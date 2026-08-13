Inter sudah sejak lama mulai menjalankan strategi yang sangat jelas di bursa transfer. Klub tersebut sedang berusaha mencapai level daya saing dan intensitas yang mirip dengan yang ada di Premier League dengan merekrut pemain-pemain yang cocok dengan cara bermain mereka dari kompetisi itu.

Tahun lalu Akanji datang dari Manchester City dan hanya dalam bursa transfer kali ini John Stones sudah direkrut (dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan City) dan Djed Spence dari Tottenham juga segera akan resmi bergabung (klub yang juga sempat lama bernegosiasi dengan Inter untuk Romero). Namun Inter tidak ingin berhenti sampai di sini dan juga mencoba menuntaskan transfer Curtis Jones dari Liverpool. Itu akan menjadi pemain Inggris ketiga dalam satu bursa transfer yang sama, tetapi menurut regulasi dan setelah Brexit apakah itu benar-benar memungkinkan?



