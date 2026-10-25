Inter, yang tertinggal 1-0 pada menit ke-65 setelah gol luar biasa Alex Jimenez, melayangkan protes keras terhadap kepemimpinan wasit Mariani atas insiden yang terjadi tak lama kemudian, pada menit ke-68 di dalam kotak penalti Fiorentina.
Insiden itu melibatkan Markus Thuram dan bek asal Brasil, Viery. Setelah melewati Viery, penyerang Inter itu terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti yang tampak jelas. Wasit semula terlihat akan memberikannya, tetapi kemudian berubah pikiran. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dan keputusan apa yang seharusnya diambil?