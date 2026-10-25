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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, Thuram tak mendapat penalti: Mariani sempat menunjuk titik putih, lalu berubah pikiran. Marelli: "Standar penilaiannya sudah tepat, tetapi kesalahan seperti ini harus diperbaiki"

Inter
Fiorentina
Inter vs Fiorentina
Serie A

Protes keras pada menit ke-68 laga Inter kontra Fiorentina

Inter, yang tertinggal 1-0 pada menit ke-65 setelah gol luar biasa Alex Jimenez, melayangkan protes keras terhadap kepemimpinan wasit Mariani atas insiden yang terjadi tak lama kemudian, pada menit ke-68 di dalam kotak penalti Fiorentina.

Insiden itu melibatkan Markus Thuram dan bek asal Brasil, Viery. Setelah melewati Viery, penyerang Inter itu terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti yang tampak jelas. Wasit semula terlihat akan memberikannya, tetapi kemudian berubah pikiran. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dan keputusan apa yang seharusnya diambil?

  • AKSI

    Inter, yang tertinggal 1-0 akibat gol Jimenez dari tepi kotak penalti yang mengejutkan Bastoni dan Provedel, berusaha meningkatkan tempo dan tekanan. Serangan yang berkembang dari kiri ke kanan membuat Thuram menguasai bola di dalam kotak penalti, dekat sudut kanan area tersebut, dengan Viery menghadangnya.

    Penyerang asal Prancis itu menghadapi bek Fiorentina tersebut, menggeser bola, lalu memancingnya melakukan tekel yang sama sekali tidak mengenai bola dan justru menghantam kaki Thuram. Akibatnya, Thuram terjatuh di dalam kotak penalti.

    Mariani awalnya tampak menunjuk titik penalti, tetapi kemudian berubah pikiran dan memberi isyarat jelas bahwa "tidak ada pelanggaran". Petugas VAR Fabbri di Lissone bisa turun tangan, tetapi memilih mengikuti standar penilaian wasit sehingga penalti tidak diberikan.

  • KOMENTAR MARELLI DAN STRAMACCIONI

    Penaltinya tampak jelas, tetapi permainan berlanjut. Dari studio Dazn, mantan pelatih Andrea Stramaccioni, disusul analis tayangan ulang sekaligus mantan wasit Luca Marelli, menegaskan bahwa telah terjadi kesalahan yang jelas.

    Menurut Stramaccioni: "Ini pelanggaran, baik di area penalti, di lini tengah, maupun di lini pertahanan. Ini selalu pelanggaran."

    Menurut Marelli: "Ini masalah yang harus ditangani. Saya memahami standar yang tinggi, saya memahami tolok ukur yang tinggi, tetapi ini jelas penalti. Thuram lebih dulu mencapai bola, Viery menjulurkan kaki kanannya ke arah lawan, lalu terjadi kontak... Ia mungkin melebih-lebihkan kontak itu, tetapi dalam situasi seperti ini penalti seharusnya diberikan dan VAR seharusnya turun tangan karena Mariani luput melihatnya."

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