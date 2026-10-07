Manuel Akanji, bek Inter dan tim nasional Swiss, punya gambaran yang jelas soal target musim ini: pemain kelahiran 1995 yang merupakan eks Manchester City itu ingin menjuarai Liga Champions. "Saya tidak puas hanya dengan memenangi Scudetto dan Coppa Italia seperti tahun lalu, saya ingin memenangi semuanya. Akan menyenangkan jika bisa meraih penghargaan bek terbaik Serie A, tetapi itu tidak bergantung pada saya. Yang terpenting selalu tim: saya mencoba memainkan peran saya", kata sang bek, yang sejauh ini mencatatkan 50 penampilan dan 2 gol dengan seragam Inter.
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Inter, target Akanji adalah Liga Champions: "Saya tidak akan menandatangani untuk Scudetto dan Coppa Italia, saya ingin semuanya"
Tentang bermain dengan tiga atau empat bek: "Saya yakin bisa bermain dalam kedua sistem tersebut. Mungkin saya lebih sering bermain dengan pertahanan empat bek, sistem yang juga kami gunakan di tim nasional, dan barangkali saya lebih terbiasa. Saat saya datang ke Inter, agak sulit bagi saya untuk beradaptasi dalam pertahanan tiga bek karena itu sistem yang berbeda, tetapi tidak ada masalah sama sekali. Targetnya harus selalu memenangi segalanya, kami memainkan kompetisi apa pun untuk menang, kami akan mencobanya".
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