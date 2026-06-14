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Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

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Inter, tidak ada lagi peminjaman untuk Pavard: beban anggaran dan penilaian, apa yang mungkin terjadi pada musim panas

Inter
Serie A
Transfers
B. Pavard

Pemain asal Prancis itu tidak termasuk dalam rencana Chivu.

Setelah setahun yang sangat sulit di Marseille, Benjamin Pavard akan kembali ke Inter. Pihak klub Prancis tersebut memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen sang bek, yang akan kembali ke Milan dengan gaji besar sebesar 5 juta euro per musim—jumlah yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen klub jika dibandingkan dengan standar saat ini.

Ini akan menjadi isu sensitif bagi Inter, yang tampaknya tidak berniat mempertahankan mantan pemain Bayern Munich tersebut, yang tidak masuk dalam rencana Chivu. Keputusan sudah diambil dan manajemen telah menentukan langkah yang akan diambil dalam bursa transfer ini, yaitu mencoba melepas bek tersebut secara permanen.

  • SKENARIO PASAR

    Pavard tidak masuk dalam rencana Chivu. "Pertukaran" dengan Akanji pada musim panas ini sangat menguntungkan bagi Nerazzurri, dan masa depan pemain Prancis itu sudah jelas: ia akan hengkang. Namun, seperti dilaporkan Sport Mediaset, pihak manajemen di Viale della Liberazione berniat untuk tidak melanjutkan dengan peminjaman lagi.

    Tujuan Inter, setelah Marseille tidak mempermanenkan kontraknya, adalah menjual Pavard, yang dibeli seharga 31,3 juta euro pada 2023, secara permanen.

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  • BERAPA YANG DIMINTA OLEH INTER

    Setelah kehilangan potensi pendapatan sebesar 15 juta euro akibat Marseille yang tidak menggunakan opsi pembelian, Inter tampaknya tidak berencana untuk menurunkan harga jual secara signifikan dari angka yang seharusnya dibayarkan olehpihak Prancis.

    Nerazzurri hanya mempertimbangkan penjualan permanen dengan harga sekitar 10 hingga 15 juta euro, agar terhindar dari kerugian dan menghemat gaji sebesar 5 juta euro per musim.

  • BERAPA BIAYA PAVARD DALAM LAPORAN KEUANGAN

    Bek tersebut masih menikmati manfaat dari Dekret Pertumbuhan, dan gajinya secara bruto membebani kas klub Nerazzurri sebesar6,55 juta euro. Sementara itu, porsi amortisasi tahunannya sebesar 6,26 juta euro, dan setelah tiga musim, biaya sisa yang harus ditanggung mencapai 12,52 juta euro. Dengan demikian, inilah angka minimum yang harus diperoleh agar tidak mengalami kerugian.

    Namun, jika memperhitungkan gaji, biaya tahunan Pavard di Inter mencapai 12,81 juta euro bruto per musim.

  • MUSIM PAVARD

    Pada musim terakhirnya bersama Marseille, Pavard tampil dalam total 36 pertandingan, dengan mencetak satu gol dan memberikan tiga assist di semua kompetisi, awalnya di bawah asuhan Roberto De Zerbi dan kemudian di bawah asuhan Habib Beye.