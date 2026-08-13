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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, tiga pemain Inggris: Curtis Jones setelah John Stones dan Djed Spence? Bagaimana aturan soal pemain non-Uni Eropa dan dari Britania Raya setelah Brexit berfungsi?

Inter
C. Jones
J. Stones
D. Spence
England

Apakah mungkin mendaftarkan tiga pemain Inggris dalam satu bursa transfer?

Inter sudah sejak lama mulai menjalankan strategi yang sangat jelas di bursa transfer. Klub tersebut sedang berusaha mencapai level daya saing dan intensitas yang mirip dengan yang ada di Premier League dengan merekrut pemain-pemain yang cocok dengan cara bermain mereka dari kompetisi itu.

Tahun lalu Akanji datang dari Manchester City dan hanya dalam bursa transfer kali ini John Stones sudah direkrut (dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan City) dan Djed Spence dari Tottenham juga segera akan resmi bergabung (klub yang juga sempat lama bernegosiasi dengan Inter untuk Romero). Namun Inter tidak ingin berhenti sampai di sini dan juga mencoba menuntaskan transfer Curtis Jones dari Liverpool. Itu akan menjadi pemain Inggris ketiga dalam satu bursa transfer yang sama, tetapi menurut regulasi dan setelah Brexit apakah itu benar-benar memungkinkan?


  • BREXIT TERHEBAT

    Perlu diingat bahwa sejak beberapa tahun lalu, ketika Britania Raya memilih untuk memberikan suara bagi Brexit, warga negara Britania dan karena itu warga Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara tidak lagi menjadi bagian dari komunitas Eropa dan, akibatnya, dianggap sebagai non-Uni Eropa.

    Namun, untuk dunia sepak bola aturannya sedikit berbeda dan, sejak musim 2024/2025, regulasi telah diubah secara khusus untuk mempermudah pergerakan pesepakbola Britania di Italia dan di seluruh Eropa.

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  • ATURAN TENTANG PEMAIN ALBANIA DAN INGGRIS

    Berbeda dengan pesepakbola Swiss, yang 100% disamakan dengan pesepakbola komunitas Eropa, setelah normalisasi awal pada 2023, FIGC saat dimulainya musim 2024/2025 terpaksa mengubah aturan guna mematuhi "Ketentuan hukum mengenai arus masuk pekerja asing".


    Pada dasarnya, dalam pernyataan resmi itu tertulis: "khusus untuk klub-klub Serie A, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai arus masuk pekerja asing di Italia, diperbolehkan pendaftaran satu pesepakbola profesional Inggris dan satu pesepakbola profesional Albania untuk setiap klub, yang berasal dari luar negeri, di luar pembatasan yang berlaku bagi pesepakbola non-Uni Eropa".

  • Bagaimana Inter bisa merekrut tiga pemain?

    Jika regulasi menyebut "hanya satu pemain Britania Raya", bagaimana Inter bisa mendaftarkan tiga pemain? Dan bagaimana mereka bisa mengontrak Djed Spence setelah lolos tes medis?


    Jawabannya sederhana: klausa dalam regulasi itu memungkinkan pendaftaran satu pemain Britania Raya (dalam hal ini Inggris) sebagai pemain komunitas, tetapi tidak melarang pendaftaran pemain Britania Raya lainnya selama tetap berada dalam batas slot non-Uni Eropa yang juga berlaku untuk semua negara lain di dunia.

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  • Peraturan tentang slot pemain non-Uni Eropa

    Untuk semua klub Serie A, regulasi pendaftaran pemain non-Uni Eropa sudah jelas dan ada 4 opsi yang tersedia berdasarkan komposisi skuad saat ini sebelum bursa transfer dimulai.

    - 0 pemain non-Uni Eropa dalam skuad – maksimal 3 pemain non-Uni Eropa dapat didaftarkan

    - 1 pemain non-Uni Eropa dalam skuad – maksimal 2 pemain non-Uni Eropa dapat didaftarkan

    - 2 pemain non-Uni Eropa dalam skuad – maksimal 2 pemain non-Uni Eropa dapat didaftarkan

    - Lebih dari 2 pemain non-Uni Eropa dalam skuad – maksimal 2 pemain non-Uni Eropa dapat didaftarkan, dengan salah satu dari keduanya pada saat pengajuan pendaftaran harus pernah dipanggil, dengan dimasukkan ke dalam daftar pertandingan, untuk setidaknya 2 laga resmi tim nasionalnya dalam 12 bulan sebelumnya atau untuk 5 laga resmi tim nasionalnya sepanjang karier.

  • KASUS-KASUS INTER

    Inter tepat masuk ke kategori terakhir, yakni tim-tim yang memiliki dua slot, tetapi wajib menggunakan salah satu dari dua slot itu untuk pemain dengan level "tim nasional".

    Karena Stones dan Spence sudah pernah dipanggil dan bahkan menjadi protagonis di Piala Dunia terakhir, faktor itu bisa diterapkan kepada keduanya tanpa masalah. Namun, Curtis Jones juga sepenuhnya masuk dalam kategori ini karena telah mengoleksi 6 caps (dengan 1 gol) bersama tim nasional senior Inggris.

    Intinya, jika Inter juga berhasil menuntaskan transfer dengan Liverpool, mereka akan memanfaatkan dua slot non-Uni Eropa sekaligus slot untuk pemain Britania sebagai pemain komunitas bagi tiga pemain Inggris tersebut.

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