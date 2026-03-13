Inter kehilangan Alessandro Bastoni, Atalanta kembali diperkuat Ederson, namun ada juga kabar terbaru mengenai Charles De Ketelaere dan Giacomo Raspadori. Menurut laporan Sky Sport, gelandang tersebut akan dipanggil untuk bertanding di San Siro, menjelang laga liga yangdijadwalkan besok pukul 15.00. Pemain Brasil itu kembali masuk dalam daftar pemain yang tersedia, setelah absen dalam enam pertandingan terakhir: penampilan terakhirnya terjadi pada laga leg pertama melawan Borussia Dortmund, setelah itu cedera otot memaksanya absen dalam beberapa pekan berikutnya. Sementara itu, bek timnas Italia tersebut belum pulih dari benturan di tulang kering yang dialaminya dalam derby saat bertabrakan dengan pemain AC Milan, Rabiot.
Inter vs Atalanta: Bastoni kemungkinan absen, Ederson sudah pulih. Keputusan terkait De Ketelaere dan Raspadori
BASTONI MENUJU KEKALAHAN TEKNIS
Bastoni pun akan absen dalam laga melawan Atalanta. Di lini belakang, Carlos Augusto akan menggantikannya: masih ada keraguan mengenai kemungkinan Acerbi menjadi starter di lini belakang. Jika demikian, Chivu akan menempatkan Akanji di sisi kanan tengah dan Bisseck akan duduk di bangku cadangan. Menurut laporan Skysport, bek kelahiran 1999itu tetap berada di pemusatan latihan, akan dievaluasi besok, namun paling banter hanya akan duduk di bangku cadangan.
LINI TENGAH DEA
Kembalinya Ederson menjadi opsi penting bagi lini tengah Atalanta, meskipun pemain asal Brasil itu kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan: staf pelatih lebih memilih untuk memasukkannya kembali secara bertahap setelah absen cukup lama, sehingga kemungkinan besar De Roon dan Pasalic masih akan menjadi starter.
PILIHAN UNTUK DE KETELAERE DAN RASPADORI
Sementara itu, kondisi Charles De Ketelaere dan Giacomo Raspadori masih harus dievaluasi: kedua pemain tersebut tetap akan berangkat ke pemusatan latihan tim di Milan, namun keputusan akhir mengenai kehadiran mereka di bangku cadangan baru akan diambil besok pagi. Tim medis ingin memantau kondisi mereka hingga menit-menit terakhir sebelum memastikan pemanggilan resmi mereka untuk pertandingan tersebut,