuning. Secara umum, ia kalah dalam kecepatan reaksi dan lari dari lawannya, sementara posisinya sebagai bek tengah tidak membantu. Lamban, kerap kewalahan dan tidak efektif saat membangun serangan balik. Penampilan buruk ini menegaskan kesulitannya sejak awal musim.





Bastoni 5,5 - Menjaga posisinya dan mendapat tugas membangun serangan. Ia yang paling tidak buruk di antara tiga bek. Menjelang akhir, ia ikut terpuruk bersama rekan-rekannya dan tampak kelelahan saat membendung lari cepat Potts dan Forbs.





Diouf 5,5 - Menjadi ancaman saat menyerang, tetapi jauh lebih kesulitan ketika harus berlari kembali untuk bertahan. Saat menghadapi lawan yang berani menyerangnya secara langsung, seperti malam ini, keterbatasannya terlihat jelas.





Barella 5 - Seolah selalu berada di antara tugas merebut bola dan membangun serangan, ia tidak mampu memberi kontribusi yang semestinya dalam kedua fase itu. Kerap terjebak di tengah transisi tim Belgia, ia ikut tenggelam bersama seluruh tim. (Mulai menit ke-78 Bonny 6,5: Masuk dan memberi energi, berlari ke belakang para bek Bruges serta mencetak gol indah lewat dribel dan tembakan melengkung. Mungkin ia seharusnya dimainkan lebih awal.)





Çalhanoğlu 5 - Kesulitan mengukur kekuatan umpannya, sesuatu yang tidak biasa baginya, dan juga kesulitan saat bertahan. Pelanggarannya terhadap Forbs yang sedang melaju ke arah gawang berbuah penalti. Ia kemudian mengguncang mistar lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, sebelum keluar akibat masalah fisik menjelang keterpurukan tim di akhir laga. (Mulai menit ke-67 Sucic 5,5: Tembakannya berujung pada gol kedua Lautaro. Ia masuk ketika tim perlu menyerang, tetapi beberapa kali mengabaikan tugas bertahan.)





Zielinski 5 - Berusaha menghubungkan permainan dan lebih sering menawarkan diri sebagai opsi dibanding rekan-rekannya, bahkan nyaris mencetak gol. Namun, penampilannya menjadi tidak memuaskan ketika ia memicu serangan balik Forbs yang berujung pada penalti pembawa keunggulan tim Belgia. Setelah itu, ia tak kunjung bangkit. (Mulai menit ke-88 Stankovic tanpa nilai)





Dimarco 5 - Belum kembali menjadi pembuka kebuntuan seperti musim lalu, mungkin karena terpengaruh masalah fisik. Ia membuat beberapa kesalahan akibat kebingungan, tetapi tembakan kaki kirinya selalu berbahaya, seperti yang diperlihatkannya pada pertengahan babak kedua. Tentu saja, tugas bertahan menghadapi pemain seperti Forbs menjadi sangat sulit. (Mulai menit ke-78 Spence tanpa nilai)





L. Martinez 7 - Seperti biasa, pemain kelas dunia ini menjadi pemecah masalah. Golnya lebih dulu dianulir, lalu ia menciptakan gol penyeimbang dengan bertumpu pada satu kaki dan langsung melepaskan tembakan ujung kaki khas penyerang nomor 9 sejati. Pada babak kedua, ia menyia-nyiakan peluang untuk membawa timnya unggul 2-1 saat berhadapan satu lawan satu dengan Sommer, sebelum kembali memberi harapan kepada rekan-rekannya lewat gol mudah dari jarak dekat yang mengubah skor menjadi 2-3. Ia yang terakhir menyerah dan merasakan kekalahan ini seperti garam yang menyengat kulit.





Thuram 6 - Mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisik saat berduel dengan para bek tengah tim Belgia. Ia juga tak ragu melepaskan tembakan demi tembakan dari luar kotak penalti. Mungkin ia seharusnya tidak ditarik keluar, mengingat ia tampak bisa sangat membahayakan pertahanan tim Belgia yang lengah. (Mulai menit ke-67 P. Esposito 5,5: Masuk dan berusaha berduel dengan para bek tengah, tetapi hanya mendapat sedikit peluang. Ia menyia-nyiakan kesempatan mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Sommer.)





Pelatih Chivu 5 - Ini bukan Inter yang memukau di Eropa selama dua tahun bersama Inzaghi. Menyerang itu bagus, begitu pula menyuguhkan permainan menghibur dan gol. Namun, dalam sepakbola, tim juga harus bertahan, dan musim ini para pemainnya seolah melupakannya. Pertahanan yang lamban dan harus menjaga area luas saat menghadapi pemain sayap yang lincah dan cepat selalu berujung pada kebobolan banyak gol, terutama jika penjaga gawang tidak bisa diandalkan. Terkadang ia memperlihatkan sedikit sikap terlalu percaya diri secara taktis, yang dimaafkan di Italia berkat keberhasilan timnya membalikkan keadaan. Namun, tidak demikian di Eropa.











