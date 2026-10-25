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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, Thuram: "Aneh, wasit mengira saya melakukan diving, lalu saya diberi tahu bahwa semuanya penalti..."

Inter
M. Thuram
Fiorentina
Serie A
Inter vs Fiorentina

Inter menang 2-1 lewat comeback atas Fiorentina dalam laga yang mereka dominasi, tetapi sempat tertinggal 1-0 dari peluang berbahaya pertama sekaligus satu-satunya yang diciptakan Fiorentina. Marcus Thuram menjadi penentu kebangkitan Inter, bukan hanya lewat gol penyama kedudukan menjadi 1-1, melainkan juga karena ia memancing bukan satu, melainkan dua penalti. Namun, penalti pertama tidak diberikan wasit, sehingga memicu kontroversi di San Siro dan di luar stadion.

Berbicara kepada Dazn seusai pertandingan, pemain asal Prancis itu sempat bercanda soal kejadian tersebut, tetapi juga melontarkan kritik keras kepada kalangan wasit.

  • Kebangkitan untuk Kesekian Kalinya

    "Comeback untuk kesekian kalinya? Tim ini yakin pertandingan bisa dimenangi bahkan pada menit-menit akhir. Kami sudah melakukannya dan tahu bahwa kami selalu bisa menang. Selebrasi ala Lautaro? Biasanya dialah yang mencetak gol pada menit-menit akhir."

  • Kontroversi Wasit

    "Saya juga berselebrasi besar-besaran karena penalti itu? Ya. Aneh, karena setiap kali wasit mengira saya melakukan diving. Saya mendapat kartu kuning di Bologna, padahal mereka mengatakan itu penalti. Hari ini terjadi lagi. Kesalahan bisa terjadi. Saya harus terus berusaha melewati lawan, lalu wasit akan memberikan penalti, seperti yang akhirnya terjadi hari ini."

  • BALLON D'OR

    "Siapa yang akan memenangi Ballon d'Or? Saya berharap penghargaan itu jatuh ke tangan pemain Prancis: Mbappé, Dembele, atau Olisé"

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