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FBL-EUR-C1-INTER-SHAKHTAR DONETSKAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter, siapa Pedro Henrique: dari lawan di Liga Champions menjadi target baru untuk posisi bek sayap

Inter
P. Henrique
Shakhtar Donetsk
Athletico Paranaense
Vitoria

Bek sayap Brasil itu meraih sukses dalam duel langsung di Liga Champions.

Laga Liga Champions yang menyaksikan Inter menang atas Shakhtar Donetsk meski bermain dengan 10 orang melawan 11 pemain bukan hanya membangkitkan antusiasme dan menghidupkan kembali kiprah Inter di Eropa. Laga itu juga menjadi kesempatan bagi tim transfer Inter untuk mengamati langsung dari dekat seorang pemain berbakat yang sebelumnya telah direkomendasikan dan bisa menjadi target konkret untuk memperkuat skuad Inter di masa depan.

Pemain yang tampil mengesankan dan membuat kemungkinan investasi itu terlihat menjanjikan adalah bek sayap asal Brasil, Pedro Henrique, kelahiran 2002 yang nilai pasarnya sudah meroket. Mari mengenalnya lebih jauh.


  • PERTANDINGAN MELAWAN INTER

    Pedro Henrique menjadi starter saat menghadapi Inter dan bermain sepanjang 93 menit pertandingan. Sejujurnya, ia tidak menonjol dalam menyerang, terutama di sisi lapangan tempat ia berhadapan dengan Spence yang tidak dalam kondisi terbaik, lalu duet Diouf dan Luis Henrique. Sebaliknya, ia membuat para pemandu bakat Inter dan Marotta terkesan berkat eksplosivitasnya saat kembali membantu pertahanan, ketangguhannya dalam duel satu lawan satu, serta kemampuannya berlari bak motor yang nyaris tak kenal lelah.

  • Lari dan kualitas

    Secara alami berkaki kiri, kekuatan utama gaya bermainnya terletak pada daya tahan yang dipadukan dengan kecepatan tinggi dalam jarak pendek. Biasa ditempatkan sebagai bek sayap dalam formasi empat bek, ia juga mampu bermain di sisi kanan dengan kaki dominan yang berlawanan dengan sisi bermainnya. Dengan kemampuan fisik tersebut, ia pun siap beradaptasi tanpa kesulitan sebagai bek sayap yang aktif menyisir seluruh sisi lapangan dalam formasi lima gelandang.

    Kualitas tekniknya juga tak diragukan. Musim ini, ia telah mencatatkan satu gol lewat tembakan keras dari luar kotak penalti dan satu assist. Angka-angka tersebut menunjukkan peningkatan nyata dalam beberapa tahun terakhir, ketika ia membukukan 12 assist dan tiga gol.

  • Kepindahan Kontroversial ke Athletico Paranaense

    Pedro Henrique Azevedo Pereira lahir pada 11 Juli 2002 di Salvador, negara bagian Bahia, Brasil. Ia tumbuh di akademi Vitoria dan awalnya bermain sebagai pemain sayap menyerang. Perannya perlahan bergeser ke belakang hingga ia menjalani debut bersama tim utama pada 2020. Penampilannya kemudian membuat Athletico Paranaense merekrutnya pada 2021.

    Namun, kepindahan itu menjadi sengketa antara kedua klub. Vitoria menuduh Athletico Paranaense tidak menepati janji untuk meminjamkannya kembali setelah direkrut, sementara Athletico Paranaense menyatakan telah mendapatkannya secara gratis sehingga tidak perlu membayar biaya transfer. Pedrinho (julukan yang digunakan karena ayahnya bernama Pedro) bahkan sempat tidak bermain untuk waktu singkat. Kasus itu dibawa ke Kamar Nasional Penyelesaian Sengketa CBF, yang menetapkan pembayaran sebesar 8,5 juta real untuk menuntaskan transfer tersebut.

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  • DAN SKANDAL TARUHAN

    Namun, pada 2023 ia terlibat dalam skandal taruhan yang dijuluki Penalidade Maxima, yang membuatnya secara resmi diselidiki dan dituduh menerima 80 ribu real Brasil untuk mendapat kartu kuning dalam pertandingan melawan Cuiabá (kartu kuning itu memang didapatnya).

    Pada tahun itu, bahkan sebelum jaksa secara resmi mengajukan tuduhan, Athletico Paranaense memutuskan untuk melepasnya bersama rekan setimnya, Bryan Garcia (sumber: Globo Esporte). Tak lama kemudian, ia memilih menerima tawaran Shakhtar Donetsk, meninggalkan Brasil, dan memulai kembali kariernya di Eropa.

  • Bernilai 25 juta

    Kini, Pedro Henrique menjadi pemain andalan Shakhtar Donetsk asuhan Arda Turan. Penampilannya menarik perhatian bukan hanya di Milan, tetapi juga di Eropa. Klub Ukraina yang dipimpin direktur olahraga Darijo Srna (BACA WAWANCARA KAMI DI SINI) memang menjual pemain, tetapi meminta harga tinggi untuk para pemain berharganya. Dengan kontrak Pedro Henrique yang berlaku hingga 30 Juni 2030, Shakhtar kini mematok harga transfernya tidak kurang dari 25 juta euro.