Inter, Thuram: "Aneh, wasit mengira saya melakukan diving, lalu saya diberi tahu bahwa semuanya penalti..."

Inter menang 2-1 lewat comeback atas Fiorentina dalam laga yang mereka dominasi, tetapi sempat tertinggal 1-0 dari peluang berbahaya pertama sekaligus satu-satunya yang diciptakan Fiorentina. Marcus Thuram menjadi penentu kebangkitan Inter, bukan hanya lewat gol penyama kedudukan menjadi 1-1, melainkan juga karena ia memancing bukan satu, melainkan dua penalti. Namun, penalti pertama tidak diberikan wasit, sehingga memicu kontroversi di San Siro dan di luar stadion.

Berbicara kepada Dazn seusai pertandingan, pemain asal Prancis itu sempat bercanda soal kejadian tersebut, tetapi juga melontarkan kritik keras kepada kalangan wasit.