Inter, tak pernah melepaskan impian untuk mendatangkan Koné: apa yang akan terjadi pada musim panas nanti

Manu Koné adalah tipe pemain yang dapat memberikan elemen-elemen yang dibutuhkan lini serang untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Masalahnya, justru karena hal itulah Roma menaksir nilainya setidaknya 40 juta euro. Jumlah tersebut tidak mudah dipenuhi oleh Inter, yang pada musim panas nanti akan memiliki banyak urusan transfer yang harus diselesaikan. Koné adalah sosok yang dibutuhkan untuk membangun fondasi penting bagi lini serang yang berisiko mengalami transformasi besar, namun sulit bagi Inter untuk datang ke Roma dengan tawaran yang tepat saat bursa transfer dibuka. Selain itu, ada Piala Dunia, turnamen yang berpotensi semakin menaikkan nilai pasar Koné, sehingga menarik minat klub-klub dengan daya beli jauh lebih besar daripada Inter. Jadi, terlepas dari penilaian dan minat yang terus-menerus, urusan Koné-Inter, hingga saat ini, harus ditangani dengan hati-hati dan kesadaran bahwa Inter tidak akan menemukan jalan yang mulus menuju sang pemain.