Josep Martínez 7,5: Mengatasi bola-bola yang datang ke wilayahnya, tetapi ia juga tiga kali masuk cuplikan penting pertandingan, dan semuanya berkat penyelamatan gemilangnya. Pertama, pada akhir babak pertama saat menepis sundulan Bondar yang menjaga skor tetap imbang. Lalu, terutama pada menit-menit akhir, ketika ia melakukan penyelamatan luar biasa atas peluang Newerton dan kemudian Matvienko.





Akanji 5,5: Sosok tangguh musim lalu kini tinggal kenangan. Ia kerap kalah dalam adu kecepatan, tetapi yang lebih mengkhawatirkan, ia salah mengoper dan melepas umpan dari belakang dalam situasi yang biasanya mudah ditangani pemain sepertinya.





Bastoni 4,5: Ia kembali bermain dalam peran yang tak terelakkan mengingatkannya pada Zenica dan bencana bersama timnas Italia. Sayangnya bagi dia, hasilnya persis sama. Dari sisi bertahan, ia menjalankan peran itu dengan baik, tetapi dua kartu kuning dalam dua menit merupakan hadiah luar biasa bagi Shakhtar sekaligus kecerobohan yang mengingatkan pada kejadian beberapa bulan lalu.





Carlos Augusto 8: Ia bisa bermain sebagai bek tengah sisi kiri dalam formasi tiga bek, tetapi melihat kondisi Dimarco, menempatkannya di sana benar-benar menyia-nyiakan kemampuannya. Begitu pemain Italia itu keluar, ia naik ke posisi yang lebih tinggi dan berubah menjadi bek sayap yang menjelajahi seluruh sisi lapangan, bertahan dengan baik dan bahkan lebih baik saat menyerang. Golnya, yang kesekian pada awal musim ini, menjadi angin segar.





Spence 5: Tampak ragu, cemas, dan tak pernah benar-benar terlibat dalam pertandingan. Setiap menguasai bola, ia selalu mengembalikannya ke belakang. Penampilan perdananya sebagai starter berujung penilaian buruk

(menit ke-59 Diouf 6: Setidaknya, kehadirannya memberi dorongan saat tim sedang kesulitan. Namun, kartu merah Bastoni meredam momentum itu dan memaksanya terus berlari, tetapi ke arah belakang)





Barella 6: Banyak kesalahan dalam hal akurasi, tetapi pada akhirnya ia mampu menambah daya jelajah dan kegigihan yang, pada saat paling dibutuhkan, membuat Inter tidak terlalu merasakan dampak bermain dengan sepuluh orang.





Calhanoglu 5: Ia tampak jelas kesal kepada Chivu ketika ditarik keluar, tetapi pelatih asal Rumania itu membuat keputusan tepat. Setelah tembakannya melenceng tipis pada awal babak pertama, ia kerap terlambat saat menekan lawan maupun menutup ruang.

(menit ke-59 Zielinski 6: Permainannya sederhana, tetapi ia tidak sekacau Calhanoglu dalam mengatur permainan).





Sucic 5,5: Banyak berlari, tetapi sering kali sia-sia. Ia salah menentukan waktu untuk menekan lawan dan, di tengah ketegangan setelah kartu merah, mendapat kartu kuning yang sangat bisa dihindari sehingga Chivu harus menggantinya

(sejak menit ke-73 Luis Henrique 6: Awalnya pemain sayap penyerang, ia mengakhiri pertandingan sebagai bek sayap dalam formasi empat bek. Ada beberapa momen goyah karena kurang pengalaman, tetapi mungkinkah ini menjadi posisinya kelak?)





Dimarco 5,5: Ia belum berada dalam kondisi terbaik dan itu terlihat dari staminanya yang menurun setelah menit ke-20, juga dari kualitas permainannya. Ia melakukan kesalahan-kesalahan sederhana, bukan hanya saat mengirim umpan silang dan operan, melainkan juga ketika mengeksekusi bola mati yang biasanya menjadi keahliannya

(menit ke-59 Bisseck 6,5: Tim membutuhkan energi dan ia punya banyak. Ia berduel keras dan mengandalkan kekuatan fisiknya hingga menit ke-93)





Bonny 6: Ia sedikit saling menghalangi dengan Thuram, tetapi tetap mampu menghadirkan ancaman dalam beberapa kesempatan ketika bola yang bisa dimainkan sampai ke wilayahnya.

(menit ke-75 Mkhitaryan 6,5: Pengalaman, ketenangan, dan kepala dingin dibutuhkan untuk mengamankan pertandingan yang menjadi sulit setelah kartu merah Bastoni. Di situlah sang maestro masuk ke lapangan. Umpan matang untuk Carlos Augusto, penguasaan bola yang sempurna, serta kemampuan menurunkan tempo dan mengendalikan permainan. Sayang, ia gagal memanfaatkan peluang dari umpan Thuram)





Thuram 6,5: Memulai dengan baik, lalu melambat ketika seluruh tim Inter kesulitan mengalirkan bola dari pertahanan ke serangan. Ia memahami bahwa kartu merah Bastoni bisa menjadi masalah secara mental. Saat itulah ia meningkatkan kecepatan dan menyeret lini pertahanan Shakhtar yang terus menempel di belakangnya. Umpannya untuk Mkhitaryan layak berbuah lebih baik.





Pelatih Chivu 6: Pilihan awalnya kurang meyakinkan. Inter asuhannya masih jauh dari tim yang ingin ia lihat maupun dari tim yang diminta darinya setelah laga melawan Bruges. Namun, ia patut dipuji karena membaca pertandingan dengan baik dan mengamankan 3 poin lewat pergantian pemain.