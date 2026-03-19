Di mana kita berhenti tadi? Mungkin inilah pendekatan baru Inter terhadap Manu Kone, gelandang Roma yang pada bulan Agustus lalu tampak hampir pasti akan pindah ke Milan. Setelah harus menelan kekecewaan akibat gagalnya negosiasi Lookman, pihak Inter memutuskan untuk mengambil langkah-langkah tegas terkait pemain asal Prancis tersebut, yang telah memberikan persetujuannya. Ketika semuanya tampak siap untuk penandatanganan, klub Giallorossi tiba-tiba mengerem sebelum mencapai garis finis. Tekanan dari suporter terlalu kuat, lingkungan sekitar menyarankan untuk menunda operasi semacam itu, dan setelah Lookman, Inter pun melihat peluang besar kedua di bursa transfer musim panas ini pun sirna.
Inter, tak pernah melepaskan impian untuk mendatangkan Koné: apa yang akan terjadi pada musim panas nanti
MIMPI YANG TAK PERNAH KUBINGKAKAN
Berbeda dengan Lookman, yang kemudian bergabung dengan Atlético Madrid, kasus Koné tidak pernah benar-benar ditinggalkan oleh Inter, tentu saja karena penghargaan terhadap sang pemain sangat besar. Itulah sebabnya dalam beberapa bulan terakhir ini, Nerazzurri selalu membuka peluang, dalam upaya untuk tetap berada dalam persaingan menjelang apa yang akan terjadi musim panas mendatang, ketika Roma mungkin berada dalam situasi di mana mereka harus menjualnya. Pelatih Inter sendiri, Cristian Chivu, tidak pernah berubah pikiran mengenai betapa berguna pemain ini bagi skuad Inter, yang pada bulan Juni mungkin akan kehilangan beberapa pemain: Mkhitaryan (kontraknya akan habis), Calhanoglu (Galatasaray?), Frattesi, dan Diouf (masih dalam rencana?).
ANCAMAN GLOBAL
Manu Koné adalah tipe pemain yang dapat memberikan elemen-elemen yang dibutuhkan lini serang untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Masalahnya, justru karena hal itulah Roma menaksir nilainya setidaknya 40 juta euro. Jumlah tersebut tidak mudah dipenuhi oleh Inter, yang pada musim panas nanti akan memiliki banyak urusan transfer yang harus diselesaikan. Koné adalah sosok yang dibutuhkan untuk membangun fondasi penting bagi lini serang yang berisiko mengalami transformasi besar, namun sulit bagi Inter untuk datang ke Roma dengan tawaran yang tepat saat bursa transfer dibuka. Selain itu, ada Piala Dunia, turnamen yang berpotensi semakin menaikkan nilai pasar Koné, sehingga menarik minat klub-klub dengan daya beli jauh lebih besar daripada Inter. Jadi, terlepas dari penilaian dan minat yang terus-menerus, urusan Koné-Inter, hingga saat ini, harus ditangani dengan hati-hati dan kesadaran bahwa Inter tidak akan menemukan jalan yang mulus menuju sang pemain.