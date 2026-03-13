Inter kehilangan Alessandro Bastoni, Atalanta kembali diperkuat Ederson, namun ada juga kabar terbaru mengenai Charles De Ketelaere dan Giacomo Raspadori. Menurut laporan Sky Sport, gelandang tersebut akan dipanggil untuk bertanding di San Siro, menjelang laga liga yang dijadwalkan besok pukul 15.00. Pemain Brasil itu kembali masuk dalam daftar pemain yang tersedia, setelah absen dalam enam pertandingan terakhir: penampilan terakhirnya terjadi pada laga leg pertama melawan Borussia Dortmund, setelah itu cedera otot memaksanya absen dalam beberapa pekan berikutnya. Sementara itu, bek timnas Italia tersebut belum pulih dari benturan di tulang kering yang dialaminya dalam derby saat bertabrakan dengan pemain AC Milan, Rabiot.