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Inter siap menggelar pembicaraan baru dengan Liverpool setelah 'kebohongan kecil' Curtis Jones terungkap saat laga uji coba melawan Como
Kebenaran di balik 'kebohongan putih' Anfield
Spekulasi seputar masa depan Jones kian menguat setelah laga uji coba terbaru Liverpool dalam dua pertandingan melawan Como asuhan Cesc Fabregas. Gelandang berusia 25 tahun itu absen mencolok dari skuad pada hari pertandingan Minggu, dengan raksasa Premier League itu secara resmi menyebut masalah pinggul sebagai alasan di balik pencoretannya. Namun, narasi yang muncul dari Italia menunjukkan bahwa ada lebih dari sekadar masalah kebugaran sederhana dalam cerita ini.
Sport Mediaset bahkan menyebut penjelasan medis yang diberikan Liverpool sebagai 'kebohongan putih' yang dirancang untuk menutupi kenyataan dari situasi tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa alasan sebenarnya di balik absennya Jones adalah keinginannya untuk memaksakan kepindahan ke San Siro.
- IPA Sport
Inter memburu koneksi Inggris
Jika kepindahan itu terwujud, Jones akan menjadi pemain Inggris papan atas terbaru yang bergabung dengan proyek Cristian Chivu di Milan. Gelandang itu dikabarkan sangat ingin bereuni dengan rekan senegaranya, John Stones dan Djed Spence, yang sudah lebih dulu memantapkan posisi mereka di skuad Inter. Kontingen Inggris yang kian bertambah ini telah menjadi pilar strategi rekrutmen terbaru klub saat mereka berupaya mempertahankan dominasi di Serie A.
Corriere dello Sport mengklaim bahwa Jones sangat menginginkan kepindahan tersebut. Daya tarik San Siro dan kesempatan bermain bersama wajah-wajah yang sudah dikenalnya di Italia tampaknya telah meyakinkan lulusan akademi Liverpool itu bahwa masa depannya berada jauh dari klub masa kecilnya.
Pembicaraan baru dijadwalkan untuk menjembatani kesenjangan valuasi
Terlepas dari kesediaan sang pemain untuk pindah, masih ada selisih signifikan antara kedua klub terkait biaya transfer. Liverpool bertahan pada angka di kisaran €40 juta, banderol yang saat ini tidak bersedia dipenuhi Inter, terutama karena kontrak Jones akan berakhir tahun depan.
Menurut Tuttosport, klub Italia itu kini berada dalam posisi yang sangat baik untuk menjadwalkan putaran negosiasi baru. Setelah Davide Frattesi dipinjamkan ke Lazio, Inter berhasil membebaskan slot skuad yang diperlukan untuk menampung Jones, dan kontak langsung terbaru dengan Liverpool diperkirakan akan terjadi pekan ini dalam upaya untuk akhirnya mengamankan tanda tangannya.
Sebagai bagian dari dorongan baru ini, Inter dikabarkan sedang menyiapkan tawaran resmi senilai €30 juta plus bonus, dengan harapan ancaman kehilangan sang pemain secara gratis musim panas mendatang akan memaksa Liverpool menurunkan tuntutan mereka. Juara Italia itu meyakini tekanan dari kontrak yang akan habis, ditambah keinginan jelas sang pemain untuk pergi, pada akhirnya akan menghasilkan kompromi yang sesuai dengan anggaran mereka sambil tetap memberi Liverpool pemasukan yang layak.
- Getty Images
Menerapkan cetak biru Djed Spence
Taktik negosiasi ini adalah salah satu yang pernah digunakan Inter dengan sukses pada masa lalu, terutama saat mereka mengejar Djed Spence dari Tottenham. Tottenham awalnya menetapkan harga tinggi untuk wing-back tersebut, berada di kisaran €50 juta setelah penampilan impresifnya di Piala Dunia.
Laporan Corriere dello Sport menambahkan bahwa Inter siap menggunakan strategi serupa untuk mendatangkan Jones. Dengan tetap berpegang pada valuasi mereka dan menunggu tekanan meningkat terhadap Liverpool, Inter yakin bisa mengamankan sang gelandang dengan biaya yang mencerminkan status kontraknya.
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