Inter, yang tertinggal 1-0 akibat gol Jimenez dari tepi kotak penalti yang mengejutkan Bastoni dan Provedel, berusaha meningkatkan tempo dan tekanan. Serangan yang berkembang dari kiri ke kanan membuat Thuram menguasai bola di dalam kotak penalti, dekat sudut kanan area tersebut, dengan Viery menghadangnya.

Penyerang asal Prancis itu menghadapi bek Fiorentina tersebut, menggeser bola, lalu memancingnya melakukan tekel yang sama sekali tidak mengenai bola dan justru menghantam kaki Thuram. Akibatnya, Thuram terjatuh di dalam kotak penalti.

Mariani awalnya tampak menunjuk titik penalti, tetapi kemudian berubah pikiran dan memberi isyarat jelas bahwa "tidak ada pelanggaran". Petugas VAR Fabbri di Lissone bisa turun tangan, tetapi memilih mengikuti standar penilaian wasit sehingga penalti tidak diberikan.