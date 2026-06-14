Inter, tidak ada lagi peminjaman untuk Pavard: beban anggaran dan penilaian, apa yang mungkin terjadi pada musim panas

Setelah setahun yang sangat sulit di Marseille, Benjamin Pavard akan kembali ke Inter. Pihak klub Prancis tersebut memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen sang bek, yang akan kembali ke Milan dengan gaji besar sebesar 5 juta euro per musim—jumlah yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen klub jika dibandingkan dengan standar saat ini.

Ini akan menjadi isu sensitif bagi Inter, yang tampaknya tidak berniat mempertahankan mantan pemain Bayern Munich tersebut, yang tidak masuk dalam rencana Chivu. Keputusan sudah diambil dan manajemen telah menentukan langkah yang akan diambil dalam bursa transfer ini, yaitu mencoba melepas bek tersebut secara permanen.