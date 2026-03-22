Goal.com
Live
Chivu Allegri Conte 2025 26Calciomercato
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Inter tak lagi meraih kemenangan dan membuat persaingan perebutan Scudetto tetap terbuka: perbandingan jadwal pertandingan, karena Napoli dan Milan masih bisa berharap. Namun, Chivu memiliki keunggulan

Semua peluang ketiga tim untuk memenangkan Scudetto pada akhir musim.

Inter sudah tak bisa menang lagi.

Sepertinya kebetulan, namun bulan Maret akan berakhir—karena jeda untuk tim nasional, di mana Italia asuhan Gattuso juga akan bertanding untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia mendatang di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko—tanpa satu pun kemenangan bagi tim Nerazzurri yang dipimpin oleh Cristian Chivu (meskipun, karena skorsing pada pertandingan sebelumnya, Kolarov hadir sebagai pelatih kepala pada malam pertandingan di Franchi): sebenarnya, setelah hasil imbang 0-0 pada leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Como, datanglah kekalahan dalam Derby melawan Milan dan dua hasil imbang berturut-turut 1-1 di kandang melawan Atalanta terlebih dahulu dan di tandang melawan Fiorentina kemudian.

Fakta ini menunjukkan bahwa persaingan untuk Scudetto masih lebih terbuka dari sebelumnya.

  • KRISIS INTER DALAM SATU ANGKA

    Ada satu data yang mengejutkan dari Inter ini: di antara tujuh tim teratas klasemen Serie A, Nerazzurri adalah tim yang kehilangan poin terbanyak—seperti dilaporkan DAZN—saat sedang memimpin, dengan total 12 poin yang terbuang percuma.

    Memang benar, ini hanyalah sebuah data, sebuah statistik yang mungkin terkesan dingin, namun hal ini mencerminkan masa-masa sulit yang dialami klub asal Viale della Liberazione ini yang - mau tidak mau - justru membuat ambisi Milan dan Napoli untuk merebut Scudetto tetap hidup dan tak berubah, mengingat klasemen menunjukkan Inter unggul 6 poin dari Rossoneri dan 7 poin dari Partenopei.

    Keunggulan yang signifikan, namun tidak tak terkejar.

  • BUKAN MOMEN TERBAIK BAGI INTER

    Mungkin, jeda ini datang pada waktu yang tepat bagi Inter: hal ini juga ditegaskan oleh Kolarov kepada DAZN dalam wawancara pasca-pertandingan bahwa ini bukanlah momen terbaik bagi Nerazzurri. Melawan Fiorentina, keunggulan langsung tercipta lewat Esposito, namun kemudian tim asuhan Viale della Liberazione tidak mampu mengamankan pertandingan seperti biasanya, memberikan ruang, kesempatan, dan kepercayaan diri kepada tim Viola, yang berhasil menyamakan kedudukan.

    Dalam hal ini, aspek psikologis sangat penting, bahkan mungkin menentukan: tanpa kemenangan sepanjang bulan ini dan kemungkinan bayangan kegagalan merebut Scudetto di akhir musim bisa muncul kembali dalam pikiran dan kepala para pemain Nerazzurri (hal yang sudah terjadi sebelumnya dengan Milan asuhan Pioli dan kemudian dengan Napoli asuhan Conte).

    Tidak ada yang boleh diremehkan: kepercayaan diri harus dipulihkan dan jeda ini juga bisa membawa beberapa pemain kunci kembali, seperti kapten Lautaro Martinez. Pertandingan liga berikutnya menjadi sangat penting dalam hal ini.

  • KEUNTUNGAN DI BABAK BERIKUTNYA

    Mungkin tidak tepat menyebut pertandingan kandang melawan Roma yang sedang dalam performa terbaik dan berjuang keras untuk lolos ke edisi berikutnya Liga Champions sebagai sebuah keunggulan. Namun, perhatian sebenarnya harus lebih difokuskan pada hari Senin Paskah daripada hari Paskah itu sendiri: Inter akan bermain lebih dulu, pada Minggu malam, dan kemudian dapat bersantai untuk menikmati pertandingan Napoli vs Milan pada Senin malam, pukul 20.45, secara langsung dari Stadion Diego Armando Maradona.

    Bagaimanapun hasilnya, setidaknya salah satu dari dua pesaing Scudetto akan kehilangan poin pada pekan berikutnya dan akan menjauh - atau, paling tidak, mempertahankan posisinya - dari Inter di puncak klasemen Serie A.

    Oleh karena itu, pekan ke-31 ini sangat menentukan, baik untuk satu jalur maupun yang lain, dalam perebutan gelar Scudetto.

  • NAPOLI YAKIN

    Namun bagi Inter yang telah kehilangan beberapa poin dalam tiga pertandingan terakhir, ada dua lawan yang bertekad untuk memperkecil selisih poin dan akan saling berhadapan pada hari Senin Paskah untuk menentukan siapa yang benar-benar akan menjadi penantang utama Inter.

    Mari kita mulai dari Napoli. Pelatih Antonio Conte sudah jelas soal ini: "Selama 7 bulan ini kami bertahan, sekarang kami harus lolos ke Liga Champions tapi kami tahu tim lain juga ingin melakukannya. Tak ada yang boleh menghalangi kami untuk melihat ke depan, hari ini kami memberi sedikit tekanan kepada mereka yang ada di depan."

    Misi Conte terangkum dalam kalimat terakhir: memberikan tekanan kepada mereka yang berada di depan. Pelatih Azzurri ini masih percaya pada kebangkitandalam perebutan Scudetto dan memiliki dua faktor penting yang bisa diandalkan: pemulihan para pemain yang cedera dan jadwal pertandingan.

    Setelah De Bruyne dan Anguissa pulih, pelatih asal Salento ini mengharapkan Rrahmani dan Di Lorenzo sudah 100% fit, begitu pula Lobotka, semua pemain yang sangat penting bagi formasi tim Napoli. Lalu ada jadwal yang menunjukkan bahwa, setelah Milan, lawan-lawan terberat adalah Lazio, Bologna, dan Como. Sebuah perjalanan yang membuat Napoli diunggulkan—setidaknya di atas kertas—di sebagian besar pertandingan dan siap untuk merebut kembali beberapa poin dari Inter yang tampaknya telah kehilangan keyakinan.

  • MILAN ADA DI SANA

    Lalu ada Milan.

    Massimiliano Allegri bersikap lebih hati-hati setelah kemenangan atas Torino: "Kami menghadapi Torino yang tangguh dan terlalu memaksakan permainan, tidak mudah setelah hasil imbang di babak pertama. Musim sudah mendekati akhir dan kami harus fokus untuk menang serta memperbaiki posisi di klasemen. Kami melihat ke belakang, ini satu kemenangan lagi menuju target utama kami."

    Pilihan gaya dan komunikasi pelatih asal Livorno ini selalu sama: tujuan akhir adalah kembali ke Liga Champions. Namun, berdasarkan situasi saat ini, klasemen menunjukkan bahwa Milan tertinggal 6 poin dan telah mendapatkan kembali sedikit keyakinan dalam laga melawan Torino, setelah kekalahan di Olimpico melawan Lazio yang sepertinya telah mengguncang kepercayaan diri tim Rossoneri.

    Jadwal Rossonero tidak terlalu mudah, mengingat pertandingan melawan Napoli pada hari Paskah dan Juventus pada akhir April, tetapi selain Atalanta, tim asal Milan ini memiliki semua pertandingan yang secara teori bisa diatasi dengan peluang untuk memanfaatkan kesalahan baru dari Inter.

    Lapangan akan memberikan jawabannya, namun perebutan Scudetto kini lebih terbuka dari sebelumnya setelah putaran ke-30 ini.

  • KALENDER INTER

    Pada tanggal 5 April 2026 pukul 20.45 dalam laga Serie A melawan Roma (Inter - Roma)

    Pada 12 April 2026 pukul 20.45 dalam Serie A melawan Como (Como - Inter)

    Pada 17/04/2026 pukul 20:45 di Serie A melawan Cagliari (Inter - Cagliari)

    Pada 21/04/2026 pukul 21:00 di Coppa Italia melawan Como (Inter - Como)

    Pada 26/04/2026 pukul 18:00 di Serie A melawan Torino (Torino - Inter)

    Pada 03/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Parma (Inter - Parma)

    Pada 10/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Lazio (Lazio - Inter)

    Pada 17/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Verona (Inter - Verona)

    Pada 24/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Bologna (Bologna - Inter)

  • JADWAL MILAN

    Pada 6 April 2026 pukul 20.45 dalam laga Serie A melawan Napoli (Napoli vs Milan)

    Pada 11 April 2026 pukul 18.00 dalam Serie A melawan Udinese (Milan - Udinese)

    Pada 19/04/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Verona (Verona - Milan)

    Pada 26/04/2026 pukul 20:45 di Serie A melawan Juventus (Milan - Juventus)

    Pada 03/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Sassuolo (Sassuolo - Milan)

    Pada 10/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Atalanta (Milan - Atalanta)

    Pada 17/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Genoa (Genoa - Milan)

    Pada 24/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Cagliari (Milan - Cagliari)

  • JADWAL NAPOLI

    Pada tanggal 6 April 2026 pukul 20.45 dalam laga Serie A melawan Milan (Napoli vs Milan)

    12 April 2026 pukul 15.00 dalam Serie A melawan Parma (Parma - Napoli)

    Pada 18/04/2026 pukul 18:00 di Serie A melawan Lazio (Napoli - Lazio)

    Pada 24/04/2026 pukul 20:45 di Serie A melawan Cremonese (Napoli - Cremonese)

    Pada 03/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Como (Como - Napoli)

    Pada 10/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Bologna (Napoli - Bologna)

    Pada 17/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Pisa (Pisa - Napoli)

    Pada 24/05/2026 pukul 15:00 di Serie A melawan Udinese (Napoli - Udinese)