Terlepas dari kesediaan sang pemain untuk pindah, masih ada selisih signifikan antara kedua klub terkait biaya transfer. Liverpool bertahan pada angka di kisaran €40 juta, banderol yang saat ini tidak bersedia dipenuhi Inter, terutama karena kontrak Jones akan berakhir tahun depan.

Menurut Tuttosport, klub Italia itu kini berada dalam posisi yang sangat baik untuk menjadwalkan putaran negosiasi baru. Setelah Davide Frattesi dipinjamkan ke Lazio, Inter berhasil membebaskan slot skuad yang diperlukan untuk menampung Jones, dan kontak langsung terbaru dengan Liverpool diperkirakan akan terjadi pekan ini dalam upaya untuk akhirnya mengamankan tanda tangannya.

Sebagai bagian dari dorongan baru ini, Inter dikabarkan sedang menyiapkan tawaran resmi senilai €30 juta plus bonus, dengan harapan ancaman kehilangan sang pemain secara gratis musim panas mendatang akan memaksa Liverpool menurunkan tuntutan mereka. Juara Italia itu meyakini tekanan dari kontrak yang akan habis, ditambah keinginan jelas sang pemain untuk pergi, pada akhirnya akan menghasilkan kompromi yang sesuai dengan anggaran mereka sambil tetap memberi Liverpool pemasukan yang layak.