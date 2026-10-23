Laga Liga Champions yang menyaksikan Inter menang atas Shakhtar Donetsk meski bermain dengan 10 orang melawan 11 pemain bukan hanya membangkitkan antusiasme dan menghidupkan kembali kiprah Inter di Eropa. Laga itu juga menjadi kesempatan bagi tim transfer Inter untuk mengamati langsung dari dekat seorang pemain berbakat yang sebelumnya telah direkomendasikan dan bisa menjadi target konkret untuk memperkuat skuad Inter di masa depan.

Pemain yang tampil mengesankan dan membuat kemungkinan investasi itu terlihat menjanjikan adalah bek sayap asal Brasil, Pedro Henrique, kelahiran 2002 yang nilai pasarnya sudah meroket. Mari mengenalnya lebih jauh.



