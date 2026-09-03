Tantangan pertama Dario Baccin, yang sejak kemarin menjadi direktur olahraga baru Inter menggantikan Piero Ausilio, adalah soal perpanjangan kontrak yang sudah dekat dengan masa berakhirnya. Tentu ini bukan tantangan individual, karena pemilik klub dan presiden Beppe Marotta akan punya suara besar dalam pengambilan keputusan, tetapi Baccin, dalam kerangka kerja tim, akan memegang peran penting.





Melihat skuad Inter 2026-27, ada empat pemain yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026, dan tujuh pemain lain yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2028. Kelompok pertama tentu yang paling mendesak, dan situasinya harus ditangani secepat mungkin, tetapi kasus-kasus yang berakhir pada 2028 juga harus segera dibahas, karena kita tahu betapa berisikonya memasuki satu tahun terakhir kontrak dan menghadapi satu jendela transfer tanpa kejelasan rencana.







