Inter tidak mengirimkan pemain mana pun: media dilarang memberitakan, tidak ada yang bersuara setelah laga melawan Atalanta

Setelah menunggu beberapa menit, pada akhirnya tidak ada satu pun anggota klub Nerazzurri yang muncul di depan kamera.

Hasil imbang di akhir pertandingan dan dua insiden yang akan menjadi bahan perbincangan dalam waktu lama.

Pertandingan di San Siro, Stadion Giuseppe Meazza, antara Inter dan Atalanta berakhir dengan skor 1-1: gol Francesco Pio Esposito di babak pertama dibalas oleh gol Nikola Krstovic di babak kedua, di tengah protes dari kubu Nerazzurri.

Itu bukan satu-satunya insiden yang akan meninggalkan banyak dampak dalam beberapa hari ke depan: kontak di area penalti Atalanta antara Davide Frattesi dan Giorgio Scalvini—yang diabaikan baik oleh wasit Manganiello maupun VAR—juga memicu banyak kontroversi.

Setelah lebih dari satu jam menunggu sejak peluit akhir, konfirmasi datang dari klub Nerazzurri: tidak ada yang berbicara setelah pertandingan, sebuah keputusan yang menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap keputusan-keputusan yang diambil selama pertandingan.

  • PILIHAN TELAH DIBUAT

    Seperti dilaporkan oleh koresponden DAZN yang berada di dalam stadion di Milan, klub yang bermarkas di Viale della Liberazione itu semula dijadwalkan untuk tampil di depan kamera guna wawancara pasca-pertandingan seperti biasa, namun berbagai kontroversi yang timbul dari pertandingan melawan Atalanta membuat para petinggi Inter Milan merenung selama sekitar satu jam, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengirimkan satu pun perwakilan klub untuk berbicara baik kepada DAZN maupun dalam konferensi pers.

    Inter pun memilih untuk bungkam di hadapan media, tanpa ada pemain yang berbicara setelah pertandingan melawan Atalanta.

  • FINAL YANG MENEGANGKAN

    Sebuah pernyataan penting, setelah akhir pertandingan yang sangat memanas di San Siro.

    Ketegangan akibat insiden-insiden dalam pertandingan membuat asisten pelatih Inter, Aleksandar Kolarov, terlibat dalam insiden yang nyaris berujung perkelahian dengan Berat Djimsiti, bek Atalanta, di akhir pertandingan, hingga hampir terjadi kontak fisik.

    Intervensi rekan setim dan beberapa pemain lawan diperlukan untuk menahan bek tengah asal Albania tersebut. Di tengah kekacauan insiden-insiden dalam pertandingan, Chivu terlebih dahulu mendapat kartu kuning dan kemudian juga diusir oleh wasit Manganiello.

