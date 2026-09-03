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Grafica Calhanoglu Thuram
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Inter, tantangan pertama Baccin: sebelas kontrak yang mendekati kedaluwarsa, situasi kasus per kasus

Inter
Transfers
F. Dimarco
H. Calhanoglu
A. Bastoni
M. Thuram

Untuk direktur olahraga baru Inter, segera ada pekerjaan penting yang harus dituntaskan

Tantangan pertama Dario Baccin, yang sejak kemarin menjadi direktur olahraga baru Inter menggantikan Piero Ausilio, adalah soal perpanjangan kontrak yang sudah dekat dengan masa berakhirnya. Tentu ini bukan tantangan individual, karena pemilik klub dan presiden Beppe Marotta akan punya suara besar dalam pengambilan keputusan, tetapi Baccin, dalam kerangka kerja tim, akan memegang peran penting.


Melihat skuad Inter 2026-27, ada empat pemain yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026, dan tujuh pemain lain yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2028. Kelompok pertama tentu yang paling mendesak, dan situasinya harus ditangani secepat mungkin, tetapi kasus-kasus yang berakhir pada 2028 juga harus segera dibahas, karena kita tahu betapa berisikonya memasuki satu tahun terakhir kontrak dan menghadapi satu jendela transfer tanpa kejelasan rencana.



  • Akan habis kontrak pada 2027

    Pada 2027, selain kiper ketiga Raffaele Di Gennaro (kelahiran 1993), kontrak Federico Dimarco (kelahiran 1997), Hakan Calhanoglu (kelahiran 1994), dan Henrikh Mkhitaryan (kelahiran 1989) juga akan habis. Gelandang Armenia itu kemungkinan besar akan mengakhiri petualangannya bersama Inter, sementara untuk pemain Turki itu dan pemain tim nasional Italia tersebut ada dua situasi panas. Calhanoglu memulai musim dengan sangat baik dan Inter mengincar perpanjangan kontrak, sementara di Turki (dan bukan hanya di sana) mereka sudah memimpikan transfer gratis. Situasi Dimarco juga rumit, yang telah kami bahas dalam ulasan terpisah (BACA DI SINI).

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  • Akan berakhir pada 2028

    Beralih ke kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2028, daftar tersebut memuat sejumlah nama penting dalam skuad Inter: Alessandro Bastoni (kelahiran 1999), Marcus Thuram (kelahiran 1997), Carlos Augusto (kelahiran 1999), Manuel Akanji (kelahiran 1995), John Stones (kelahiran 1994), Benjamin Pavard (kelahiran 1996) dan Piotr Zielinski (kelahiran 1994).


    Situasi paling penting yang patut dicermati tentu adalah yang berkaitan dengan Alessandro Bastoni, yang tahun ini tetap bertahan di Appiano setelah selama berbulan-bulan rumor transfer menyebut dirinya akan hengkang, dan Marcus Thuram, yang datang ke Inter dengan status bebas transfer pada 2023 dan karena itu berpotensi menghadirkan eventuale plusvalenza yang bisa lenyap jika kontraknya berakhir dengan status bebas transfer.

  • Tabel klasemen

    Kontrak berakhir pada 30/06/2027

    Federico Dimarco

    Hakan Calhanoglu

    Henrikh Mkhitaryan

    Raffaele Di Gennaro


    Kontrak berakhir pada 30/06/2028

    Alessandri Bastoni

    Marcus Thuram

    Carlos Augusto

    Manuel Akanji

    John Stones

    Benjamin Pavard

    Piotr Zielinski


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