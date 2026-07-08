Seiring dengan semakin memanasnya Piala Dunia, tim-tim Serie A mulai berkumpul untuk menyambut musim yang tampaknya akan semakin seimbang. Luca Marchegiani, analis Sky Sport, telah menganalisis kejuaraan yang akan dimulai dalam waktu kurang lebih satu bulan lagi. Berikut adalah pernyataannya kepada Fanpage.
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Inter, simak pernyataan Marchegiani: “Martinez-Provedel? Itu berisiko. Mereka akan bersaing memperebutkan posisi itu, hal itu tidak bisa dianggap remeh”
“Di Gregorio? Dia sudah mendapat kesempatan, tapi mungkin dia bergabung dengan Juventus pada saat yang sangat khusus, dan dia sebenarnya membutuhkan satu langkah peralihan lagi sebelum melakukan lompatan besar. Dia sudah melakukan yang terbaik, tapi jelas bahwa di klub sekelas ini dibutuhkan tidak hanya struktur teknis, tetapi juga pengalaman dan kepribadian—hal yang tidak dimiliki semua orang. Menurut saya, akan sangat tepat untuk mengandalkan Dibu Martinez; dia tampil gemilang di Piala Dunia ini dan merupakan rekrutan yang tepat dari segi kepribadian, itu pasti. Tentu saja, kualitas dan bakat lain juga diperlukan karena dalam sejarahnya, Juventus terbiasa dengan yang terbaik; mereka selalu memiliki kiper-kiper kelas dunia.”
“Soal Napoli, antara Milinkovic-Savic dan Meret? Saya tidak sepenuhnya setuju soal Meret. Menurut saya, dia adalah kiper yang sangat hebat secara teknis, tetapi penampilannya sempat dipertanyakan, terutama tahun lalu saat bergantian menjadi kiper utama dengan Milinkovic-Savic. Dia membutuhkan dorongan kepercayaan diri; dalam hal ini, mungkin tidak ada salahnya melakukan pergantian. Di usia 29 tahun, dia masih memiliki ruang dan waktu untuk terus berkembang dan menyempurnakan kemampuannya.”
“Inter dengan Martinez sebagai kiper utama dan Provedel sebagai kiper cadangan? Menurut saya, itu pilihan yang rumit. Kombinasi yang berisiko karena Provedel tidak datang ke Milan untuk menjadi kiper cadangan. Dia adalah kiper yang kompetitif, jadi saya rasa jalan Martinez tidak akan mulus sejak awal. Mereka harus bersaing untuk memperebutkan posisi itu: saya penasaran ingin melihat bagaimana situasi ini akan berkembang karena tidak sesederhana yang terlihat saat ini.”
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