Inter menang dengan 10 pemain melawan 11 pemain Shakhtar Donetsk. Mereka sempat kesulitan, tetapi berhasil meraih 3 poin pertama di fase liga Liga Champions 2026/2027. Yang menonjol adalah penampilan
Inter-Shakhtar Donetsk, rapor pemain versi CM: Bastoni, sungguh ceroboh! Akhirnya Josep Martinez! Carlos Augusto ada di mana-mana
RAPOR PEMAIN INTER
Josep Martínez 7,5: Mengatasi bola-bola yang datang ke wilayahnya, tetapi ia juga tiga kali masuk cuplikan penting pertandingan, dan semuanya berkat penyelamatan gemilangnya. Pertama, pada akhir babak pertama saat menepis sundulan Bondar yang menjaga skor tetap imbang. Lalu, terutama pada menit-menit akhir, ketika ia melakukan penyelamatan luar biasa atas peluang Newerton dan kemudian Matvienko.
Akanji 5,5: Sosok tangguh musim lalu kini tinggal kenangan. Ia kerap kalah dalam adu kecepatan, tetapi yang lebih mengkhawatirkan, ia salah mengoper dan melepas umpan dari belakang dalam situasi yang biasanya mudah ditangani pemain sepertinya.
Bastoni 4,5: Ia kembali bermain dalam peran yang tak terelakkan mengingatkannya pada Zenica dan bencana bersama timnas Italia. Sayangnya bagi dia, hasilnya persis sama. Dari sisi bertahan, ia menjalankan peran itu dengan baik, tetapi dua kartu kuning dalam dua menit merupakan hadiah luar biasa bagi Shakhtar sekaligus kecerobohan yang mengingatkan pada kejadian beberapa bulan lalu.
Carlos Augusto 8: Ia bisa bermain sebagai bek tengah sisi kiri dalam formasi tiga bek, tetapi melihat kondisi Dimarco, menempatkannya di sana benar-benar menyia-nyiakan kemampuannya. Begitu pemain Italia itu keluar, ia naik ke posisi yang lebih tinggi dan berubah menjadi bek sayap yang menjelajahi seluruh sisi lapangan, bertahan dengan baik dan bahkan lebih baik saat menyerang. Golnya, yang kesekian pada awal musim ini, menjadi angin segar.
Spence 5: Tampak ragu, cemas, dan tak pernah benar-benar terlibat dalam pertandingan. Setiap menguasai bola, ia selalu mengembalikannya ke belakang. Penampilan perdananya sebagai starter berujung penilaian buruk
(menit ke-59 Diouf 6: Setidaknya, kehadirannya memberi dorongan saat tim sedang kesulitan. Namun, kartu merah Bastoni meredam momentum itu dan memaksanya terus berlari, tetapi ke arah belakang)
Barella 6: Banyak kesalahan dalam hal akurasi, tetapi pada akhirnya ia mampu menambah daya jelajah dan kegigihan yang, pada saat paling dibutuhkan, membuat Inter tidak terlalu merasakan dampak bermain dengan sepuluh orang.
Calhanoglu 5: Ia tampak jelas kesal kepada Chivu ketika ditarik keluar, tetapi pelatih asal Rumania itu membuat keputusan tepat. Setelah tembakannya melenceng tipis pada awal babak pertama, ia kerap terlambat saat menekan lawan maupun menutup ruang.
(menit ke-59 Zielinski 6: Permainannya sederhana, tetapi ia tidak sekacau Calhanoglu dalam mengatur permainan).
Sucic 5,5: Banyak berlari, tetapi sering kali sia-sia. Ia salah menentukan waktu untuk menekan lawan dan, di tengah ketegangan setelah kartu merah, mendapat kartu kuning yang sangat bisa dihindari sehingga Chivu harus menggantinya
(sejak menit ke-73 Luis Henrique 6: Awalnya pemain sayap penyerang, ia mengakhiri pertandingan sebagai bek sayap dalam formasi empat bek. Ada beberapa momen goyah karena kurang pengalaman, tetapi mungkinkah ini menjadi posisinya kelak?)
Dimarco 5,5: Ia belum berada dalam kondisi terbaik dan itu terlihat dari staminanya yang menurun setelah menit ke-20, juga dari kualitas permainannya. Ia melakukan kesalahan-kesalahan sederhana, bukan hanya saat mengirim umpan silang dan operan, melainkan juga ketika mengeksekusi bola mati yang biasanya menjadi keahliannya
(menit ke-59 Bisseck 6,5: Tim membutuhkan energi dan ia punya banyak. Ia berduel keras dan mengandalkan kekuatan fisiknya hingga menit ke-93)
Bonny 6: Ia sedikit saling menghalangi dengan Thuram, tetapi tetap mampu menghadirkan ancaman dalam beberapa kesempatan ketika bola yang bisa dimainkan sampai ke wilayahnya.
(menit ke-75 Mkhitaryan 6,5: Pengalaman, ketenangan, dan kepala dingin dibutuhkan untuk mengamankan pertandingan yang menjadi sulit setelah kartu merah Bastoni. Di situlah sang maestro masuk ke lapangan. Umpan matang untuk Carlos Augusto, penguasaan bola yang sempurna, serta kemampuan menurunkan tempo dan mengendalikan permainan. Sayang, ia gagal memanfaatkan peluang dari umpan Thuram)
Thuram 6,5: Memulai dengan baik, lalu melambat ketika seluruh tim Inter kesulitan mengalirkan bola dari pertahanan ke serangan. Ia memahami bahwa kartu merah Bastoni bisa menjadi masalah secara mental. Saat itulah ia meningkatkan kecepatan dan menyeret lini pertahanan Shakhtar yang terus menempel di belakangnya. Umpannya untuk Mkhitaryan layak berbuah lebih baik.
Pelatih Chivu 6: Pilihan awalnya kurang meyakinkan. Inter asuhannya masih jauh dari tim yang ingin ia lihat maupun dari tim yang diminta darinya setelah laga melawan Bruges. Namun, ia patut dipuji karena membaca pertandingan dengan baik dan mengamankan 3 poin lewat pergantian pemain.
Rapor pemain Shakhtar Donetsk
Riznyk 6,5: Sangat sigap menghadapi peluang Thuram maupun Bonny, tetapi tak bisa berbuat apa-apa saat berhadapan satu lawan satu dengan Carlos Augusto.
Vinícius Tobias 6,5: Kerap bergerak ke tengah lapangan dengan ruang yang luas. Ia memulai dari posisi dalam, memancing tekanan Sucic, lalu memaksanya berlari jauh ke belakang.
Bondar 5,5: Inter jarang menyerang dari sisinya. Ia selalu tepat dan sigap menghadapi bola-bola atas, serta menjadi pemain paling berbahaya di timnya lewat sundulan pada menit ke-40 yang memaksa Martinez melakukan penyelamatan gemilang.
Matviyenko 6: Peluang-peluang berbahaya Inter hanya datang dari sisinya. Bonny dan Thuram pun hanya mampu menunjukkan ancaman dari sisi tersebut. Namun, ia semakin mampu mengantisipasi keduanya seiring berjalannya pertandingan dan pada akhirnya bahkan nyaris mencetak gol penyama kedudukan 1-1.
Pedro Henrique 5,5: Hampir tidak pernah membantu serangan dan lebih fokus menjaga Spence, lalu Diouf, yang sebenarnya tidak pernah benar-benar berbahaya.
Ocheretko 5,5: Terlalu sering melakukan kesalahan. Pada awal pertandingan, ia dua kali kehilangan bola di area berbahaya dan Riznyk harus menyelamatkan timnya. Ia juga menyia-nyiakan peluang bagus untuk mencetak gol dari sepak pojok. "Kelebihannya" adalah berhasil membuat Bastoni mendorongnya setelah ia melakukan provokasi, yang pada akhirnya membuat Bastoni diusir
(sejak menit ke-72 Isaque tanpa nilai)
Alisson Santana 6,5: Pemain paling berbahaya di timnya. Aksi "ala Neymar" dengan mengangkat bola melewati kepala Dimarco memanaskan pertandingan dan membuat Inter sedikit kehilangan kendali, lalu tak lama kemudian kehilangan Bastoni
(sejak menit ke-82 Bruninho tanpa nilai)
Pedrinho 6: Selama berada di lapangan, ia menjadi pemain paling mengancam di timnya. Berawal dari sisi kanan, ia kerap bergerak ke tengah. Ia sempat menghadirkan bahaya lewat tembakan yang membentur pemain lain dan sekali lagi lewat umpan terobosan yang gagal dikuasai rekan setimnya di kotak penalti, tepat di depan Josep Martinez.
(sejak menit ke-32 Nazaryna 5,5: Sangat jarang terlihat dan tidak mampu menyamai penampilan rekan yang digantikannya)
Marlon Gomes 6: Sering melakukan pelanggaran dan provokasi. Ia mencari kontak fisik, lalu kerap menjatuhkan diri. Wasit asal Jerman membiarkannya, tetapi selain itu ia tidak banyak memberikan kontribusi bagi timnya
Mendoza 6: Nyaris diganti pada pertengahan babak pertama karena masalah pada lengannya. Namun, ia akhirnya tetap bermain dan menampilkan performa solid saat menyerang maupun bertahan
(sejak menit ke-72 Newerton 6,5: Tetap menjadi pemain paling berbahaya di timnya pada fase akhir pertandingan. Hanya penyelamatan gemilang Josep Martinez yang menggagalkannya mencetak gol)
Kauã Elias 5: Salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan menjelang pertandingan, tetapi ia justru menjadi yang paling tidak menonjol sepanjang laga dan tak pernah mampu menyulitkan pertahanan Inter
(sejak menit ke-72 Traore tanpa nilai)
Pelatih: Arda Turan 6: Menurunkan Shakhtar yang mampu lama mengimbangi Inter dan bahkan membuat mereka sangat kesulitan. Ia kehilangan salah satu pemain terbaiknya lebih awal dan pada akhirnya pulang tanpa hasil, sesuatu yang tidak layak didapat timnya jika melihat jalannya pertandingan.
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