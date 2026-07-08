Inter, simak pernyataan Marchegiani: “Martinez-Provedel? Itu berisiko. Mereka akan bersaing memperebutkan posisi itu, hal itu tidak bisa dianggap remeh”

“Di Gregorio? Dia sudah mendapat kesempatan, tapi mungkin dia bergabung dengan Juventus pada saat yang sangat khusus, dan dia sebenarnya membutuhkan satu langkah peralihan lagi sebelum melakukan lompatan besar. Dia sudah melakukan yang terbaik, tapi jelas bahwa di klub sekelas ini dibutuhkan tidak hanya struktur teknis, tetapi juga pengalaman dan kepribadian—hal yang tidak dimiliki semua orang. Menurut saya, akan sangat tepat untuk mengandalkan Dibu Martinez; dia tampil gemilang di Piala Dunia ini dan merupakan rekrutan yang tepat dari segi kepribadian, itu pasti. Tentu saja, kualitas dan bakat lain juga diperlukan karena dalam sejarahnya, Juventus terbiasa dengan yang terbaik; mereka selalu memiliki kiper-kiper kelas dunia.”