Tentang bermain dengan tiga atau empat bek: "Saya yakin bisa bermain dalam kedua sistem tersebut. Mungkin saya lebih sering bermain dengan pertahanan empat bek, sistem yang juga kami gunakan di tim nasional, dan barangkali saya lebih terbiasa. Saat saya datang ke Inter, agak sulit bagi saya untuk beradaptasi dalam pertahanan tiga bek karena itu sistem yang berbeda, tetapi tidak ada masalah sama sekali. Targetnya harus selalu memenangi segalanya, kami memainkan kompetisi apa pun untuk menang, kami akan mencobanya".



