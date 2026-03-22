Namun bagi Inter yang telah kehilangan beberapa poin dalam tiga laga terakhir, ada dua lawan yang berambisi untuk memperkecil jarak dan akan saling berhadapan pada hari Senin Paskah untuk menentukan siapa yang benar-benar akan menjadi penantang utama Inter.

Mari kita mulai dari Napoli. Pelatih Antonio Conte sudah jelas soal ini: "Selama 7 bulan ini kami bertahan dengan baik, sekarang kami harus lolos ke Liga Champions tapi kami tahu tim lain juga ingin melakukannya. Tak ada yang boleh menghalangi kami untuk melihat ke depan, hari ini kami memberi sedikit tekanan kepada mereka yang ada di depan."

Misi Conte terangkum dalam kalimat terakhir: memberikan tekanan kepada mereka yang berada di depan. Pelatih Azzurri ini masih percaya pada kebangkitandalam perebutan Scudetto dan memiliki dua faktor penting yang bisa diandalkan: pemulihan para pemain yang cedera dan jadwal pertandingan.

Setelah De Bruyne dan Anguissa pulih, pelatih asal Salento ini mengharapkan Rrahmani dan Di Lorenzo sudah 100% fit, begitu pula Lobotka, semua pemain yang sangat penting bagi formasi tim asal Napoli ini. Lalu ada jadwal yang menunjukkan bahwa, setelah Milan, lawan-lawan terberat adalah Lazio, Bologna, dan Como. Sebuah perjalanan yang membuat Napoli diunggulkan—setidaknya di atas kertas—dalam sebagian besar pertandingan dan siap untuk merebut kembali beberapa poin dari Inter yang tampaknya telah kehilangan keyakinan.